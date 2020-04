CE alerta falta de formación de profesores e infraestructura digital

La Comisión Europea (CE) alertó este martes de la falta de formación de parte del profesorado para impartir lecciones digitales y de la carencia de infraestructuras necesarias en zonas desfavorecidas para que los alumnos puedan continuar su formación durante el confinamiento por el coronavirus.



"Aunque los profesores han demostrado su compromiso, creatividad y flexibilidad, no todos ellos están completamente equipados o formados para proporcionar una enseñanza digital", lamentó la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en una rueda de prensa telemática al término de una videoconferencia de ministros de Educación de la Unión Europea.

A ese desafío añadió el hecho de que "muchas escuelas en áreas desfavorecidas no tienen la infraestructura necesaria para permitir que los niños alcancen el éxito en una enseñanza digital".



Gabriel apuntó que la Comisión ha impulsado medidas como un foro en línea para que expertos comuniquen buenas prácticas en enseñanza digital o una página web con materiales educativos.



A nivel de educación superior, indicó que trabajan sobre un enfoque europeo con los centros nacionales de reconocimiento académico "para asegurarnos de que los estudiantes no serán penalizados en estos momentos difíciles".



Por su parte, la ministra croata de Ciencia y Educación, Blazenka Divjak, cuyo país preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, dijo que la transformación digital de la educación "está progresando rápidamente, aunque la mayor preocupación es el asunto social, cómo salvaguardar la igualdad".



Tras la videoconferencia, Divjak constató que aunque algunos países están considerando o han decidido la cancelación de los exámenes finales, la mayoría de los Estados miembros quieren organizarlos a finales de mayo, junio o julio.



Por lo que respecta a la reapertura de las escuelas, la comisaria recalcó que "es muy importante que sigamos actuando de manera coordinada, para mantener la salud pública en el centro de nuestro enfoque, tener solidaridad" y no olvidar que "necesitamos suficiente capacidad en el sistema sanitario".



"Significa que es importante que todos juntos actuemos de manera coordinada", insistió.



Preguntada sobre qué recomendaciones espera publicar la CE mañana para que los países retiren progresivamente las restricciones para frenar el coronavirus relacionadas con la vuelta a las escuelas, Gabriel no quiso adelantar detalles, pero pidió "acordar principios comunes, tomar los próximos pasos de manera coordinada y no reproducir lo que pasó al principio en esta crisis".



"Es decir, que las próximas acciones sean graduales y se proteja a los alumnos. Para mí lo importante es que cuidemos a los estudiantes", consideró.



La ministra croata recordó que ahora las escuelas están cerradas en todos los países a excepción de Suecia, donde están abiertas guarderías y colegios de primaria. Indicó que solo seis o siete países están planeando reabrir los centros educativos a mediados o finales de abril, mientras que en el resto permanecen cerrados hasta nuevo aviso, con casos como Portugal o Malta, que ya han dicho que estarán clausurados hasta el final del año escolar.



EFE.