¿Quién es Alejandro Cheyne, nuevo rector de la U. del Rosario?

José Alejandro Cheyne, nuevo rector de la Universidad del Rosario para el periodo 2018-2022, es un apasionado por la docencia.



Fue monitor de cálculo diferencial e integral, entre otras cátedras. Desde que terminó sus estudios de pregrado en 1992 no ha existido un semestre en el que no haya sido profesor.



Cheyne, quien cumple 30 como rosarista este 2018, será el rector número 120 de la institución. El 24 de octubre será la ceremonia de posesión.

Se gradúo como economista de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Docencia Universitaria, especialización en Administración de Empresas, maestría en Pedagogía, doctorado en Pedagogía de la Universidad UPAEP en México y estudios de Alta Gerencia Internacional. Estudió en el Gimnasio Los Cerros.



Antes de vincularse a la Universidad del Rosario, se desempeñó como rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial). Fue vicedecano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y coordinador de Especialización en la Universidad de la Sabana.



Es considerado uno de los profesores más importantes en los programas de Educación Superior en Colombia.



Su deseo por compartir desde muy joven sus experiencias de aprendizaje teórico – prácticas, lo han hecho merecedor de diferentes reconocimientos como Colegial de Número del Rosario (1992), The Outstanding Young People de la Cámara Junior Internacional Colombia y profesor destacado en programas de postgrado, entre otros.



En junio de 2018, Cheyne fue nombrado Board Chair de la firma ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtener ese cargo.



Cabe resaltar que la firma ACBSP es una agencia acreditadora privada norteamericana, especializada en la acreditación de programas académicos de negocios.



Cheyne reemplazó a José Manuel Restrepo Abondano, quien renunció al ser nombrado Ministro de Comercio, Industria y Turismo del Gobieno de Duque.



