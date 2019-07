'La gente quiere innovar para triunfar, pero temen sentirse raros'

Brigitte Baptiste estaba en la búsqueda de un cambio en su vida profesional desde hace varios meses. Los años que pasó al frente del Instituto Alexander von Humboldt –dice ella– fueron suficientes para construir una agenda que le permitiera a Colombia navegar por el sendero de la protección del medioambiente.

Esta bióloga, de 55 años y con una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de la Florida (Estados Unidos), ha sido una figura significativa en las discusiones ambientales del país.



Una década atrás, su posicionamiento en el instituto marcó un precedente como una mujer transgénero. Hoy, lo volverá a repetir, pero desde la academia, donde ya había estado antes de vincularse al Humboldt. Dictó Ecología en la Javeriana.



Brigitte ahora tiene el reto de dirigir la Universidad EAN, una institución privada en cuyo ADN está la formación de administradores de empresas y de emprendedores. Por eso su objetivo será fortalecer esa visión, pero a través de una de sus pasiones: la sostenibilidad.



Estuvo en el Instituto Humboldt por más de 10 años, ¿por qué tomar la decisión de dejar una de sus mayores pasiones e irse a la rectoría de la Universidad EAN?



Fundamentalmente por lo que tú mencionas. 10 años son suficientes para desarrollar una agenda estratégica para evaluar, ajustar y contribuir. Ya se cierra un ciclo familiar y personal. Desde principios de este año estaba en busca de nuevos horizontes.



El instituto está en muy buenas condiciones y no dejamos ningún chicharrón.



Cuando la universidad consideró mi nombre lo mire con buenos ojos. Hemos llegado a un acuerdo muy interesante de trabajo, y aunque no es un trabajo de bióloga, sí es un trabajo de ecóloga, pues desde la universidad voy a garantizar los insumos para los temas de emprendimiento sostenible.



¿Es usted la primera mujer transgénero en ser rectora de una universidad en el país?



Me lo han preguntado varias veces y no he logrado saberlo. Sería bueno el dato; creo que sí.



Si fuera así, ¿qué significa eso para usted y para la comunidad LGTBI?

​

Indudablemente es una señal de que los tiempos están cambiando, de que estamos logrando el cometido de construir una cultura mucho más polifacética y más respetuosa. Es un mensaje de que todas las personas, independientemente de su identidad de género, tenemos que capacitarnos para ocupar cualquier puesto en la sociedad.

10 años son suficientes para desarrollar una agenda estratégica para evaluar, ajustar y contribuir. Ya se cierra un ciclo familiar y personal. FACEBOOK

TWITTER

Se trata, entonces, de un mensaje importante...



Visto en términos de la reacción mediática y de la solidaridad que me han expresado, por supuesto tomo conciencia de que es un momento muy importante en la historia de nuestro país y muy significativo para la academia. Es una señal de que en Colombia se puede ser distinto.



Usted asegura que la mejor lección de la naturaleza es proteger lo anómalo, porque allí es donde la evolución ha generado respuestas. ¿Cómo persuadir esa idea desde el campo universitario, en una sociedad en la cual todavía no se aceptan otras orientaciones sexuales?

​

Es una perspectiva inspiradora en el sentido de que la naturaleza está produciendo diferencia todo el tiempo, la está evaluando y probando para ver qué tanto funciona como respuesta adaptativa a los retos de la existencia.



De hecho, la sociedad también está todo el tiempo innovando y proponiendo formas diferentes de hacer las cosas. Es curioso que la educación haya ido en contra de la homogeneidad y haya promovido los dogmas y la estabilidad, en vez de entender el papel que juega el cambio.



Por eso todas las diversidades étnicas y sexuales son absolutamente fundamentales para desarrollar esa capacidad de innovación y adaptación. Vamos a tratar de resolver esa paradoja histórica de que todo el mundo quiere innovar para triunfar, pero nadie quiere innovar para no sentirse raro.



Todo el conocimiento en biología que usted tiene no se puede desaprovechar, ¿cómo implementarlo en este nuevo rol?

​

Voy a promover el propósito superior de la EAN, que es la construcción de emprendimiento sostenible con bases científicas; trabajo que hice en el instituto. De hecho, el plan estratégico del instituto está trazado sobre la transición del país hacia la sostenibilidad. Se plantea la gestión de la biodiversidad aplicada a resolver problemas de la agricultura, del transporte y de la energía.



Una de sus misiones en la EAN será fortalecer las habilidades blandas de las nuevas generaciones, ¿por qué esto es importante para los estudiantes?

​

Hay una perspectiva pedagógica que se relaciona con los elementos inspiradores que promueven la innovación, y que seguramente tendrán que asociarse con el arte, con los viajes y con otro tipo de experiencias que hoy en día los jóvenes están reclamando muy marcadamente. La gente ya no quiere estudiar cuatro años en un salón de clase, sino quiere tener experiencias más significativas. Quieren ser dueños de su tiempo y, por supuesto, hoy las redes (sociales) suplen muchas de las cosas que antes eran indispensables solicitarles a las universidades.



¿Qué habilidades blandas debería tener un estudiante?

​

Señalaría dos. Obviamente el criterio para buscar la pertinencia del conocimiento que está circulando y para incorporarlo dentro de su acervo de trabajo y de formación, porque en las redes hay mucha basura y el problema no es falta de información sino de criterios para organizarla. Eso implica una serie de habilidades metodológicas y analíticas que desde la ciencia se pueden aportar.



Y segundo, los temas de creatividad. De cómo a partir de la experiencia formativa los estudiantes y las personas pueden hacer parte de una discusión innovadora. El reto es trabajar en equipo, saber expresarse y contar bien una historia. Esas habilidades se han perdido. Todo el mundo quiere ser youtuber, y la verdad es que hay retos importantes en la comunicación.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACIÓN EDUCACIÓN

​@penacamilo