La educación pasa por una crisis mundial, de acuerdo con Unesco y Unicef, organizaciones que sostienen que la pandemia de covid-19 fue catastrófica para el sector, siendo los países latinoamericanos de los más afectados.



Mientras tanto, Colombia está en medio de una contienda electoral de la que dependerá cómo el país afronta los retos educativos actuales, como los bajos resultados en términos de calidad, los retrasos de aprendizaje por el aislamiento, las dificultades de acceso a la educación superior, la financiación de la educación pública, entre otros.



Y ante esto, la Fundación Empresarios por la Educación realizó un análisis de los planes de gobierno de seis candidatos que aspiran a la Presidencia de la República: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancout, Rodolfo Hernández y Enrique Gómez.



De esta forma, el informe pretende mostrar qué tan presente está la educación en los planes de gobierno, así como mostrar en qué temas hacen más énfasis respecto a otros, así como, a grandes rasgos, las principales propuestas de los candidatos en aspectos que la Fundación considera prioritarios en términos educativos.



Se encontró que de las propuestas que componen el plan de gobierno de Federico Gutiérrez, 61 tienen que ver con educación; frente a 51 de Fajardo, 30 de Hernández, 30 de Petro, 19 de Betancourt y 10 de Gómez.



Ahora bien, respecto a los temas que se priorizan en los planes de Gobierno, el acceso a la educación es el que tiene más propuestas de los aspirantes, a excepción de Rodolfo Hernández y Enrique Goméz, quienes ponen más atención a temas administrativos.



Por su parte, Fajardo es el único que tiene la calidad educativa entre sus tres temas con mayor prioridad, punto a destacar, pues es de los llamados primordiales de organizaciones como Unesco, Unicef, Ocde y Banco Interamericano de Desarrollo, tras los confinamientos.



Mientras tanto, Petro y Gutiérrez le apuestan más a la permanencia, lo cual es importante en un país con altas tasas de deserción y abandono de los estudios como ocurre en Colombia.



Y es que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cifra revelada en septiembre de 2021, mientras que en el año 2019 el 2,7 por ciento de los menores entre los 6 y los 16 años dejaron de asistir al colegio, en 2020 esta cifra fue del 16,4 por ciento. A esto se suma que de 2020 a 2021 el sistema de Matrículas (Simat) registró 41.000 estudiantes menos.



También se destaca en la mayoría de los candidatos la necesidad de centrar la atención en los agentes educativos (docentes, directivos docentes y padres de familia).

Brechas educativas

De acuerdo con el análisis del Observatorio de Gestión Educativa de empresarios por la Educación, así como del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, los resultados de las pruebas Saber 11 de los últimos dos años mostraron cómo las brechas educativas aumentaron entre población de altos y bajos recursos, entre zonas urbanas y rurales, estudiantes con conectividad y sin ella, colegios públicos y privados, etc.



La fundación asegura que las brechas educativas se profundizaron durante la pandemia, y los candidatos reconocen que trabajar para cerrarlas es una prioridad. Sin embargo, la manera de abordar estos problemas es diferente.



Al respecto, el informe sostiene que, en el caso de Gustavo Petro, este “menciona focalización, prevención de deserción, cierres de brechas, etc. pero no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes. Complementa con enfoque deportivo, género, territorial, arte, cultural, víctimas del conflicto. Inclusión de jóvenes en situación de calle”.



Federico Gutiérrez “especifica estrategias para prevenir la deserción y remediar los aprendizajes. No detalla medición de pérdidas de aprendizaje. Complementa con alianzas entre privados, públicos y colegios, formación en STEM + humanidades, bilingüismo, enfoque de trabajo infantil, habitantes de calle, educación sexual, colegios como entornos protectores”.



En el caso de Fajardo, el informe dice que menciona "remediación de aprendizajes, cierres de brechas, prevención de deserción, salud mental, etc. pero sin especificar cómo lo hará. Complementa con remediación de aprendizajes de docentes y resolver problemas de salud de docentes”.



Rodolfo Hernández habla de “cierres de brechas, jornada única, bilingüismo, infraestructura, etc., pero no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes. Complementa con fortalecer el bilingüismo en las instituciones educativas”.



En el programa de Ingrid Betancourt se menciona la “focalización, prevención de deserción, apoyo en salud mental, etc., pero no especifica cómo y no menciona medición ni remediación de aprendizajes. Complementa con alianzas entre sector público y privado, intervención diferenciada por cultura y territorio, bilingüismo, educación sexual, zonas de conflicto, programas de deporte, arte, cultura y tecnología”.



Finalmente, Enrique Gómez está “en la línea con focalizar estudiantes más vulnerables y mejorar el currículo. No menciona acciones remediales ni medición de pérdidas de aprendizaje. Complementa con bonos escolares para padres de familia”.



Primera Infancia

Este eje es uno de los más pedidos por diferentes actores del sector y, sin embargo, es de los menos presentes en los planes de gobierno. En este punto se habla de la adecuada implementación de las políticas de primera infancia en términos de acceso, calidad, coordinación, intersectorialidad, operación, contratación, gestión del talento humano, inversión y consecuencias causadas por el covid-19.



Así las cosas, hay dos candidatos (Hernández y Gómez) que no tienen ni una sola propuesta al respecto. Por su parte, Petro, Gutiérrez, Fajardo y Betancourt incluyen propuestas en vías a aumentar la cobertura de los servicios de primera infancia y calidad educativa.



Petro complementa con un proyecto de trayectorias completas (articular todo el proyecto educativo desde primera infancia hasta la universidad), mientras que Gutiérrez y Fajardo enfatizan en enfoque de género y territorial.



Poco o nada se habla de mejorar los servicios a la primera infancia en términos de calidad, no solo educativa, sino de otros temas como alimentación escolar y nutrición, así como protección de los derechos de la niñez.

Educación superior y postmedia

¿Qué pasa con la educación después de que los estudiantes se gradúan del colegio? ¿Cómo la educación superior se alineará con las demandas del mundo laboral? Esto dice el informe de las propuestas de los candidatos al respecto:



Gustavo Petro habla de “fortalecer el sistema de formación postmedia (después de grado 11) y articularlo con la demanda laboral. No detalla cómo se implementará. Complementa con ciencias sociales y enfoque artístico, bonificaciones a jóvenes vulnerables por trabajos comunitarios, y alianzas con el sector productivo en ramas como la agricultura, la industria, el turismo y el arte y con los servicios sociales a cargo del Estado en particular el cuidado de la naturaleza”.



Por su parte, Gutiérrez hace énfasis en la formación técnica, sostiene el informe: "En línea con fortalecer el sistema de formación postmedia, articularlo con la demanda laboral y aumentar demanda por educación distinta de la universitaria. Complementa con alianzas con empresarios y emprendedores, programas de doble titulación, y enfoque de género y territorio”.



En cambio, el enfoque de Fajardo es más hacia las universidades: “Está en línea con aumentar cobertura. Las propuestas se concentran en educación universitaria, muy pocas propuestas en otros niveles de formación postmedia (como la técnica y tecnológica). Complementa con enfoque de género y territorial, monitorear corrupción en la oferta, y con fortalecimiento de pasantías”.



Rodolfo Hernández también le apuesta a la articulación de la educación superior con la demanda laboral, aunque ”no detalla cómo se implementará”. Complementa con fortalecimiento de la triada Universidad - Estado – Empresa.



Las propuestas de Ingrid Betancourt están “alineadas con mejorar la oferta de formación postmedia y su articulación con el mercado laboral''. Complementa con enfoque territorial, específicamente en zonas de conflicto, y con programas cortos de educación para el trabajo.



Por último, Gómez habla de cobertura, pero no de articulación con la demanda laboral ni nada fuera del sistema universitario. Peri sí busca permitirle a las empresas competir con las universidades, creando instituciones universitarias con ánimo de lucro.



El informe también menciona las propuestas en términos de financiación, innovación y calidad docente. Puede consultarlo en este enlace.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

