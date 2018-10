26 universidades públicas están en paro indefinido

El Gobierno Nacional y estudiantes de universidades públicas se reunirán por primera vez este jueves para dialogar sobre el pliego de peticiones que mantienen a estos últimos en paro nacional desde el 11 de octubre.

La reunión, a la que asistirán 2 o 3 voceros de las organizaciones Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares), fue convocada por el viceministro de educación Luis Fernando Pérez. Se tratará del primer encuentro formal que sostienen las partes.



"Conocedores de las dinámicas del movimiento estudiantil, y entendiendo la existencia de diversas organizaciones a su interior, los invitamos a participar en un diálogo abierto y constructivo para escuchar sus peticiones y encontrar así un espacio que establezca los puentes necesarios para superar la situación de anormalidad", dice el funcionario en una carta.



Sin embargo, Valentina Ávila, estudiante vocera de Unees, afirmó que el paro no se levantará hasta que se cumplan con los 10 puntos planteados en un pliego de condiciones, que fue radicado en el Congreso de la República el 27 de septiembre.



"No se trata de entablar solo una mesa de trabajo, queremos que se cumplan nuestras exigencias. En este momento, nuestra primera inconformidad con la reunión con el Gobierno es que no están convocando a los profesores y sin ellos no negociamos nada", dice Ávila.



La estudiante afirmó que durante el cese de actividades se han presentado "hostigamientos contra nosotros". "Nos han amenazado con cancelar los semestres, han levantado campamentos de manera forzada y hasta han cerrado algunas instituciones para que nosotros no entremos. Eso no puede seguir pasando", afirmó la vocera del movimiento Unees.

Nos han amenazado con cancelar los semestres, han levantado campamentos de manera forzada y hasta han cerrado algunas instituciones para que nosotros no entremos. Eso no puede seguir pasando FACEBOOK

TWITTER

Instituciones públicas en paro

La Unees elaboró una lista con las universidades estatales que a la fecha se encuentran en paro nacional indefinido:



- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

- Universidad de Córdoba

- Universidad del Quindío

- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

- Universidad de Caldas

- Universidad de la Amazonia

- Universidad Nacional sede Bogotá

- Universidad Nacional sede Palmira

- Universidad Nacional sede Manizales

- Universidad de Antioquia

- Universidad del Cauca

- Universidad del Cauca sede Norte

- Universidad del Atlántico

- Universidad del Valle (las 11 sedes)

- Universidad Pedagógica Nacional

- Universidad de Sucre

- Universidad Nacional sede Medellín

- U de A Palmira

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

- U de A sede Oriente

- Universidad Distrital

- Universidad de los Llanos

- Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá

- Universidad de Cundinamarca sede Girardot

- Universidad Popular del Cesar

- Universidad de Pamplona

Las 10 peticiones que hacen los estudiantes

1. Incremento presupuestal de 4,5 billones a las universidades públicas para el 2018.



2. La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0 por ciento y condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.



3. El cobro de matrículas en las IES privadas no se puede sustentar en un modelo mercantil y usurero, por lo anterior exigimos congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de carácter privado.



4. El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100 por ciento con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018. Exigimos el cambio en los criterios de medición y asignación de recursos de Colciencias, que fortalezca todas las agendas investigativas incluyendo las Humanidades, el Arte y las Ciencias.



5. La generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el estado con las

Universidades Públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que hoy asciende a más de 16 billones de pesos, el déficit deberá saldarse en un plazo no mayor a 10 años.

6. En rechazo a la actual forma como se constituye y aplica el Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET, exigimos el mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el respeto por su visión y misión y la conformación de una mesa que agrupe varios sectores para la construcción de un modelo de integración del sistema nacional de Educación Superior.



7. Derogación de la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso bajo la lógica de la construcción de una nueva regla fiscal que asigne los recursos para las IES públicas y que ajuste el costo de matrículas de IES privadas.



8. No se debe condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria, esta debe ser voluntaria.



9. Exigimos la derogatoria de la ley 1740 (inspección y vigilancia) y del Decreto 1280

en tanto normativas que cercenan la autonomía universitaria.



10. Respeto y garantías para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, demandamos la inconstitucionalidad de las prohibiciones de las movilizaciones en algunas IES del país y exigimos el no ingreso ni intervención del ESMAD y fuerza pública en general en los campus universitarios.



EDUCACIÓN