A diferencia de lo que ocurrió con otras causas, como la ambiental, la educación terminó las elecciones parlamentarias del pasado 13 de marzo con poca representación en el Congreso de la República. Esto a pesar del rol protagonista que han tenido los estudiantes y representantes del sector de las diferentes coyunturas de los últimos cuatro años, como las masivas marchas de 2018, así como el paro nacional de 2021, donde los jóvenes fueron de los principales actores reclamando, entre otras cosas, facilidades de acceso a la universidad.



Y esta baja representación se da en un contexto en que la educación requiere especial atención, dado el déficit en las universidades públicas, las reiteradas protestas estudiantiles de los últimos años, la reforma al Icetex que viene en proceso, la implementación de la gratuidad en las universidades públicas y los problemas de calidad y bajos resultados en pruebas Saber.



Concretamente, solo dos nuevos congresistas lograron una curul bajo la bandera principal de la educación. El primero de ellos, Álex Flórez, senador por el Pacto Histórico, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por la coalición de Centro Esperanza. Ambos, además, con un punto en común: en años anteriores se desempeñaron como representantes estudiantiles.



Pedraza perteneció por varios años a la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y fue también representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.



En esa posición fue clave en las negociaciones entre movimientos estudiantiles y el Gobierno en las protestas de 2018, que derivaron en un acuerdo para aumentar por cuatro años los recursos para las universidades públicas.



Por su parte, Flórez fue concejal de Medellín, y antes de eso fue representante estudiantil ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), máximo órgano rector de la educación superior, y desde la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares) participó en las negociaciones de 2018.



También hubo un “pabellón de quemados” de candidatos muy vinculados con el sector. El más notorio de todos es Nelson Alarcón, quien fuera presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que además tuvo gran protagonismo en el marco del paro nacional de 2021, al igual que fue uno de los mayores opositores en su momento del regreso a clases presenciales que adelantó el Ministerio de Educación. Alarcón se lanzó por la Alianza Verde al Senado. El también expresidente de Fecode Carlos Rivas intentó llegar al Senado, esta vez por el partido Fuerza Ciudadana. Sin embargo, no solo él no alcanzó suficientes votos, sino que tampoco lo hizo su colectividad, que no pasó el umbral electoral.



Otro que se quedó sin curul fue Daniel Torres, quien en los últimos años ha tomado notoriedad en el debate en torno a la educación como representante y fundador del colectivo ‘Icetex te arruina’, que reúne a jóvenes deudores de la entidad. Sin embargo, su promesa de trabajar por liquidar al Icetex, no fue suficiente para lograr un escaño.



Vinculados al sector

Relacionados con el sector educativo, aunque sin ser esta su principal bandera, se destaca la reelección en el Senado de Wilson Arias, quien ha fungido como defensor del sindicato del Sena, o de Olga Lucía Velásquez, quien ya había sido congresista y que ahora vuelve, desde la Cámara de Representantes. Esta última promovió varios debates a propósito de la educación, pero también fue polémica por presuntas presiones en contrataciones al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Otros congresistas con nexos con el sector educativo son Honorio Henríquez, quien fue director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), y Guido Echeverry, exrector de las universidades de Caldas, Manuela Beltrán y Unisabaneta.



Así mismo, entre los quemados se encuentran Sandra Borda, exdecana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y los profesores universitarios Gilberto Tobón y Juan Carlos Flórez.



REDACCIÓN EDUCACIÓN