Los ‘centennials’ y ‘millennials’ colombianos son de izquierda

El Grupo de Diarios de América (GDA) publicó los resultado de la Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana, que analizó 4.447 encuestas digitales hechas en los 11 países.



En Colombia, la encuesta fue respondida por 415 personas, incluidas 73 de la generación Z (menores de 23 años) y 137 de generación Y (entre 24 y 36 años), quienes dejaron ver sus posiciones firmes en temas políticos y sociales, comparados con los más jóvenes de otros países.



El dato que más llama la atención al comparar a los jóvenes colombianos con los de otros países de la región es que fueron quienes más se declararon con tendencia política a la izquierda.

En concreto, el 81,2 por ciento de los colombianos de la generación Z, también llamados ‘centennials’, dijeron ubicarse en un espectro del centro hacia la izquierda, políticamente hablando. Y si bien es una constante de este segmento de la población, el promedio colombiano se ubicó muy por encima del regional (68,2 %).



De hecho, al lado de Brasil (12 %), El Salvador (11 %) y Venezuela (0 %), los ‘centennials’ colombianos tuvieron los porcentajes más bajos de percepción de respeto a los derechos humanos en sus territorios, con apenas 13 por ciento, muy distante de Uruguay (76 %) y Argentina (68 %).



Los jóvenes colombianos de la generación Z también se destacaron por tener porcentajes superiores frente al promedio regional, al evaluar como mala la situación del país (62 por ciento), solo por debajo de Argentina (72 %) y México (68 %).

94 por ciento de los 'centennials' y 'millennials' colombianos dijeron estar insatisfechos (sumando poco satisfechos y nada satisfechos) con el Gobierno nacional de turno

Por esa senda, el 94 por ciento de los ‘centennials’ y ‘millennials’ colombianos dijeron estar insatisfechos (sumando poco satisfechos y nada satisfechos) con el Gobierno nacional de turno, en concordancia con los más jóvenes de Brasil (97 %), Puerto Rico y Venezuela (96 %), estando, incluso, por encima del promedio regional (84 %). Y lo más grave en ese frente es una suerte de desesperanza que reflejaron los de la generación Y, pues los colombianos (41 %), brasileños (37 %) y uruguayos (40 %) fueron quienes más incredulidad mostraron ante la idea de que los ciudadanos pueden influir en los gobiernos.

Muy críticos

Al analizar únicamente en Colombia las relaciones de las generaciones más jóvenes frente a las más viejas (la X y los ‘baby boomers’), se descubrió que los menores son quienes más critican la situación del país, con una desaprobación general (mala y muy mala), que en el caso de los ‘centennials’, llega al 90 por ciento y en los ‘millennials’, al 82 %.



La generación Z, por ejemplo, es la que peor califica la situación en educación (60,4 por ciento dijo que era muy mala y 32 por ciento, que mala) y también raja —más que los otros segmentos— aspectos como la salud (86 por ciento, en total), la seguridad (91 %) y la corrupción (95 %). La generación Y se une a calificar mal esos mismos temas y le da palo al transporte (82 % de desaprobación total) y al medioambiente (86,8 %), por encima de grupos más viejos.

Contrastes

Al preguntarles si habían participado en el último año en alguna manifestación, protesta o acción por alguna causa pública, los jóvenes de la generación Z duplicaron las respuestas positivas, frente a los más viejos; pero al momento de ir a las urnas fueron, de lejos, quienes más aceptaron nunca haber votado (19,9 por ciento, frente al 0 por ciento de los ‘baby boomers’, por ejemplo). La principal razón, con el 91,1 por ciento, fue que no estaban registrados para hacerlo.



Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles y uno de los líderes del paro estudiantil del año pasado, sostiene que hay dos motivos para que los jóvenes participen tanto en marchas y protestas, pero no voten. “Primero, porque salir a una manifestación es un parche, algo interesante, donde se puede conocer gente, mientras que el ejercicio de madrugar un domingo a votar puede parecer poco atractivo. Y, segundo, porque muchos ven al sistema democrático como algo rígido e inamovible, y creen que su voto no tendrá efecto”, argumenta.

Muchos ven al sistema democrático como algo rígido e inamovible, y creen que su voto no tendrá efecto

De la encuesta, también se desprendió que si bien tanto los colombianos de la generación Y como los de la Z fueron quienes menos credibilidad dijeron sentir hacia los medios de comunicación (26,8 y 27,7 por ciento, respectivamente), son quienes más consultan noticias en internet (87 y 84 por ciento).

Coherencia

La mitad de los ‘millennials’ y ‘centennials’ colombianos confesaron haberse sentido discriminados alguna vez por raza, etnia, identidad sexual, género o aspecto físico, muy distante de la generación X (41 %) y los ‘baby boomers’ (37 %).



Tal vez por eso, los más jóvenes duplicaron a los más viejos en aceptación de temas polémicos, como el matrimonio del mismo sexo, el aborto y la legalización de la marihuana. Así como valoran que los anticonceptivos son derecho tanto de hombres como de mujeres, son las generaciones que más los usan (78,6 y 85,4 %), siendo el condón el método predilecto (40 y 56 por ciento).



CARLOS F. FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

EL TIEMPO