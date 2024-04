'Estamos en un momento crítico para la autonomía universitaria': nuevo rector de la Universidad Nacional

José Ismael Peña, el nuevo rector designado de la Universidad Nacional, asegura estar viviendo uno de los momentos más dolorosos para la institución en sus 44 años de carrera. El paro estudiantil que se ha desarrollado durante las últimas dos semanas en contra de su nombramiento por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) ha contado con episodios lamentables como la toma del edificio Uriel Gutiérrez, donde opera, entre otras dependencias, la rectoría, en el que se reportaron actos violentos, intimidación contra trabajadores, y destrozos en las instalaciones.

Todo esto como resultado de semanas de tensiones luego de que el CSU diera a conocer su decisión el pasado 21 de marzo, en el que respaldó a Peña por encima de Leopoldo Múnera, aspirante que había recibido la más alta votación en una consulta interna a la comunidad universitaria cuyos resultados, según los estatutos de la universidad, no son vinculantes y no obligan al Consejo Superior a asumir al candidato más votado como rector.

Desde antes del anuncio, algunos profesores, trabajadores y estudiantes aseguran haber recibido amenazas y agresiones, situación que se intensificó con el nombramiento de Peña, quien en diálogo con EL TIEMPO sostiene que parte de su equipo de trabajo se ha visto obligado a renunciar por cuenta de estos hostigamientos.

¿Cuáles son las salidas posibles al paro? ¿Qué piensa sobre las exigencias de su renuncia por parte de los manifestantes? ¿Está en juego la autonomía universitaria? ¿Existen intereses políticos detrás de las protestas? El nuevo rector responde a esta y otras preguntas.

¿Por qué cree que su designación ha causado la indignación de un sector de la comunidad universitaria?

Yo comprendo perfectamente el malestar de algunas y algunos estudiantes que no conocen el proceso de designación de rector en la Universidad Nacional. Es posible que la indignación se dé porque no se conoce cómo se designa un rector, y se piensa que la consulta es en realidad una elección. La verdad es que es solo la primera parte de un proceso que después tiene otra fase en el Consejo Superior Universitario (CSU), que es el que nombra al rector. Es natural una indignación frente a eso, y yo creo que parte de mi tarea tiene que ver con la pedagogía frente al proceso.

Y si usted no fue el vencedor en la consulta, ¿por qué cree que fue seleccionado?

La segunda parte del proceso inicia de ceros cuando todos los cinco finalistas pasan consideración del CSU, que analiza diversas variables, no solo la consulta, como la hoja de vida de la persona, la cantidad de cargos académicos administrativos que haya desarrollado, la experiencia docente, la experiencia de investigación, los grupos de investigación donde ha trabajado, las publicaciones, las investigaciones en las que ha trabajado, y también hay una entrevista que el Consejo Superior hace a los candidatos.

Muchos han dicho que su designación fue ilegítima y antidemocrática...

Frente al asunto de la democracia es relativo, porque no toda la comunidad participó de la consulta. El número de profesores que participó fue importante, pero nosotros somos 3.000 profesores y un poco más de 700 decidieron votar por el otro candidato, el que desde el paro están buscando defender. Es decir, que cerca de 2.300 profesores no votaron por él. Lo mismo pasó con los estudiantes, donde hubo una abstención grande, y la votación se distribuyó entre los diez candidatos. Ese otro candidato sí ganó la consulta, por supuesto, pero obtuvo un porcentaje que no es superior al 50 por ciento, en cuyo caso uno sí podría decir que la mayoría de la comunidad universitaria quería que ese candidato fuera rector.

También hablan de vicios de legalidad en el proceso…

Frente a ese cuestionamiento, yo diría que si algo tiene visos de legalidad, debe ser denunciado ante los jueces para que sean los jueces, en este caso el Consejo de Estado, el que determine si hubo algún tipo de error o de mal procedimiento en eso.

Entre el pliego de exigencias del paro está su renuncia. ¿Ha pensado hacer eso?

Por ningún motivo, porque sería gravísimo, sería una irresponsabilidad de parte mía, porque aquí está en juego la autonomía universitaria. No podemos permitir que la universidad, que en el uso de la autonomía universitaria definió unas reglas de juego para designar a un rector, debido a presiones, a actos violentos entregue la autonomía universitaria. En un momento muy crítico para la autonomía de las universidades en Colombia.

¿Hay intereses políticos detrás del paro?

Es natural que haya actividades y corrientes políticas en la universidad. La universidad nacional debe ser un escenario de la discusión de diferentes ideas. Y por supuesto que es altamente probable que grupos quieran imponer sus ideas en este momento.

¿Qué opina de que la persona que quedó de primera en la consulta se ha declarado en desobediencia civil?

La desobediencia civil es un derecho de un individuo cuando lo están obligando a cometer un delito. Pero no entiendo muy bien el concepto de desobediencia civil en un servidor público en este caso. Eso sí me parece que es un poco extraño. Porque un servidor público jura defender la Constitución, jura defender las normas, y en ese sentido me queda a mí un poco difícil entender esto.

Bogotá 12 de Abril de 2024. En horas de la tarde Henry Balcazar, uno de los celadores que presta el servicio de seguridad dentro del edificio Uriel Gutiérrez, sede administrativa de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, realizó el relevo de guardia después de haber estado desde el pasado lunes dentro de las instalaciones del edificio. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

Se han reportado acciones violentas, por ejemplo, en la toma del edificio Uriel Gutiérrez. ¿Esta es una manifestación violenta?

Yo lo que diría es que para mí es uno de los momentos más dolorosos de mis 44 años en la Universidad Nacional de Colombia. Jamás había visto una situación de estas contra miembros de la comunidad académica.

¿Ha sufrido amenazasy hostigamientos?

Yo tenía en el equipo un grupo de mujeres que iban a dirigir todos los grupos de empalme. Y varias de ellas fueron amenazadas y tuvieron que renunciar porque temían por sus vidas y por sus bienes. Una persona recibió amenazas contra sus hijas, le dijeron que a su familia le podía pasar algo si continuaba respaldando esta rectoría.

¿Cómo hacer para superar esta etapa difícil en la Universidad Nacional?

No hay nada que el diálogo, el deseo de apertura mental, el deseo de construir correctivamente, no pueda lograr. Nosotros debemos buscar un nuevo contrato social que nos permita vivir, recuperar la armonía y pasar este momento difícil. Este momento va a dejar heridas entre todos los miembros de la comunidad. Invito a todos los estudiantes, a todos los que están de alguna manera molestos, que están protestando, a que dialoguemos. A todos los compañeros que fueron candidatos y que no fueron seleccionados para que juntos construyamos una mejor universidad. Hay muchos elementos que compartimos, que coincidimos y que tienen que ser solucionados.

¿Por medio de una constituyente universitaria, como algunos proponen?

Más que una constituyente, tenemos que buscar cuáles son aquellas normas que son obsoletas. Cuáles son aquellas cosas que la universidad tiene que transformar, por ejemplo, estamos hablando de un examen de admisión que posiblemente segrega. Debemos cambiar muchas normas que hacen tortuosa la vida de los profesores y de los estudiantes.

¿Cabría cambiar el modelo de designación del rector?

Seguramente será una consecuencia de esta discusión. Si hay incomodidad, que toda la comunidad participe y diga cuál debería ser una forma adecuada para seleccionar el rector de una universidad.

¿Y si en esa discusión queda como una opción favorita que la elección sea por voto directo?



Toma del edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional. Foto:Cortesía Compartir

Por supuesto que en ese caso, construiríamos la norma y se la presentaríamos al Consejo Superior para que la discuta. Debe ser discutido por toda la comunidad, y si cumple con el procedimiento, así debe ser. Existen mecanismos legales para que la Universidad Nacional, en su autonomía, modifique cualquier norma.

No como rector, sino como José Ismael Peña, ¿está de acuerdo con que la elección de rector sea por voto directo?

Lo que la comunidad considere que debe cambiarse, yo lo defenderé, cualquiera que sea.

Algunos sostienen que no hay suficiente democracia universitaria…

La universidad claro que tiene que hacer un fuerte trabajo para mejorar las condiciones de participación, de democracia. Nosotros le propusimos un modelo de gobierno o gobernanza abierta donde mucha de la información de la universidad sea pública para que los estudiantes, los profesores y la sociedad en general pueda hacerle seguimiento a todas las acciones, proyectos, a todo lo que hacemos en la universidad. Y un modelo de congreso universitario donde los estudiantes puedan tener una participación mayoritaria en la discusión y en el planteamiento de soluciones.

Toda esta discusión ha dejado perder de vista muchos temas como la visión del nuevo rector. ¿Qué espera alcanzar en esta rectoría?

Son varios ejes que propusimos. Queremos que cada egresado sea un agente de cambio y se pueda luchar eficazmente contra el cambio climático. El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo de los territorios desde la academia. Hay otro elemento que está muy ligado con esto, que tiene que ver con el uso de la tecnología al servicio del desarrollo de esos programas académicos. Y el siguiente y cuarto elemento tiene que ver con el mejoramiento del bienestar, garantizar alimento y vivienda a aquellos estudiantes más pobres que vienen de las regiones apartadas de los territorios a estudiar en las ciudades como Bogotá o Medellín.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación

