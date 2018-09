¿Le gusta la historia de España? Esta cátedra le puede interesar

Del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2018, diferentes expertos se darán cita en la Universidad Javeriana de Bogotá para hablar sobre la historia de España.

La idea del foro es fomentar la docencia y la investigación de la sociedad, la cultura, el pensamiento y la historia de España, en el espacio académico colombiano.



La cátedra es organizada por la Embajada de España, la Universidad Javeriana y el Banco Santander, la cual ha tenido una duración de tres años, en la que se ha estudiado la historia española partiendo desde su prehistoria.



En el 2017, el enfoque del foro se sitúo en historia del país ibérico desde la España Visigoda hasta la época de la Reconquista. Ahora, en 2018, el tema principal se centrarán en los procesos de descubrimiento, conquista, colonización e independencias, acontecidos en los territorios americanos y su relación con España.



El módulo contará con la participación de académicos como María del

Carmen Martínez (Universidad de Valladolid), Felipe Fernández-Armesto (Universidad de Notre Dame), Manuel Lucena (CSIC), Pilar Latasa (Universidad de Navarra) y María Elvira Roca.



Los interesados podrán inscribirse en el correo electrónico: catedra.espana@gmail.com. El ingreso a las charlas no tiene ningún costo.

Programación de la primera semana

Lunes 17 de septiembre de 2018



11:00 am – 1:00 pm. Seminario de Investigación (I). Entre el lápiz y la web: memoria del Nuevo Mundo en los archivos españoles



Lugar: Auditorio Marino Troncoso, Ed. Fernando Barón (02) piso 1, Pontificia Universidad Javeriana.



Martes 18 de septiembre



4:00 – 7:00 pm. I Sesión. Dibujando el Nuevo Mundo



Lugar: Auditorio Jaime Hoyos, Ed. Manuel Briceño (95), Pontificia Universidad Javeriana.



Miércoles 19 de septiembre



4:00 – 7:00 pm. II Sesión. La organización de las Indias: Actores y Competencias



Lugar: Auditorio Jaime Hoyos, Ed. Manuel Briceño (95), Pontificia Universidad Javeriana.



Jueves 20 de septiembre



11:00 am – 1:00 pm. Seminario de Investigación (II). A quinientos años de la llegada de Hernán Cortés a la Nueva España: historiografía y proyectos recientes



Lugar: Auditorio Marino Troncoso, Ed. Fernando Barón (02) piso 1, Pontificia Universidad Javeriana.



4:00 – 7:00 pm. III Sesión. El océano que une: Las relaciones atlánticas



Lugar: Auditorio Jaime Hoyos, Ed. Manuel Briceño (95), Pontificia Universidad Javeriana.



Viernes 21 de septiembre



11:00 am – 12:00 pm. Conferencia. Los viajes atlánticos en el siglo XVI



Lugar: Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos.



