¿Cómo recuperar la confianza de los estudiantes de la U. Distrital?

Han sido meses difíciles en la Universidad Distrital, en Bogotá. Un caso de corrupción, en el que un funcionario utilizó una tarjeta de crédito institucional para fines personales, desató una crisis al interior de ese centro académico durante los últimos meses del 2019.



Se generaron protestas estudiantiles, movilizaciones y hasta la toma de un edificio administrativo de esa institución. De hecho, los estudiantes se declararon en paro indefinido desde el 30 de octubre del 2019, hasta que las directivas de la universidad aprueben una petición: la creación de una Asamblea Universitaria para que la comunidad estudiantil tenga mayor participación en la toma de decisiones, como por ejemplo la elección del rector.



Esa petición, según el rector Ricardo García, aún sigue en estudio por parte del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Si bien la institución está en periodo de vacaciones los estudiantes todavía están en paro indefinido y no se sabe con exactitud cuándo regresarán a clases para terminar el segundo semestre del 2019.



García, quien estuvo fuera de su cargo durante un par de semanas mientras se adelantaba las investigaciones pertinentes sobre el caso de corrupción, habló con EL TIEMPO y explicó, entre otros temas, cómo recuperará la confianza de la comunidad académica.



Han sido meses difíciles para la Universidad Distrital. Se destapó un caso de corrupción de grandes proporciones, persiste un paro estudiantil e incluso se registraron tomas a uno de los edificios de la institución ¿cómo recuperar la confianza de la comunidad académica?



La confianza se comienza a construir con la claridad de que yo fui quien denunció el caso de corrupción. Ahí están perfectamente las denuncias y el fallo de la Procuraduría. De modo que insistir y persistir en la claridad de los hechos ayudará a recuperar la claridad mutua. También es necesario mantener en alto las banderas de una academia, que está muy desarrollada.



Es claro que hay una subcultura contra todo aquel que denuncie actos de corrupción en la universidad. Destaco y rescato de este año (2019) como un valor positivo la lucha que libré contra la corrupción cuyos resultados son: primero, el fallo de la Procuraduría, y segundo, las decisiones de la Fiscalía al capturar el señor Wilman (Muñoz), antiguo director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud).



La Fiscalía dijo que Wilman tenía montado un sistema para desviar los recursos que venían de los convenios (interinstitucionales).



¿A qué se refiere con que en la universidad hay una resistencia contra la corrupción?



Hay una resistencia por dentro y por fuera de la universidad. El hecho es que tanto por fuera como al interior, mucha gente resolvió atacarme a mí y no a él (Wilman Muñoz) (...). El corrupto propicia favores con los que va estableciendo una especie de escudo cultural (...) y eso puede crear redes de solidaridad para que la gente no lo critique y evita que lo denuncien.



La Fiscalía dice que Wilman creó una empresa criminal. ¿Eso significa que puede haber más corruptos dentro de la universidad?



No necesariamente. Al principio se pensaba eso, pero en la indagación pude ver que él lo hacia con colaboración de algunas personas que le ayudaban a tener unas cuentas ocultas. Eso quedó muy claro con la declaraciones de una funcionara. Entonces lo que me doy cuenta yo, por la investigación de la Procuraduría y de la Fiscalía, es que son unos pocos subalternos. Todavía no he recibido indicios de que exista una sociedad con funcionarios mayores, no sé.



Estudiantes advierten, incluso, que hay senadores de la República salpicados...



Pero no se ha consolidado esa información. Eso sí hay que esperar a que las investigaciones de la Fiscalía continúen.



El nuevo director del Idexud, en respuesta a un derecho de petición, afirma que no hay actas del Comité Técnico Asesor del ordenador del gasto de esa dependencia durante los años 2017, 2018 y 2019, años en los que Wilman realizó la mayoría de las transacciones con la tarjeta de crédito de la universidad ¿Qué opina de esto?



Del Comité Central de Extensión, en donde se aprueban los convenios y se discuten, sí hay. La gente no ha comprendido, como dice la Fiscalía, que hay una empresa criminal fraudulenta, osea, que se hizo por debajo de la mesa (...). Hay que saber que era algo oculto y eso no queda en las reuniones del Comité Central.



En un video, estudiantes también denuncian también que esas actas no existen...



Es distinto. Los estudiantes de ese video están hablando de otro comité, no del comité central. Están hablando de otro comité, que no se reunía nunca y que era puramente técnico, sin ninguna facultad. No tiene poder.



Una de las peticiones de los estudiantes, frente a todo esto, es crear una Asamblea Universitaria. ¿En qué va el tema?



Es el objetivo central del paro. Una Asamblea Universitaria es un escenario de discusión y de representación universitaria en donde estarían estudiantes, maestros y funcionarios. (...) Pero hay que tener en cuenta que en ninguna universidad del país se tiene ese espacio y de aprobarse sería la primera institución en tenerlo.



Como rector me parece una propuesta interesante, porque sería un escenario de debate sobre todos los grandes temas de la universidad. Sin embargo, es un tema que lo define el Consejo Superior, que tiene distintas fuerzas y es lógico que miren con cuidado el tema.



¿Por quién está compuesto el Consejo Superior ?

El máximo órgano de la universidad está compuesto por representación del Gobierno Nacional, a través del Presidente y del Ministro o la Ministra de Educación. Representación del sector productivo, osea los gremios; representación de exrectores, representación de los egresados, representación de las autoridades académicas de la universidad, representación de los profesores, representación de los estudiantes y representación de la alcaldía. Todas estas personas tienen que llegar a un acuerdo.

¿Pero el Consejo ya se ha reunido para debatir la propuesta de los estudiantes?



Ya ha habido reuniones y no ha existido ninguna posición de rechazo. Pero hay que tener paciencia para que se discuta favorablemente. Sería bueno que los estudiantes dieran un margen favorable para que haya normalidad (académica) porque sino vamos a arriesgar mucho.



¿Cuál es el plazo máximo para que el semestre no se pierda?



En estos momentos está muy emproblemado el semestre. Es decir, habría que hacer un esfuerzo tremendo para hacer tres semestres en el año (2020). Y eso tiene una gran limitación, que son los recursos financieros porque es necesario conseguir dinero para poder hacer eso en todo el año (...).



¿Cuánto dinero se perdería si el semestre se cancelará?



9.000 millones de pesos



Willman Muñoz es el eslabón de la corrupción de la Universidad Distrital o cree que el tema ya va a parar ahí?



Yo creó que él no es un eslabón; él organizó una empresa para su beneficio. Corrupciones en otras partes, hay que buscarlas, pero serían otros focos, no con él. Podrían existir eslabones relacionados con Wilman, pero pequeños. No por pequeños dejan de ser graves y hay que estar vigilantes.



¿Qué viene para la Universidad Distrital?



Lo que viene es el poder desarrollar y consolidar los procesos de investigación (..). Este año (2019) abrimos un concurso para 40 profesores de planta; la única universidad pública que ha abierto esos cupos para ese número de personas. Este año (2020) sigue nombrarlos y posicionarlos para se incorporen a todas las actividades de investigación y docencia. Además, todo el 2020 trabajaremos para que logremos una acreditación nueva de alta calidad. Y por otra parte esperamos consolidar los procesos de ampliación de infraestructura.



