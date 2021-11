Sena tiene más de 74 mil cupos para estudiar en el 2022

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) cierra el año con una nueva convocatoria de formación presencial, del 14 al 24 de noviembre, para que colombianos, extranjeros y migrantes venezolanos, inicien el 2022 preparándose en diferentes áreas para aportar con sus conocimientos y habilidades a los sectores productivos del país.



“Son más de 74 mil cupos disponibles en todo el territorio nacional, en 343 programas

tecnológicos, técnicos, profundizaciones técnicas, operarios y auxiliares, que van desde gestión empresarial, producción de multimedia hasta sistemas, cocina, entre otros”, asegura el director de la Regional Distrito Capital, Enrique Romero.



El candidato tiene la posibilidad de elegir el horario de formación, según su disponibilidad, en jornadas: diurna (6 a. m., a 6 p. m.), nocturna (6 p. m., a 10 p. m.), madrugada (10 p. m., a 6 a. m.), y mixta (6 a. m., a 10 p. m.).



Adicional, el aspirante puede escoger un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló, y contar con un puntaje alto en las pruebas web.



“Los colombianos interesados en aplicar deberán cumplir con todos los requisitos y los

extranjeros o migrantes venezolanos, tendrán que contar con el permiso de estudio en

Colombia”, agrega el director Romero.

¿Cómo inscribirse?

1. Ingrese a: www.senasofiaplus.edu.co



2. Ubique en la parte inferior izquierda el recuadro: ¿qué le gustaría estudiar?, seleccione el nivel de programa (técnico, tecnólogo, profundización técnica, operario o auxiliar), escriba una palabra clave (ej., cocina, contabilidad, etc.), la ciudad en la que desea estudiar y haga clic en ´buscar’.



3. A continuación, aparecen todos los datos del programa de formación. Si está registrado en Sofía Plus, digite la información solicitada para iniciar el proceso de inscripción. En caso de no estarlo, siga estás indicaciones para hacerlo.



4. Para el registro o inscripción a un programa de formación de cualquier nivel, es

indispensable cargar el documento de identidad vigente en Sofía Plus. Entre a la

plataforma y seleccione: aspirante registro, registro persona y documentos para cargar

su identidad. Recuerde hacerlo en formato pdf, escanear el documento en original y

vertical con un tamaño de 2 mb.



Para más información visitar la página web de la Entidad www.sena.edu.co, o comunicarse en Bogotá al 3430111 y en el resto del país al 018000910270.





* Con información del Sena