¿En qué está el regreso a clases presenciales en el tercer pico?

Aunque el pasado lunes, 12 de abril, no hubo clases en los colegios, la Alcaldía de Bogotá anunció que la presencialidad de clases se reanudaba desde ese martes 13 de abril.







“Los colegios que tienen programado el regreso a clases podrán hacerlo, por supuesto. A partir del martes retomarán su jornada. El lunes que hay cuarentena general no hay colegios y no hay actividades en general, solo las que están exceptuadas, pero a partir del martes el retorno a clases será con normalidad”, anunció el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

El funcionario agregó que los colegios “seguirán siendo una prioridad para nosotros. El retorno a la presencialidad y a clases es fundamental a pesar de que estemos en el tercer pico, los niños requieren de todo nuestro esfuerzo y prioridad. Por esta razón, el retorno a clases continuará su ritmo como viene”.



Según la Alcaldía, A la fecha, 18.980 estudiantes, principalmente de educación inicial y primaria, y 1.621 docentes de los colegios públicos de Bogotá realizan sus actividades académicas presenciales en entornos protectores, confiables y seguros.



Con corte al 26 de marzo, 336 colegios oficiales estaban habilitados para retornar a las aulas de clase. Asimismo, 1.075 jardines infantiles y colegios privados, 83 Instituciones de Educación Superior, 152 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 16 sedes SENA y 16 establecimientos de educación informal ya tienen la validación de sus procesos de alistamiento y flexibilización curricular.



A nivel nacional, el Gobierno dictó una serie de medidas para mantener la alternancia en los colegios a nivel nacional, como se lo dijo a EL TIEMPO hace pocos días la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



“Junto con el Ministerio de Salud emitimos una circular con el fin de continuar con la alternancia, dar la prioridad a los niños y las niñas en los espacios educativos y también ser responsables y respetuosos de la evolución de la pandemia”, puntualizó la Ministra.



Y añadió: “Cuando una entidad territorial tenga unos indicadores que denotan que hay que hacer trabajo en casa, se tomará la decisión. Pero en las ciudades donde las condiciones están dadas, se debe continuar con la alternancia”.



En este orden de ideas, las secretarías no podrán cerrar los colegios por decisión propia, sino que es necesario que envíen su solicitud a los ministerios de Salud y Educación, con datos que respalden su petición.



Será el Ministerio de Salud la entidad que apruebe (de acuerdo con los indicadores epidemiológicos de contagio, ocupación de camas UCI) en qué regiones se podrá suspender de manera momentánea los procesos de presencialidad.