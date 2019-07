¿Qué les preocupa a docentes y rectores colombianos?

"En estos días, la educación ya no solo se trata de enseñarles algo a los estudiantes, sino de ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y las herramientas para navegar con confianza a través de un mundo cada vez más volátil".

Con esa premisa inicia una investigación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la que se evidencia la percepción de rectores y profesores de 48 países del mundo sobre la educación básica secundaria.



La investigación encontró que los académicos colombianos se sienten optimistas al trabajar en el aula, aunque advierten sobre la necesidad de reducir el tamaño de las clases para mejorar el desempeño.



La encuesta, que es la primera vez que se ejecuta en Colombia, contó con la participación de aproximadamente 2.400 docentes y 141 rectores de colegios públicos y privados.



El hallazgo que más llamó la atención, según Pablo Fraser, analista de políticas para la educación del proyecto Talis para la Ocde, es la concentración de maestros que trabajan en escuelas vulnerables.



"Alrededor del 76 por ciento de los docentes en Colombia reportan que laboran en escuelas con altas concentraciones de estudiantes vulnerables. Esta cifra contrasta con el promedio de la Ocde, que es del 20 por ciento", expone Fraser.



Pero esta preocupación es compartida en países de América Latina como Brasil y Chile. "En esta investigación no medimos el tema de estudiantes por aula; sin embargo, los profesores y directores aseguran que el 30 por ciento de estudiantes vienen de contexto socioeconómico desfavorable", informa el experto.



La Ocde expone que esta situación genera desafíos en los salones de clase, porque "muchas veces esta población requiere de necesidades educativas especiales y que generalmente no son diagnosticadas", por lo que se hace indispensable grupos de apoyo y atención.



El documento señala que los docentes colombianos cuentan con un alto nivel de confianza para manejar las situaciones que se presentan en los salones de clase; no obstante, advierten sobre la necesidad de capacitarse para atender a estudiantes con discapacidad mental, física o emocional. De hecho, Colombia (55 por ciento) es el segundo país, después de Brasil (58), en solicitar es formación.

Alrededor del 76 % de los docentes en Colombia reportan que laboran en escuelas con altas concentraciones de estudiantes vulnerables. Esta cifra contrasta con el promedio de la Ocde, que es del 20 % FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, el 50 por ciento de los docentes reconoce el compromiso administrativo de los colegios para guiar y acompañar durante los primeros días de trabajo. El promedio de la Ocde en este punto se ubica en un 40 por ciento.



Además, asistir a cursos y seminarios es uno de las formas más populares de formación continua para docentes en la Ocde. En Colombia, el 59 por ciento de los profesores participan de este tipo de formación, mientras que el 49 por ciento hicieron parte de capacitaciones basadas en el aprendizaje y observación entre pares.



"Es interesante observar que los profesores, en promedio en la Ocde, reportan que una de las formas de formación continua que ha tenido un mayor impacto para ellos, son aquellas basadas en la colaboración y los enfoques de colaboración para la docencia", señala la investigación.



Los rectores, por su parte, abogaron por la falta de recursos para brindar una educación de calidad. Por ejemplo, el 70 por ciento de los directores advirtió que la infraestructura física dificulta la enseñanza, en contraste con el 26 por ciento del promedio de la Ocde. El 50 por ciento de los directivos alegó que la falta de personal de apoyo dificulta el trabajo.



Entre tanto, el 70 por ciento de las directivas afirma que los problemas de conectividad y de tecnología dificulta la enseñanza. El promedio de la organización internacional en este aspecto se encuentra en un 25 por ciento.

Es interesante observar que los profesores reportan que una de las formas de formación continua que ha tenido un mayor impacto para ellos, son aquellas basadas en la colaboración FACEBOOK

TWITTER

La investigación también revela la formación académica de los rectores: el 45 por ciento completaron un programa o curso de administración escolar o capacitación para rectores (promedio Ocde 54 por ciento), y un 61 por ciento ha completado un programa o curso de capacitación en liderazgo instructivo (promedio de la Ocde 54 por ciento), antes de asumir su posición como rector.



"El 63 por ciento de los directivos indicó que no cuentan con el tiempo suficiente para ejercer su liderazgo educativo, por lo que se hace necesario repensar el rol de esas personas en cuanto a responsabilidades y horarios", afirma Fraser.



Finalmente, otro punto crítico que encuentra la organización internacional es una disminución en el tiempo que se destina en el aula para efectivamente enseñar.



"En ese sentido, el promedio de la Ocde está en un 78 por ciento. Vemos que en sistemas exitosos, como por ejemplo Shanghái, Estonia y Singapur, el tiempo efectivo es sobre el 85 por ciento. En Colombia está en 65 por ciento. Queremos estudiar por qué pasa esto. Un tema puede ser que el profesor no tiene el tiempo suficiente para planificar la clase", agrega el especialista.



Los hallazgos de Talis se publicarán en dos volúmenes. La segunda parte se dará a conocer a principios de 2020.



EDUCACIÓN