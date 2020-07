'Hay gran riqueza en las universidades colombianas': Stéphanie Lavaux

A inicios del mes de julio, Stéphanie Lavaux dejó la vicerrectoría de la Universidad del Rosario. Durante sus seis años de gestión, este centro académico logró avances en términos de calidad de su oferta, investigación e internacionalización, así como la inauguración de dos facultades.



Lavaux, proveniente de Toulouse, Francia, llegó a Colombia por casualidad hace 20 años, con poca experiencia profesional, pero muchas ganas de aprender. Desde entonces, ha estado vinculada al Rosario como docente y ha ocupado varias posiciones importantes en el establecimiento educativo.



Ahora deja la vicerrectoría para dedicarse de nuevo a la docencia en la universidad que le abrió las puertas cuando tenía 23 años.



En diálogo con EL TIEMPO, Lavaux habló de su trayectoria en la academia y su ciclo como vicerrectora.



¿Cómo una politóloga francesa llega a ser vicerrectora de una universidad colombiana?

Yo estaba en mi universidad en el sur de Francia, con muchas ganas de buscar experiencias internacionales. En un momento, a los 23 años, tomé la decisión de pasar un par de años por fuera.



Eso fue en mayo del 2000. Me dije que la primera oferta o convocatoria internacional que encontrara, la iba a tomar. Al día siguiente encontré una convocatoria de la Universidad del Rosario con la embajada de Francia en Colombia. Estaban buscando un joven profesor universitario en mi disciplina para montar un centro de estudios europeos.



Envié mi hoja de vida, pensando que no iba a ganar, pero en junio fue seleccionada y en agosto ya estaba en Colombia.



Mi interés no era especializarme en estudios sobre Colombia o Latinoamérica. Hubiera podido ir a cualquier otra parte del mundo. Pero sin duda me enamoré del país tan pronto me mudé.

Y ese año se convirtió en 20 años...

Sí. La embajada de Francia me renovó por un año. Después, la Universidad del Rosario me preguntó si quería quedarme en la planta de profesores de tiempo completo. Acepté y me quedé.



Desde entonces he estado trabajando con un gran grupo humano increíble. Años después, en 2011, me dieron la oportunidad de responsabilizarme de la Escuela de Ciencias Humanas, y posteriormente me ofrecieron la vicerrectoría en 2014, cargo que ocupé hasta principios de julio de este año.

¿Cuáles han sido sus principales aprendizajes en estos años?

En estos 20 años en Colombia y en la Universidad El Rosario he crecido mucho como profesora en la facultad de Ciencia Política. Además de vicerrectora, fui decana de la Escuela de Ciencias Humanas.



En cada uno de estos espacios he aprendido muchas cosas y una de ellas es la riqueza de las universidades colombianas. Cuando se comparan con otras del mundo, muestran mucho dinamismo, ideas nuevas, en un contexto en el que el estado no está tan presente para sostener la educación en muchos niveles.



Todo este proceso es muy interesante porque rompe el statu quo que uno ve en muchas partes del mundo.



Encontré también un marco de confianza. Para mí fue muy valioso que a una edad joven me hayan encargado roles de dirección y liderazgo.

¿Tienen algo de especial los estudiantes colombianos?

Los estudiantes colombianos son maravillosos. Tienen ganas de aprender, de hacer cosas nuevas, de crecer, tocar puertas y pensar la universidad no solo como un lugar para aprender conocimiento, sino también desarrollar parte de su vida hacia lo social, el emprendimiento.



Todavía mantengo relaciones de amistad con mis primeros estudiantes de hace 20 años, que me vieron llegar con un español aproximado a Colombia, y hoy son colegas y amigos.

¿Cuáles han sido los principales logros de su gestión?

En este tiempo hemos logrados importantes logros en equipo. Avanzamos en términos de calidad de la oferta académica, investigación, internacionalización, etc. Esta es una universidad cada vez más preocupada en modelos pedagógicos innovadores.



De los temas recientes, lo que más orgullo me ha dado es haber podido llevar a la universidad a que se abra a nuevas áreas del conocimiento. Hemos creado dos facultades nuevas, muy importantes, una en temas de ingeniería, ciencia y tecnología, y otra en creación, todo lo que es arte, arquitectura, teatro y diseño.

¿Qué viene para usted profesionalmente?

Todos los ciclos terminan en algún momento. En el ámbito de la dirección universitaria es normal que haya cambios. Para mí, será regresar a ser profesora de carrera de la universidad en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.



Siempre estaré dispuesta a trabajar en la educación superior para Colombia, un país en el que los estudiantes, profesores y directivos merecen un gran reconocimiento.

¿Qué le quiere decir a la comunidad rosarista?

El mensaje a la comunidad rosarista es un enorme gracias. Me han transformado la vida. Agradezco la confianza que se me ha dado en estos años de carrera. Esto no ha terminado. Puede que cambie de rol, pero continuaré presente en el mundo educativo.



Muchas veces no se aprecia la calidad de los profesores y estudiantes, pero es importante resaltar su labor.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET