Estudiantes y Gobierno establecieron metodología de negociación

El jueves, en el día número 22 del paro de los estudiantes de universidades públicas del país, los gobernadores –reunidos en Bogotá– anunciaron la aprobación de un billón de pesos de las regalías para la educación pública superior.

Esta es la misma suma que había anunciado el presidente Iván Duque para los próximos cuatro años, pero que requería del visto bueno de los mandatarios regionales.



El dinero, como viene del Sistema General de Regalías, será destinado a infraestructura, dotación, apoyo a programas de regionalización, y programas de bienestar en las instituciones de educación pública superior de todo el país.



Los gobernadores advirtieron que esa plata será destinada a esos programas, "siempre y cuando no constituyan gastos recurrentes". No obstante, los estudiantes señalaron que aún no es clara la distribución del billón de pesos entre las instituciones de educación superior.



Carlos Julio González, presidente de la Federación de Departamentos y gobernador del Huila, explicó que el monto aprobado se repartirá así: 500.000 millones de pesos en 2019 y, una vez se certifiquen los excedentes del actual bienio, se destinarán otros 500.000 millones de pesos para el 2020.



Los dirigentes también autorizaron 250.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Ciencia y Tecnología del bienio 2019-2020 para el programa de becas del Bicentenario, de la siguiente manera: 125.000 en 2019 y 125.000 en 2020, según informó González. Los mandatarios invitaron a la comunidad académica a retomar las actividades en las instituciones universitarias.



"Ha sido un trabajo riguroso y respetuoso de bastantes horas de diálogo con los estudiantes y los profesores. Seguimos trabajando en una agenda. Invitamos a que las manifestaciones sean pacíficas", dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo, al finalizar la primera reunión de la mesa de negociación. Angulo celebró que los gobernadores aprobaran recursos de regalías de las regiones para la educación pública.



El exrector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, aseguró que fue un día muy productivo porque se acordó la metodología de discusión.



"La agenda empieza por lo financiero, que es lo que necesitamos para culminar el 2019. Las movilizaciones no se detendrán", aseveró el profesor. De hecho, los estudiantes convocaron ayer a una nueva movilización el próximo 8 de noviembre.



Atehortúa destacó que hay voluntad política y habrá varios actores en la mesa, como la Contraloría, la Procuraduría y un garante internacional, que aún está por definirse.



Entre tanto, en medio de las protestas estudiantiles, la Biblioteca Nacional fue cerrada después de que un grupo de universitarios ingresó y realizó "una jornada de tertulia pacífica", que incluyó lecturas y actividades lúdicas.



Fuentes de la Biblioteca aseguraron que no se presentaba un cierre de esta naturaleza desde el Bogotazo (el 9 de abril de 1948), cuando el director de la época, Eduardo Carranza, decidió impedir el ingreso de personas debido a los desmanes.



En Cali, después de la marcha zombi del miércoles, los universitarios instalaron campamentos en la plazoleta de San Francisco, ubicada al frente de la Gobernación del Valle. También tiñeron de rojo la fuente ubicada en la misma plazoleta, en señal de protesta.



Mientras tanto, otro grupo de estudiantes se encerró en la emblemática iglesia La Ermita, en zona céntrica de la ciudad. Tras el hecho, autoridades de policía llegaron al lugar y les exigieron abandonar el templo. Pero hasta anoche, un grupo de jóvenes seguía dentro de la iglesia.



EDUCACIÓN