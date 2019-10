'Los acuerdos con los estudiantes se están cumpliendo': Mineducación

El 10 de octubre, estudiantes universitarios realizarán una nueva movilización para exigirle al Gobierno el cumplimiento total de los acuerdos pactados en el 2018.

También marcharán para rechazar los actos de corrupción en la Universidad Distrital.

EL TIEMPO habló con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para conocer el estado actual de lo pactado el pasado 14 de diciembre.



Los jóvenes marcharán este jueves para solicitar el cumplimiento total de lo pactado el año pasado. ¿El Gobierno ha cumplido con su compromiso?



Se están cumpliendo todos los puntos. Este año, la educación superior pública va a recibir 1,26 billones de pesos. Aunque puede ser una cifra mayor porque Colciencias destinó una plata adicional y puede llegar a ser 1,4 billones de pesos. Esta es una cifra que nunca ha visto el sector, menos en un año.



De estos recursos, 512.459 millones irán a la plata adicional de la base, que eran 3,5 puntos porcentuales adicionales; 100.000 millones, de inversión para los planes de fortalecimiento de cada institución de educación superior; 250.000 millones, para saneamiento de pasivos; 36.048 millones, de excedentes de cooperativas, y 15.664 millones para fortalecimiento de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas.

Además, aquí entran los recursos de regalías, que eran 750.000 millones este año, distribuidos en 500.000 millones para infraestructura y 250.000 correspondientes a la convocatoria Bicentenario de formación de doctores de las universidades públicas y de la convocatoria de fortalecimiento de las capacidades científicas de las instituciones.



Se dice que no se incluyó el punto referente a los saldos no apropiados y no comprometidos, pero en el acuerdo lo que dice es que se tendría en cuenta cómo cerraría el ejercicio económico de cada vigencia. En el ejercicio fiscal no quedaron saldos comprometidos y no apropiados. No obstante, el Presidente aprobó 78.500 millones adicionales, que ya están en el presupuesto de Colciencias para el 2020 y ya fueron aprobados en primer debate.



¿Todas estas cifras han sido conocidas por los estudiantes?

​

Totalmente, pero vamos a insistir pedagógicamente. Todos los asistentes a las 62 mesas de trabajo que hemos realizado en 10 meses las conocen. En estas han participado integrantes de las tres organizaciones estudiantiles: Acrees, Unees y Fenares.



Entre los estudiantes se argumenta que existe la intención del Gobierno de recortar los recursos para Ciencia y Tecnología...

​

Eso no es cierto, porque ya estamos en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, se incrementó el presupuesto de regalías para esa área y también están los 78.500 millones en saldos comprometidos y no apropiados que ya están en el presupuesto 2020 de Colciencias.



¿Cuál es la postura del Ministerio de Educación frente a los problemas de corrupción en la Universidad Distrital y las manifestaciones en las que estos derivaron?



Este no es un tema nuevo y el proceso que está en curso no se dio por las manifestaciones. Hay todo un trabajo previo para que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen.



Además, el Consejo Superior de esa universidad, que lo preside la secretaria de educación de Bogotá, tomó la decisión de que el rector se apartara un mes con licencia no remunerada para que se puedan dar en libertad todas las investigaciones.



¿Y frente a las protestas que se han presentado en las últimas semanas?

​

Siempre lo hemos manifestado con el Presidente, y es el respeto a la protesta pacífica (...). Los hechos ocurridos con el Icetex son terribles y son actos vandálicos que no se pueden justificar.



Creo que eso manda un mensaje para la sociedad de como logramos un equilibrio entre el derecho a la protesta pacífica, el derecho a todos los ciudadanos de continuar con el día a día y cómo preservar los bienes públicos.



Estamos generando mucho diálogo con la Personería, quienes son garantes de estos temas. (...) También nos hemos reunido con diferentes actores de instituciones públicas y privadas para generar protocolos con las respectivas áreas de bienestar. La Universidad Nacional, por ejemplo, ha venido creando muy buenos protocolos frente al tema.

REDACCIÓN VIDA DE HOY