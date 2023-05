Los jóvenes en Colombia se sienten inseguros en las calles, consideran que sus ciudades están hoy peor que hace cuatro años y les preocupa su futuro laboral. Con todo y eso, cada vez se sienten más felices. De igual forma, están, de a poco, dando un giro ideológico hacia la derecha, al tiempo que ven con menos agrado la gestión del presidente Gustavo Petro.



Así se puede ver en los resultados del Séptimo Estudio de Percepción de Jóvenes, realizado por la Universidad del Rosario y la firma encuestadora Cifras y Conceptos, con apoyo de EL TIEMPO y la Fundación Hanns Seidel.



Se trata de una encuesta hecha en 11 ciudades del país, en diferentes regiones del territorio nacional, a jóvenes de entre 18 y 32 años, quienes respondieron a diferentes preguntas que buscan responder al siguiente interrogante: ¿Qué sienten, piensan y creen las personas de estas edades en el país?



Entre los principales problemas que más afectan a los jóvenes en el país está la inseguridad en la calles, según reportó el 57 por ciento de los participantes de la encuesta, seguido de la falta de empleo (43 por ciento) y de las demoras en atención en salud (39 por ciento). De hecho, sobre qué están dispuestos a hacer para solucionar estas dificultades, el 83 por ciento afirmó estar dispuesto a denunciar.



Los resultados de este año revelan en un momento especialmente crítico: faltan cinco meses para las elecciones regionales del 29 de octubre, cuando serán elegidos los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados del país.



Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, explica que “es el séptimo estudio, que hacemos además dos veces al año, lo que nos permite una trazabilidad clara, un seguimiento continuo a la situación de este sector de la población. Y gracias a eso, hemos observado unas tendencias claras, particularmente en lo que respecta a su orientación política”.



En este punto, llama la atención lo que parece ser un giro leve pero constante hacia la derecha en lo relacionado al espectro político en el que los jóvenes se identifican. De esta forma, quienes dicen ser de izquierda pasaron de ser el 28 por ciento en mayo de 2021 (en plena pandemia, y en el marco del estallido social que se dio ese año) al 18 por ciento en mayo de 2023.



Por el contrario, quienes se identifican como de derecha pasaron de ser el 7 por ciento al 23 por ciento en el mismo periodo de tiempo, un incremento de 16 puntos porcentuales. Sin embargo, la mayoría (59 por ciento) se siguen identificando como de centro.



Esto no es lo único que cambió en temas políticos. Llama también la atención que la favorabilidad del presidente Gustavo Petro en esta población también sufrió un pronunciado descenso en apenas seis meses, pasando de ser el 61 por ciento en noviembre de 2022 al 46 por ciento actual.



Así las cosas, su imagen desfavorable se ubica ahora en el 41 por ciento, mucho más que el 26 por ciento de hace un semestre.

Al respecto, César Caballero, gerente de la encuestadora Cifras y Conceptos, detalló más con respecto a la percepción frente al Gobierno: “El 30 por ciento dice sentirse representado por el actual Gobierno, contrario al 65 por ciento que no lo hace. ¿Dónde se sienten más representados? En la región Pacífico, en el occidente y el centro del país. ¿Y dónde se sienten menos representados? Básicamente en Orinoquia, Antioquia, oriente y Bogotá”.



Y agregó: “Creo que hay un desgaste. Hay un desgaste del Gobierno, el Presidente se está debilitando en los jóvenes (aunque sigue siendo fuerte en este sector). Los jóvenes eran el segmento de la población en donde el Presidente era más fuerte y eso claramente ha ido cayendo”.



El experto también resaltó un dato que se desprende del estudio y que evidencia por qué esa caída en la favorabilidad: el 61 por ciento cree que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con sus promesas de campaña.

Elecciones regionales



A propósito de los comicios que tendrán lugar el 29 de octubre, uno de los puntos a destacar es que el 51 por ciento de los encuestados percibe que su ciudad se encuentra peor hoy en comparación con hace cuatro años.



Y si se mira en detalle, esta mirada se profundiza en las regiones más apartadas, principalmente en la Orinoquia (81 por ciento) y en el Pacífico (67 por ciento).

Ese inconformismo con los gobiernos locales contrasta con una seria intención de los jóvenes de participar masivamente en las elecciones.



“Viene algo que es muy positivo –explica el rector del Rosario–: Cuando se les pregunta cómo consideran los jóvenes que deben tener una participación en la política, el 61 por ciento dice que en el voto. Y cuando se les interroga si van a votar, el 75 por ciento dice que sí. Es decir, los jóvenes, aun cuando se les han incumplido las promesas, aun cuando no creen en los partidos políticos, etcétera, tienen una gran esperanza en lo que puedan alcanzar en las urnas”.



Y añade: “Sin duda, el voto será el gran instrumento de cambio para los jóvenes en octubre, siendo ellos grandes protagonistas”.



Con respecto al perfil de los candidatos por los que tendrían inclinación, el estudio muestra que el 54 por ciento no votaría por alguien cercano al presidente Petro, mientras que el 32 por ciento sí lo haría.



Al respecto, Caballero precisa: “Esta es una pregunta muy importante que se matiza dependiendo la región. Donde votarían más por un candidato cercano al Presidente es en la región Pacífico (49 por ciento) y en el occidente del país (48 por ciento). ¿Y en dónde menos? En Antioquia (23 por ciento), en el oriente (20 por ciento), y el la Orinoquia (15 por ciento)”.



Así mismo, en lo que concierne al tipo de candidato que se llevaría los votos de los jóvenes, en primer lugar está alguien que tenga experiencia política (40 por ciento), que sepa economía (35 por ciento), un experto en temas sociales (34 por ciento), un líder social (32 por ciento), y un académico (28 por ciento). Por el contrario, preferirían que no fuera una persona mayor ni alguien que no cuente con algún tipo de experiencia que aporte en el sector público.



Uno de los puntos más destacados del estudio tiene que ver con las preocupaciones que esta población expresa tener. Y en este aspecto, el punto más alto está en la inseguridad en las calles, que es el problema que más afecta a los jóvenes encuestados (57 por ciento). Esto está, precisamente, relacionado con esa visión de empeoramiento de las ciudades descrito líneas arriba.

Falta de empleo



El segundo problema identificado por la juventud es la falta de empleo, que fue identificado por el 43 por ciento de los participantes. Aunque este tema sigue siendo de los prioritarios para esta población, ha mostrado una mejoría, dado que en noviembre se ubicó en el 80 por ciento.



“A pesar de que la situación haya mejorado –dice Caballero–, les sigue causando gran preocupación. Y cuando se les pregunta cuáles son las barreras que más identifican para acceder al mercado laboral, por lejos la principal es que les piden mucha experiencia laboral (63 por ciento), ya los otros temas son muy bajos, le siguen los salarios bajos (21 por ciento). Y a pesar de esto, tienen muy claro lo que buscan de un trabajo, como la flexibilidad horaria, que es importante para el 93 por ciento”.



También se muestra que están dispuestos a trabajar de manera presencial, de manera híbrida o desde su casa por igual, siempre y cuando se les garantice crecimiento profesional y un clima laboral sano.



La encuesta muestra que también les preocupan las demoras en el sistema de salud (29 por ciento) y el acceso a la educación superior (21 por ciento). En cambio, llama la atención que el incumplimiento al acuerdo de paz y la polarización política le interesa apenas al 4 por ciento de los jóvenes.



Y pese a que ven grandes problemas en sus ciudades y en su diario vivir, la juventud de hoy es cada vez más alegre. Al preguntarles por los sentimientos y emociones que predominan en ellos, el 63 por ciento de los encuestados señalaron la alegría, siendo esta la predominante en este sector de la población.



Lo anterior contrasta con el precedente de mayo de 2021, en plena agitación en las calles, cuando solo el 5 por ciento de los jóvenes dijeron sentirse alegres. Para el gerente de la firma encuestadora, “esto está muy relacionado con la tasa de desempleo que ha venido cayendo y que en la emergencia sanitaria afectó particularmente a los más jóvenes”.



Por su parte, el rector Cheyne cree que esta sensación de alegría en la juventud se debe a que “tras la pandemia, la percepción es que los efectos que trajo han disminuido, hay mayor capacidad de relacionamiento con los pares, volvió la vida social. Aunque exista una angustia económica, hay una mayor esperanza en que se pueda solucionar”.

Confianza en instituciones



Sobre la confianza que tienen en las instituciones, siguen en primer lugar las universidades públicas y privadas, con el 74 y el 61 por ciento, respectivamente. También les va bien a la Registraduría y las Fuerzas Militares.



Tampoco fue sorpresa que los partidos políticos y el Congreso de la República sean las instituciones en las que menos confían. Lo que no fue esperado para los encuestadores es que los influenciadores digitales estén también en el deshonroso top 3.



Al respecto, Caballero asegura: “Los influenciadores digitales están, de alguna manera, perdiendo confianza en los jóvenes, lo mismo que las redes sociales. La primera vez que medimos la confianza en las redes fue en mayo del 2021 y tenían un 51 por ciento. Bajó y en este momento está en el 35 por ciento”.



Y contrario a lo que ocurre con la imagen de Gustavo Petro, la confianza en la Presidencia de la República, como institución, viene en aumento. Esto se ve al haber pasado del 9 por ciento en mayo de 2021 al 39 por ciento en la medición de este año, lo que representa un aumento importante.



