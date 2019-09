¿Qué ha pasado con la U. Autónoma de Colombia después del paro?

Un paro de 75 días, decretado por profesores y administrativos de la Universidad Autónoma de Colombia debido al no pago de salarios y prestaciones sociales, llevó al Ministerio de Educación a realizar una intervención para tratar de solventar la crisis.

Dentro del plan, la ministra María Victoria Angulo contempló, principalmente, la asignación de un nuevo presidente y representante legal para darle un rumbo diferente a esa institución académica, que el 24 de septiembre cumple 48 años de existencia. Esa tarea quedó en manos de Ricardo Gómez Giraldo, quien asumió el cargo el 17 de julio y estará allí durante un año.



"Cuando se trata de trabajar por la educación en Colombia yo soy el primero", le dijo Gómez al EL TIEMPO cuando se le preguntó por qué había aceptado el cargo. "Me parece que es la causa que más vale la pena, porque la Universidad Autónoma realmente tiene un recorrido y reconocimiento", añadió.



Gómez, quien fue rector de la Universidad de Caldas, tiene retos significativos, como por ejemplo cumplir con los acuerdos pactados con los docentes (permitió el levantamiento del paro) y diseñar un plan de mejoramiento institucional, entre otros.



Antes de que usted llegará a la universidad había un paro de docentes y administrativos. ¿En la actualidad hay normalidad académica?



Hay dos noticias positivas. La primera es que ya terminamos el primer semestre académico del año pasado y el primer semestre del 2019. Y la semana pasada iniciamos el segundo semestre del 2019. Académicamente estamos normal. Y lo otro es que logramos reformar los estatutos generales de la Universidad.



¿De qué se trata dicha reforma?



Contempla tres componentes principales: primero, que el rector sea una persona con más capacidad de gobierno, pues hoy está difusa esa responsabilidad en muchas manos. Segundo, en el Consejo Superior se crearon tres puestos más con personas que vengan de afuera de la universidad, un egresado, un exrector y un empresario. Y tercero, es que se creará un régimen de inhabilidades. Por ejemplo, si usted es miembro de la Asamblea no puede trabajar en la universidad.





¿Cómo fue la negociación con profesores y administrativos para levantar ese paro?



Me comprometí a pagarles la prima extralegal de diciembre del año pasado, la cual nadie se las había pagado. Esto se logró gracias a que vendimos un inmueble, pues la universidad tiene una fortaleza en activos físicos. Tenemos unos 100.000 millones de pesos en muebles y esa es nuestra tabla de salvación.



¿Cuál fue el inmueble que vendieron?



Vendimos el más pequeño que teníamos, un lote de tres salones de clase y que quedaba en la calle 18 entre carreras quinta y sexta. Estamos en un proceso de los avalúos catastrales de todos nuestros predios que tenemos en el sector de la Candelaria (centro de Bogotá) y en Santa Marta. La idea es poder vender alguno de ellos y poder apalancar transformación internas de la universidad.

¿Desde qué mes se les debía sueldos a profesores y administrativos?



Los salarios se adeudan desde febrero hasta julio del 2019. Es una deuda que tenemos pendiente con todos los empleados de la universidad, la cual vamos a sanear con la venta de algún activo.



¿Exactamente cuánto es la deuda?



La deuda salarial es de 16.000 millones de pesos.



Es un dinero considerable...



Sí. La universidad está ilíquida pero no está quebrada. Estamos diseñando un plan que es muy amplio y muy ambicioso. Lo vamos a presentar a finales de septiembre al Ministerio de Educación.



¿Considera que buena parte de esta crisis se debe al bajón en las matrículas?



Es una situación multicausal, pero por supuesto el bajón de las matrículas ha afectado a muchas universidades en Colombia. En el país hay 40.000 personas menos en edad de estudiar en una universidad, según el último Censo Población del Dane.



Además, la universidad no reaccionó a esta situación que se comenzó a ver hace cinco años. Por eso es necesario hacer muchas reformas internas para responder al mercado y darle futuro.



¿Cuántos estudiantes registra actualmente la institución?

​

​Estamos en 3090 estudiantes. En el 2015, esa cifra se ubicaba en 8.000.



A parte de la venta de inmuebles, ¿qué otras estrategias se piensan implementar para solventar la crisis?



La otra parte de la estrategia es disminuir la planta de la institución, lo que nos ayudará a mejorar los costos de funcionamiento mensual. La otra parte es activar la venta de servicios, pues nuestra meta es tener a 4.000 estudiantes el otro año. Además, el Icetex no está ayudando con una línea de crédito a través de un fondo de apoyo a la educación superior colombiana.



