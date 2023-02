La reciente propuesta del actual gobierno –de aumentar en 500.000 cupos la matrícula en educación superior en los próximos cuatro años–, ofrece una excelente oportunidad de revisar el estado actual del sistema de educación postsecundaria, sus posibilidades de expansión y sus implicaciones en cuatro aspectos, a saber: (i) los diversos tipos de instituciones (universidades, universitarias, y técnicas y tecnológicas -TyT), (ii) su respectiva ubicación geográfica, (iii) la distribución de la matrícula por tipos de instituciones y áreas del conocimiento, y (iv) la cobertura por regiones.



Una breve revisión señala un patrón histórico de alta concentración de instituciones, programas y matrículas en las principales cuatro áreas urbanas del país, y escasez y precariedad de oportunidades en la mayoría de los 1.104 municipios, lo que –según estudios de Instituciones de Educación Superior (IES) del Sistema de Universidades del Estado (SUE)– deja a más de 2 millones de jóvenes sin oportunidades de formación postsecundaria.



En muchos municipios de tamaño intermedio las únicas oportunidades de formación son ofrecidas por IES privadas. La mayoría de las instituciones públicas son universidades académicas tradicionales (el SNIES reporta 43), y las técnicas y tecnológicas públicas son pocas (solo hay 8 técnicas, 5 tecnológicas y 16 instituciones universitarias o escuelas tecnológicas).



Es entonces un sistema con alta concentración de oferta en pocas áreas urbanas y con mínima presencia en la mayoría de los municipios y regiones rurales y apartadas del país, lo cual implica que más de las mismas instituciones y programas no modifican en nada el patrón de desarrollo desigual de la oferta de formación ni la exclusión de la mayoría de jóvenes de los más de 1.000 municipios colombianos.

En este contexto, la pretendida expansión de matrícula a 500.00 cupos no se puede realizar con “más de lo mismo”, con estas mismas IES y estos mismos programas, especialmente por tres factores.



En primer lugar, porque aun en el supuesto de poder aumentar la matrícula en 125.000 cupos cada año, este aumento seguiría concentrando las oportunidades en unas pocas áreas urbanas, olvidando a los millones de jóvenes de regiones y municipios carentes de ofertas de formación, con el consiguiente aumento de la desigualdad social y regional de acceso a oportunidades, y la pobreza y el subdesarrollo locales por la carencia de formación moderna y pertinente en esas regiones y municipios.



En segundo lugar, porque “más de lo mismo” implica reproducir los mismos programas de formación en vez de la requerida innovación y modernización curricular. Son bien conocidos los estudios que señalan graves déficits en la formación de personas de alta cualificación requeridas en la nueva sociedad del conocimiento, o economía basada en ciencia y tecnología.



Como se evidencia en los informes del Centro de Nacional de Productividad, el perfil de formación de la mayor parte de la fuerza laboral colombiana es de baja calificación y productividad en un contexto de alta competencia en el mercado. Además, es importante señalar que la distribución de la matrícula se concentra en pocas áreas de formación –como derecho, administración, contaduría y psicología– y en carreras saturadas en el mercado, de alto subempleo y baja remuneración, lo que en parte explica la disminución de la matrícula en programas y universidades tradicionales y a favor de programas cortos de formación y acreditación.

La distribución de la matrícula se concentra en pocas áreas de formación. Foto: iStock

En dichas carreras la expectativa de movilidad social por medio del título universitario se desvanece rápidamente, y son pocos los nuevos programas en áreas modernas de alta demanda de recursos humanos de alta calificación. Prima la inercia sobre la innovación curricular. La alta concentración de matrícula en los programas mencionados contrasta con la baja participación en matemáticas, ciencias naturales y tecnologías modernas (menos de 3 por ciento), que son la condición y el sustento de la modernización de la producción.



En tercer lugar, por la poca elasticidad en la oferta de cupos en la mayoría de estas IES, que requerirían de nuevos recursos para expandir y modernizar la infraestructura, los talleres, laboratorios, bibliotecas y otros insumos de calidad de la educación. Además está el problema de formar a nuevos docentes, altamente competentes en sus áreas de especialidad, para atender las nuevas matrículas. Todo esto requiere mucho más tiempo y recursos que el cortoplacismo de decisiones políticas apresuradas y en función de intereses de imagen.



En diversos documentos, el Sistema Universitario Estatal (SUE) plantea varias opciones para aumentar las matrículas y cumplir con las expectativas del Gobierno de lograr 125.000 nuevos cupos anuales, entre ellas:



- Crear más programas de educación nocturna.

- Aumentar de 40 a 60 el número de estudiantes por salón.

- Crear nuevas universidades regionales, como la del Catatumbo.

- Revivir el programa que busca vincular los programas del SENA a la educación superior, aumentando así la estadística de tasa de cobertura.

- Aumentar cupos en las IES TyT.

- Promover el aumento de cupos en las IES privadas, con estímulos económicos y crédito educativo.



El Gobierno ha planteado reformar el Icetex como vía par aumentar los cupos universitarios. Foto: Mineducación

En realidad, todas estas propuestas del SUE se podrían implementar, algunas con efectos negativos en la calidad y pertinencia de la educación ofrecida, como la educación nocturna, la asimilación de programas del SENA a la educación superior, la sobrepoblación de estudiantes en salones de clase, y el aumento de cupos en IES TyT sin considerar los graves problemas de calidad en estos programas e instituciones.



La formación técnica está en vías de extinción debido a la percepción social de la mala calidad de las instituciones y programas. De 52 instituciones en 2001 hoy solo quedan 29, varias de ellas sin actividad y con solo el 2 por ciento del total de la matrícula en educación superior.



La creación de nuevas universidades en regiones como el Catatumbo aporta muy poco al objetivo político de aumentar 125.000 cupos cada año. Su creación responde a otros objetivos científicos y culturales.



Pero la principal crítica a estas propuestas del SUE es ignorar que el problema de la cobertura reside en la estructura de la oferta: alta concentración en las principales áreas urbanas y carencia de ofertas y oportunidades en la mayoría de los municipios pequeños e intermedios en los que habita la mayor parte de los jóvenes mayores de 17-18 años. Los jóvenes habitantes de municipios pequeños, de 60.000 o 120.000 habitantes, carentes de programas públicos de formación postsecundaria. Es el drama de la juventud sin oportunidades.



En el país, la tasa de cobertura en el nivel medio es de 40 a 50 por ciento, lo que implica que la mayoría de ese grupo etario ni siquiera recibe la formación básica requerida para desempeñarse en la sociedad como ciudadanos y trabajadores.

En el transcurso de pocos años esta población marginada sumará millones de jóvenes “sin futuro”. No hay oportunidades de formación ni de integración social para esta enorme masa de jóvenes desescolarizados, lo que los condena a vidas “sin futuro”, de marginación social y laboral, y a conductas de delincuencia, narcotráfico, prostitución y diversas modalidades de criminalidad y violencia. Por otra parte, su aporte al desarrollo de las fuerzas productivas y al empleo es mínimo.



Se requiere que municipios pequeños e intermedios (de 80.000 o 100.000 habitantes) organicen modalidades alternativas, locales, de formación postsecundaria, con financiación tripartita: local, departamental y nacional, y eventualmente del sector productivo, adaptando localmente la exitosa experiencia de los community colleges de Estados Unidos, Japón, Corea y otras naciones. Tentativamente se podrían denominar como Politécnicos Municipales o Centros de Formación Laboral.



El enorme presupuesto del SENA (3,5 billones de pesos en 2022) se podría utilizar para financiar muchos de estos Politécnicos Municipales o Centros de Formación Laboral de los municipios. Una mejor utilización social que el sostenimiento de una enorme burocracia.



En diversas oportunidades se ha señalado que la principal carencia de la educación colombiana es no haber organizado un “sistema postsecundario de formación en los municipios”, por lo que la mitad de los jóvenes mayores de 16-17 años, no residentes en las 4 o 5 principales áreas urbanas, carecen de oportunidades de formación. Es en los municipios donde se construye la igualdad social de oportunidades educativas y hacia donde se debe dirigir la financiación del Estado, además es el medio eficaz para aumentar la cobertura hacia los 500.000 cupos propuestos por este gobierno.



Víctor Manuel Gómez CampoProfesor asociado del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia