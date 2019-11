'Caída en matrículas universitarias obedece a un cambio demográfico'

Cecilia María Vélez está por culminar su paso por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, institución que lideró desde abril del 2012. La rectora, que estará en el cargo hasta el 20 de enero del 2020 y será reemplazada por Carlos Sánchez Gaitán, dice sentirse "feliz" por su paso por la academia y se alegra de haber potenciado la universidad en "términos de calidad".



Así lo expresó Vélez en entrevista con EL TIEMPO, y añadió, sin embargo, que el sector de la educación superior atraviesa por retos importantes, teniendo en cuenta que el sistema cayó en 38.000 matrículas durante el 2018, según informó recientemente el Ministerio de Educación.

¿Por qué considera que se está presentando esa tendencia?

Obedece a un cambio demográfico, pues tenemos menos personas en la edad de estudiar en la universidad. Esta tendencia se ve menos en los estratos altos que en los bajos; por eso, el Gobierno optó por ampliar los cupos en las universidades públicas.



Las universidades privadas son importantes, y por eso estamos buscando la manera de subsidiar a los estratos bajos. Por eso estamos fortaleciendo nuestro sistema de becas, y nosotros en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, además del programa Ser Pilo Paga (hoy Generación E), estamos fortaleciendo nuestro propio fondo a través de donaciones.



¿La Tadeo se ha visto afectada por la disminución de matrículas?

Sí, se han disminuido. Y, aunque eso depende del semestre, hemos visto que no tenemos el mismo número de muchachos nuevos.



¿Las universidades deberían ofrecer programas más innovadores para atraer nuevos estudiantes?

Adicional al cambio demográfico viene todo el tema tecnológico, que le está pegando al sector. Esto ha generado la aparición de ofertas virtuales que compiten con la nuestra, tanto en pregrados como en posgrados.



De hecho, la mayoría de las empresas tecnológicas están diciendo que requieren programadores y no profesionales, lo que aumenta la competencia para muchas instituciones de educación superior. Sin embargo, creo que es un reto y una oportunidad interesante, porque la introducción de la tecnología reduce costos y, de hecho, podríamos llegar a impactar a más gente.



¿Qué están buscando hoy los jóvenes para estudiar?

Los muchachos siguen escogiendo carreras muy tradicionales, pues hay gran demanda para medicina y derecho. Sin embargo, considero que los jóvenes quieren una educación con más tecnología, por eso es necesario introducirlas (...). Y esto debe estar acompañado de una formación con competencias.



¿Considera que el costo de las matrículas también influye en la caída de estas?

Las universidades han subido más que la inflación, entonces sí hay un problema de costos. La demanda está, entonces, en las personas que no pueden pagar; por tanto, hay que buscar soluciones como, por ejemplo, los programas de becas.



¿La Tadeo qué sistemas de becas ofrece?

Ofrecemos dos programas. Por un lado, tenemos un sistema que ayuda a jóvenes que, aunque tienen un crédito con el Icetex o con Ser Pilo Paga y están en condiciones desfavorables, les aportamos subsidio de transporte o para sus materiales, en especial para quienes estudian carreras relacionadas con artes. Y, por otra parte, estamos ofreciendo descuentos en las matrículas para estudiantes que tengan excelentes notas y no tengan los suficientes recursos. También trabajamos en una red de donantes.



¿En qué consiste esa red de donantes?

Se trata de la edición número cuatro de la Gala Volar Más Alto, que realizaremos el 19 de noviembre en el edificio de Bellas Artes de la Tadeo. La idea es recaudar fondos para 1.582 estudiantes. Esa noche tendremos tres experiencias: arte, moda y gastronomía. El concepto es viajar al Renacimiento europeo porque estamos aliados con la Embajada de Francia. Cualquier persona puede asistir, y el puesto individual vale 1’000.000 por persona.

REDACCIÓN EDUCACIÓN