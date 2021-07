‘Estamos dispuestos a reponer clases’: Fecode

Con el inicio del regreso a clases presenciales en todo el país, que se estará dando progresivamente a medida que en las diferentes regiones se vaya terminando el periodo de vacaciones de mitad de año, el Ministerio de Educación anunció que los profesores deberán reponer las clases que dejaron de dar por causa del paro nacional.



Ante esto, William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), señaló que desde el sindicato están dispuestos a ponerse al día con las actividades académicas.



"Desde Fecode siempre hemos cumplido con nuestras responsabilidades académicas. Eso implica hacer toda la reposición de las clases con nuestros estudiantes en todo el país”, señaló el líder sindical.



Ante esto, Velandia señaló que los maestros realizarán todo tipo de actividades y ajustes con el fin de cumplir con sus labores. “Eso implica que vamos a adaptar nuestros horarios y acogernos a las disposiciones de las entidades territoriales con el fin de ponernos al día y cumplir. Cada institución, cada consejo académico, junto con los directivos docentes, organizarán esa nivelación”, mencionó.



Cabe recordar que de acuerdo con la circular 17 del Ministerio de Educación, esta reposición de clases se debe hacer sin acudir a jornadas extenuantes para los alumnos, no se podrá hacer uso de la semana de receso escolar del mes de octubre y la recuperación de este tiempo se debe hacer de manera presencial.



Así mismo, las secretarías de educación del país podrán modificar el calendario académico y aprobar los mecanismos para la reposición, lo que implica que en algunos casos se podrá extender el periodo de estudios a final de año.



Es importante mencionar que este mismo mecanismo se utilizó el año pasado, cuando también hubo un periodo sin clases entre marzo y abril con la llegada del virus al país mientras se ajustaban los mecanismos de prestación del servicio educativo. De esta forma, hubo regiones en las que las clases terminaron a mediados de diciembre.



Respecto al regreso a la presencialidad, Velandia señaló: “Como ya hemos dicho con anterioridad, nosotros estamos listos para regresar a las aulas con presencialidad. Pero la pregunta es si están las instituciones académicas listas. Hay que determinar si los indicadores epidemiológicos lo permiten y que los esquemas de vacunación estén completos”.



Así las cosas, el presidente de Fecode asegura que acudirán a las aulas donde las condiciones sanitarias lo permitan, se haya cumplido con el esquema de vacunación y se cumplan con los protocolos de bioseguridad.



Sin embargo, fue enfático en asegurar que “tenemos diferencias significativas con el Gobierno, porque insisten en emitir estas directrices a sabiendas de la situación que hoy atraviesa el país. Le hemos dicho que nos pongamos de acuerdo, pero hay que saber definir el momento y que se tengan todos los elementos de bioseguridad, y no a medias”.



Y añadió: “Desafortunadamente insisten en que debe aplicarse ese retorno a sabiendas de los indicadores de contagio y ocupación de las camas UCI. El Ministerio tiene que definir el momento oportuno. Y si no lo hace, las secretarías, con base en sus contextos regionales, deben exigir que se aplace esta decisión. Donde haya las condiciones, no tenemos inconveniente en volver”.



Respecto a la postura de Fecode, la ministra de Educación María Victoria Angulo mencionó: “Hemos tenido diferentes espacios para poder conversar sobre temas como el retorno a las presencialidad. De esta forma, con la vacunación, con los protocolos avanzados, y con la convicción de que cada secretaría irá avanzando donde haya las garantías, el mensaje a ellos es que desde su compromiso como maestros, nos sumemos para trabajar por el retorno de los niños. Es un derecho que no podemos negarles a los niños”.

Así avanza el retorno

Este martes la ministra Angulo aseguró: “Hoy reiniciamos la jornada escolar en el país. A nivel nacional, alrededor de un 15 por ciento de las instituciones requieren en estas semanas terminar los mejoramientos. Por su parte, el 85 por ciento de las sedes educativas ya se encuentra en condiciones”.



Esta semana, regiones como Antioquia iniciaron la presencialidad en el 80 por ciento de sus instituciones educativas. Otras regiones deberán esperar a terminar el periodo de vacaciones, que varía dependiendo la zona. De esta forma, por ejemplo, en el Valle del Cauca se tiene previsto el retorno el 26 de julio.



Cabe recordar que solamente pueden volver a la presencialidad las instituciones con las condiciones de bioseguridad necesarias. Las demás deberán adecuarse en el menor tiempo posible.



Así mismo, los colegios que, por el tamaño de sus instalaciones, no puedan garantizar el distanciamiento físico de un metro en los salones, operarán en alternancia, modelo híbrido entre presencialidad y trabajo en casa.



Finalmente, permanece la voluntariedad de los padres de familia respecto a su decisión de enviar o no a sus hijos a clase. En todo caso, el colegio les debe prestar el servicio educativo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

