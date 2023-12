Estos son los mejores colegios de Medellín y Antioquia, según las Pruebas Saber 2023

Hace algunos meses, los estudiantes de todo el país que están próximos a recibir su título como bachiller académico presentaron las Pruebas Saber 11 organizadas por el Estado.



El examen obligatorio para finalizar esta etapa académica evalúa al estudiante en cinco campos del conocimiento: (Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés).



(Le recomendamos leer: Estos son los mejores colegios de Bogotá, según resultados en las Pruebas Saber 11 2023).

Y si bien es cierto que esta no es la única manera de determinar el nivel de educación en el país, las pruebas sirven para dar un panorama de la calidad de las instituciones, bajo las pautas dispuestas por el Estado.



Su calificación máxima es sobre 500 puntos y se le da mayor porcentaje a las primeras cuatro competencias con un promedio ponderado.



Y aunque los resultados entregados por el Icfes no necesariamente implican que sean la única variable para determinar un ranking de los mejores colegios, pues no es su naturaleza, aquí le presentamos los colegios que mejores resultados obtuvieron en las Pruebas Saber 2023.



(Le podría interesar: Pruebas Saber 11: estos son los mejores colegios de Colombia en 2023, ¿está el suyo?).

Estos son los mejores colegios públicos de Medellín y Antioquia en las pruebas Saber 11 2023

1. Instituto Técnico Industrial Santiago de Arma (Rionegro) (317).

2. Instituto Educativo Sor Juana Inés de la Cruz (Medellín) (312).

3. Institución Educativa Antonio José de Sucre (Itaguí) (309).

4. Instituto Educativo Concejo de Sabaneta José María Ceballos Botero (Sabaneta) (307).

5. Instituto Educativo Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Copacabana) (306).

6. Institución Educativa María Jesús Mejía (Itaguí) (302).

7. Instituto Educativo María Josefa Marulanda (La Ceja) (302).

8. Instituto Educativa San José (Itaguí) (302).

9. Institución Educativa José María Bernal (Medellín) (301).

10. Instituto Educativo Santa Teresa (Medellín) (301).



(Le podría interesar: Pruebas Pisa: tres apuestas del presidente Petro para mejorar la educación en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Instituto Técnico Industrial Santiago de Arma Foto: Google Maps

Estos son los mejores colegios privados calendario A de Medellín y Antioquia en las pruebas Saber 11

1. Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo (Rionegro) (365).

2. Colegio Seminario Corazonista (Marinilla) (358).

3. Colegio Corazonista Jornada Tarde (Medellín) (365).

4. Colegio Corazonista Jornada Mañana (Medellín) (350).

5. Colegio Ignacio de Loyola (Medellín) (349).

6. Colegio Alemán (Itaguí) (342).

7. Colegio Educativo Neosistemas (Girardota) (342).

8. Colegio Campestre Horizontes (Rionegro) (341).

9. Colegio Internacional de Medellín (La Estrella) (340).

10. Comunidad Colegio de Jesús María (Medellín) (338).



(Además: Bogotá subió en las pruebas PISA y logró mejores resultados frente a algunas ciudades).

Estos son los mejores colegios privados calendario B de Medellín en las pruebas Saber 11

Facebook Twitter Linkedin

Colegio Leonardo Da Vinci en Envigado. Foto: Google Maps

1. Colegio Leonardo Da Vinci (Envigado) (365).

2. Colegio Gimnasio Los Pinares (Medellín) (346).

3. Colegio Montessori (Medellín) (344).

4. Colegio Aspaen Gimnasio Los Alcázares (Sabaneta) (340).

5. Colegio Gimnasio Vermont (Retiro) (337).

6. Colegio Theodoro Hertzl (Envigado) (337).

7. Colegio Marymount (Medellín) (335).

8. Corporación Colegio Cumbres (Envigado) (335).

9. Colegio Montemayor Sagrado Corazón (Envigado) (323).

10. Colegio Canadiense (La Estrella) (321).

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...