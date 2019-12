Esta mujer tiene la tarea de resucitar la Unesco

Con 47 años, Audrey Azoulay llegó a la dirección de la Unesco en noviembre de 2017. Hija de André Azoulay, reconocido economista y político marroquí, y de madre escritora, nació en París e hizo estudios de excelencia que le permitieron, como afirma, acceder a “la meritocracia republicana”.



Exalumna del instituto de Sciences-Po y de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENA) hizo también un máster en Administración en Lancaster (Reino Unido).

Si algo la define es su pasión por el cine y la cultura. Fue subdirectora del Centro Nacional de Cine francés, consejera de cultura del presidente socialista François Hollande y, poco tiempo después, su ministra de cultura.



Azoulay llegó a una institución con fracturas económicas y políticas. La salida de Israel y Estados Unidos, y la falta de pago de varios países debilitaron las finanzas de la entidad.



Sus primeros pasos tuvieron como objetivo restaurar la confianza entre los Estados miembros, reducir las tensiones políticas, sanear las finanzas y concretar una agenda de futuro en donde se incluye un plan de transformación estratégico y modernización. El éxito de la Conferencia General realizada en París en noviembre envió una señal de resurrección de la entidad.

En la apertura estuvo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y contó con la participación de 15 jefes de Estado, más de 100 ministros de educación del mundo y 122 ministros de cultura. Sus gestiones arrojaron un incremento en el presupuesto del 3 % y de 41 % de las contribuciones voluntarias, a pesar de las dificultades económicas.



En un momento de fuertes nacionalismos y tendencias proteccionistas, la Unesco reafirma los valores del multilateralismo. Las discusiones de la Conferencia General permitieron definir la misión de la organización como un laboratorio de ideas con los objetivos del desarrollo sostenible del 2030.



La segunda inquietud fue posicionar a la Unesco en los grandes temas de actualidad, adelantando múltiples programas y estudios: el empoderamiento de la mujer, una revisión de la educación, la cualificación mundial de los diplomas, el acceso y la democratización del conocimiento científico y la creación de un manual de ética sobre inteligencia artificial.



Con el fin de incorporar a la mujer en el desarrollo productivo creó el programa ‘Su educación, nuestro futuro’, para profundizar el marco legal de políticas públicas y allanar el camino para el empoderamiento de las niñas y las mujeres en este siglo. Las desigualdades persisten en equidad de género: en una muestra de 28 países desarrollados se observa que, no obstante el rol primordial ocupado por el 70 % de las mujeres en el campo de la enseñanza, solo 53 % están vinculadas a cargos directivos.

Para enfrentar los retos de la educación, Azoulay creó una comisión internacional sobre ‘El futuro de la educación’, liderada por la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, y compuesta por reconocidos intelectuales mundiales de la ciencia, las artes y la ciencia política. En su discurso de apertura, en la 40.ª Conferencia General, Azoulay aseguró: “En la última asamblea general de Naciones Unidas lanzamos una reflexión internacional, que asociara profesores, dirigentes políticos, jóvenes y sociedad civil junto con la comisión dirigida por la presidenta de la República de Etiopía, para que se diseñen las grandes orientaciones que comprometerán a la educación como un verdadero motor del siglo XXI”.



Allí también se dio a conocer el trabajo que realizará la Unesco para crear una normativa sobre la ética de la inteligencia artificial, ante la anarquía y falta de reglas comunes. Con el apoyo de sus miembros, la directora designará un grupo de expertos para que elaboren esa guía, que dotará de lineamientos éticos a este nuevo campo de la ciencia.

Patrimonio inmaterial

En la última década, la Unesco ha invertido más de 6,5 millones de dólares en la protección del patrimonio cultural inmaterial. Este incluye las tradiciones orales, las artes escénicas, la artesanía y las lenguas autóctonas, entre otros temas. Algunos datos exponen la importancia de invertir en este último campo. Si no se defienden las lenguas autóctonas, el 90 % podría desaparecer a fines de este siglo. La Unesco está trabajando en múltiples proyectos sobre este tema en el mundo.



En El Salvador, por ejemplo, se están apoyando a los jóvenes nahuatl para facilitar la transmisión oral de su comunidad. Colombia ha sido designada en lista de buenas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, con la estrategia de salvaguardia de la artesanía tradicional para la construcción de paz. La Unesco busca con este programa construir un inventario mundial cultural, que acompañe a la población y asegure la salvaguardia de ese saber.



A esto también se suma la nominación de la joven mexicana Yalitza Aparicio como embajadora de buena voluntad. Aparicio llega de la mano de Azoulay para reforzar el papel de los pueblos autóctonos en la preservación del medioambiente, en la salvaguardia de su patrimonio cultural y en la integración de los derechos indígenas.

Azoulay reconoce así a los pueblos indígenas como actores vitales en la preservación de las lenguas, la cultura y la protección del medioambiente y es también un reconocimiento al liderazgo de la joven mujer indígena.



Otro proyecto de vanguardia es el reconocimiento de internacional de diplomas. Un estudio de la Unesco destaca que los jóvenes que estudiarán en el extranjero en el 2020 serán unos 8 millones. Gracias a este programa, podrán completar o proseguir su carrera en otro país sin tener que convalidar estudios realizados, facilitándoles la movilidad.



En Bogotá, la directora dará a conocer el proyecto piloto ‘Pasaporte de cualificación para los refugiados y los migrantes’. Con el creciente fenómeno migratorio, la institución desea facilitar la movilidad y mejorar las condiciones de vida de los refugiados.



Con base en una metodología desarrollada en Europa, los migrantes que ingresan sin sus documentos podrán realizar un examen que les permitirá certificar su nivel de estudios.



El pasaporte de cualificaciones les permitirá trabajar en el país de llegada o continuar sus estudios superiores. Este programa se ha experimentado en Zambia y en un campo de refugiados de la República Democrática del Congo. En Colombia, debido a la importante inmigración venezolana, se podría facilitar la inserción de profesionales que contribuyan al desarrollo del país.



Retomando un verso de la poetisa rusa Anna Akhmatova, Azoulay reiteró en su discurso de inauguración su divisa: “Nuestros relojes están sonando con la hora del coraje. Es el coraje de actuar no para vivir el futuro, sino para definirlo. Los equipos de la Unesco en todo el mundo, orgullosos de su misión, están listos. Es el coraje de izar la Unesco a la altura de los desafíos que nos esperan, para mostrar que el multilateralismo no es una utopía fatigada, sino mas bien una fuerza en acción”.

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ E.

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

​PROFESORA SCIENCES-PO, PARÍS.