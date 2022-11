El aumento en los precios de los matrículas universitarias que llega a poco más del 12 % en algunos centros educativos ha generado debate en todo el país. Algunas carreras, como Medicina por ejemplo, pueden llegar a costar semestralmente más de 30 millones de pesos. Pero si se analiza cuáles son las mejores carreras universitarias del país, ¿qué precio tienen?

Los mejores programas académicos

La firma QS Quacquarelli Symonds dio a conocer este año su QS World University Rankings by Subject, en el cual se analizan los programas académicos de las universidades del mundo en 51 disciplinas diferentes.

En el listado aparecen un total de 18 programas académicos de educación superior colombianos dentro de los mejores 100 del mundo, seis más que en la misma medición del año pasado. Dichos programas son tanto pregrado como posgrado.

De esta forma, el mejor programa universitario de Colombia es el de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, que ocupa el puesto 36 a nivel mundial, lo que la convierte en la segunda mejor clasificada de la universidad junto con la de Ingeniería del Petróleo (49).



El sector de la educación superior colombiano demuestra una fortaleza particular en ciencias sociales, de acuerdo con el listado. El ranking de QS de Estudios Empresariales y de Gestión incluye 11 universidades colombianas, más que en cualquier otra materia. El mejor curso de Estudios Empresariales y Administrativos del país se encuentra en la Universidad de Los Andes Colombia, que ocupa el puesto 91.

En total 14 programas de pregrado colombianos entran entre los 100 mejores del mundo. Pero, ¿cuál será el precio por semestre de esos programas en 2023?

1. Universidad Nacional de Colombia: Ingeniería - Minas y Metalurgia (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



2. Universidad Industrial de Santander - UIS: Ingeniería de Petróleo (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



3. Universidad de los Andes: Derecho ($ 21'870.024)



4. Universidad Nacional de Colombia: Ingeniería del Petróleo (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



5. Universidad de los Andes: Lenguas Modernas ($ 21'870.024)



6. Universidad Externado de Colombia: Derecho (No se ha definido aún el valor de 2023)



7. Universidad Nacional de Colombia: Lenguas Modernas (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



8. Universidad del Rosario: Derecho (No se ha definido aún el valor de 2023)



9. Universidad Nacional de Colombia: Arquitectura, Urbanismo y Diseño (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



10. Universidad de los Andes: Historia ($ 21'870.024)



11. Universidad de los Andes: Antropología ($ 21'870.024)



12. Universidad Nacional de Colombia: Antropología (El valor es variable y depende de varios factores, puede oscilar entre $ 150.000 y $ 8.000.000)



13. Universidad Externado de Colombia: Gestión de Hostelería y Ocio (No se ha definido aún el valor de 2023)



14. Universidad de los Andes: Política y Estudios Internacionales ($ 21'870.024)

REDACCIÓN EDUCACIÓN