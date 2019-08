'Una persona que se sienta valorada y segura aprenderá más fácil'

Para Mario Alonso Puig, un investigador español sobre inteligencia y liderazgo, las emociones juegan un papel determinante en la educación porque ayudan a que los niños y niñas "florezcan" en una sociedad que está cambiando constantemente.

Puig, quien además ha sido médico cirujano por 26 años y experto en educación, estuvo en Cartagena para participar del quinto Congreso de Directivos Santillana Compartir, un espacio en donde expertos, profesores y rectores de instituciones educativas debatieron, entre otros temas, sobre el reto de enseñar en un contexto permeado por la digitalización.



El experto español, que además es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y pertenece a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, fue uno de los conferencistas más aplaudidos durante el evento.



Durante su charla, denominada 'Reinventarnos Juntos: nuestra gran oportunidad', el médico invitó a los maestros y rectores para que "iluminen" a sus alumnos para lograr cambios progresivos y disruptivos en el mundo.



En entrevista con EL TIEMPO, Puig advirtió que para generar esos cambios es necesario que desde el sector educativo se creen entornos en donde los estudiantes y también los profesionales se puedan sentir valorados.



¿Cuál es el rol de las emociones en la educación?

​

La conexión del mundo emocional con el proceso de aprendizaje es de tal envergadura que es como imaginar que yo puedo dar un paso adelante y que el resto del cuerpo no se mueva.



El mundo emocional está a nivel cerebral profundamente conectado con lo que podríamos llamar el mundo intelectual. Es decir, todo lo que es toma de decisiones, aprendizaje, atención y creatividad, tiene una conexión directa con el sistema límbico. Por eso, una persona que se sienta segura, valorada y querida, inevitablemente va a analizar mejor, aprenderá más rápido, recordará con mayor precisión y será más creativa.



La gran diferencia entre jefes, profesores y líderes, es que los primeros dos se fijan en el performance de un profesional o de un estudiante, mientras que los últimos tienen en cuenta el potencial; su mirada es más profunda.



¿Qué pasa cuando el ser humano puede tener esa mirada más profunda?

​

Cuando alguien se siente mirado y valorado comienzan a aflorar recursos nuevos. Por eso los líderes generan empoderamiento. Entonces los maestros ya no solo deben enseñar una asignatura, deben ayudar a enseñar, por ejemplo, cómo se puede vivir en un entorno tan cambiante.

Cuando alguien se siente mirado y valorado comienzan a aflorar recursos nuevos. Por eso los líderes generan empoderamiento FACEBOOK

TWITTER

¿Qué clase de emociones debería desarrollar un estudiante?

​

Todo el rango de emociones entra dentro de nuestra humanidad. Hay algunas que son artificiales, como por ejemplo la tristeza, la impotencia, la furia y la alegría. Ahora, una cosa es tener estos momentos y otra es vivir en ellos. Una cosa es tener días de tristeza y otra ser una persona triste. Una cosa es tener ciclos de ira y otra es ser una persona airada. Las emociones, por otra parte, deben ser transmutadas para que su expresión no sea dañina.



Sin embargo, hay dos emociones que no pertenecen a nuestra naturaleza y que son creaciones culturales: la culpa y la vergüenza. Estos estados no aportan nada al ser humano y le quitan paz, serenidad y alegría vital. Desde estos sentimientos me ataco a mí mismo por lo que he hecho y por lo que soy. Por tal razón no siento la necesidad de resolver el daño por la otra persona, sino para quitarme a mí mismo estas sensaciones tan incomodas.



En ese sentido ¿los profesores podrían trabajar para tratar de eliminar la culpa y la vergüenza de los salones de clase?

​

Por supuesto. Yo creo que la culpa y la vergüenza son dos estados afectivos muy dañinos para la salud. No humilles a nadie y no hagas que nadie se sienta culpable. Al contrario, ayúdale a descubrir lo que ha hecho de forma incorrecta e incúlcale la necesidad de corregirla.



Necesitamos dejar de juzgar tanto. No conocemos la situación de una persona y, sin necesidad de estar de acuerdo con lo que ha hecho, si es muy importante ayudarle a caer en cuenta del impacto de lo que hizo mal. Eso pide de nosotros una intención profunda y real de servir y no de someter, no de avergonzar, no de manipular y no de controlar.



La deserción escolar en Colombia es del 3,08 ¿cómo se podría reducir esa cifra?

​

El fenómeno de abandono se presenta por tres factores: el primero, tiene que ver con la relación de los niños con la escuela y con los profesores. Si vas a un lugar en donde te sientes querido, valorado y apoyado, no vas a quererte ir.



El segundo factor es que los estudiantes se están dando cuenta que lo que están aprendiendo no tiene sentido. ¿Por qué tengo que memorizarme todos los ríos de Colombia si solo con clic en mi computador aparecen? Claro, debemos cuidar la memoria pero utilizándola para cosas más útiles. El niño debe entender que lo que está aprendiendo es necesario para su existencia.



Por último, los menores deben dormir. No se pueden enviar tareas que obliguen a los niños y a los padres a quedarse hasta altas horas de la madrugada para hacerlas. Durante el sueño no solo se activan los genes que evitan la aparición de tumores, sino que cuando un niño no duerme lo suficiente se activa directamente el sistema de defensa y para lo único que no contribuye es para el aprendizaje, porque ayuda a escapar de situaciones incómodas.



Las nuevas generaciones están viendo el éxito en otros medios y no en la universidad. Por ejemplo, quieren ser youtubers o influenciadores ¿qué se puede hacer para incentivar el estudio?

​

La universidad se tiene que reinventar porque es el espacio a donde la persona va a recibir conocimiento, información y a desarrollar habilidades. Si la universidad no se reinventa, quedará obsoleta. De hecho, muchas personas están pensando que acceder la educación superior es perder el tiempo incluso si les dan un título. Posiblemente, la universidad deberá ofrecer programas más cortos para que los estudiantes se puedan transformar.



¿Cuánto considera que debe durar una carrera profesional?

​

Depende de la calidad de los contenidos, del método, del aprendizaje y de la cantidad de profesores. He pasado 26 años de mi vida en la facultad de medicina y pude haber aprendido algunas asignaturas que duraron tres meses en 10 días. No podemos especificar cuánto tiempo, pero podemos indagar en la forma como se está impartiendo el conocimiento.



¿Qué estudiaría si tuviera la oportunidad de volver a la universidad?

​

Yo estudiaría una carrera relacionada con el arte. El propio Steve Jobs tuvo un impacto tremendo porque valoraba mucho el diseño. Lo que marca la diferencia es la forma y el componente artístico.



De los dos hemisferios del cerebro el izquierdo es mucho más lógico, analítico y lineal; y el derecho es más holístico, sistémico y artístico. Este es el siglo del hemisferio derecho, es decir, el siglo de hacer las cosas diferentes y de generar nuevas asociaciones.



EDUCACIÓN