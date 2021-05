'Estamos alerta': estudiantes sobre anuncio de matrícula cero

El anuncio hecho por el Ministerio de Educación de dar, por primera vez en la historia, matrícula cero a estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3 fue recibido con entusiasmo por los movimientos estudiantiles.



Sin embargo, también se evidencia escepticismo por parte de los líderes estudiantiles, quienes creen que todavía es necesario que el gobierno explique de dónde saldrán los recursos para cubrir los estudios de los jóvenes.



(Lea también: Gobierno anuncia matrícula cero para estratos 1, 2 y 3)

“Cualquier avance en materia de matrícula cero es una victoria de la lucha y no una dádiva del Gobierno. Es una petición histórica del movimiento universitario en su diversidad y especialmente desde el comienzo de la pandemia hace más de un año”, señalaron de manera conjunta los miembros de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) .



Y agregaron: “Se demuestra una vez más lo que aseguramos desde el comienzo, que plata sí hay para la matrícula cero, pero no voluntad política del gobierno. Se ha ganado con movilización”.



(Lea también: Matrícula cero y no alternancia: ¿son viables las peticiones del paro?)



Pese a que consideran el anuncio como una victoria de las movilizaciones, sostienen que las marchas se mantendrán en todo el país por dos motivos: por un lado, esperan que el anuncio no aplique solo para el segundo semestre de 2021 sino que se convierta en política de estado, y segundo, porque temen que dicho anuncio sea “engañoso”.



“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, sostiene la Acrees.



Se refiere a los recursos asignados por 92.000 millones de pesos para el apoyo al pago de matrícula, los cuales se entregaron a las universidades públicas. Estos recursos, junto con recursos propios de las universidades así como de las alcaldías y gobernaciones fueron las que permitieron en su momento dar gratuidad a muchos estudiantes.



(Lea también: Punto a punto: ¿Qué tan cerca o lejos están Gobierno y Comité de Paro?)



De acuerdo con el movimiento estudiantil, en esta oportunidad debe ser el gobierno el que garantice el 100 por ciento de estos recursos: “El año pasado Duque habló de matrícula cero y solo fue el 12 por ciento de lo correspondiente a un semestre, descargando la responsabilidad en las universidades, departamentos, municipios y familias, lo que profundizando la histórica crisis financiera”.



Al respecto, el Ministerio de Educación se pronunció señalando que si bien de momento la medida solo aplica para el segundo semestre de este año, “el objetivo es trabajar para poder convertir este beneficio en política de Estado y así brindar una real oportunidad para los jóvenes en el país”.



Así mismo, la cartera aseguró que los recursos para este rubro se lograron gracias a una reasignación presupuestal aprobada por el Ministerio de Hacienda, por lo que los recursos serán girados directamente a las universidades, es decir, el dinero saldrá directamente del presupuesto de la nación.



REDACCIÓN EDUCACION

