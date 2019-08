Sena extiende apenas una semana el plazo para reanudar la licitación 

Después de que se suspendiera la millonaria licitación del Sena para hacer una reforma a la infraestructura tecnológica de sus 33 sedes en todo el país, el instituto educativo anunció la segunda ampliación del plazo para continuar con dicho proceso, cuyo monto supera los 720.000 millones de pesos.

Apenas en seis días el Sena revisará las observaciones que tanto los oferentes como el procurador Fernando Carrillo le hicieron al proceso licitatorio, que busca un contratista (integrador-operador) que brinde servicios como telefonía móvil, conectividad y redes LAN-WAN cableado estructurado, entre otros.



En un acto administrativo, firmado por Hernán Guiovanni Ríos, jefe de sistemas del Sena, el instituto informa que se amplia el término de la suspensión del 27 de agosto hasta el 1 de septiembre del 2019.



"En aras de aclarar las observaciones extemporáneas presentadas al presente proceso contractual y así garantizar el deber de selección objetiva a todos los interesados en participar en el referido proceso", explica el Sena.



La institución ya había suspendido el proceso en un lapso de siete días, los cuales empezaron a contarse desde el 20 hasta el 26 de agosto del 2019. Con el nuevo calendario, el Sena detalla que la millonaria licitación se reanudará el 2 de septiembre (...). "En ese sentido, la entidad insta a los posibles proponentes a la verificación de la presentación de la oferta (...)", se lee en el acto administrativo.



Entre tanto, la Universidad Nacional, institución que está haciendo asesoría y acompañamiento para la licitación, ratifica que las especificaciones planteadas en la licitación, "promueven altos estándares tecnológicos de calidad, acordes con las necesidades actuales y futuras de la entidad y promoviendo la pluralidad en un proceso abierto, público y transparente".



La universidad, que en el 2018 fue rechazada por el Sena debido a que no cumplía con los estándares requeridos, añade que "la estructura de la solución integral, la implementación de los acuerdos de niveles de servicios, propios y únicos de esta solución y las reglas contenidas en los pliegos contractuales, consultan la transparencia, la libre concurrencia y participación de todos los actores del mercado de los servicios TIC y aseguran la planeación y los programas misionales de la entidad", destaca Dolly Montoya, rectora del instituto académico.

¿Por qué fue suspendida la licitación?

El proceso fue suspendido el 21 de agosto después de que Procurador afirmara que el Sena no había atendido las observaciones y recomendaciones hechas por el ente de control.



"Hay más de 720.000 millones de pesos de los colombianos involucrados en esa contratación, y son procesos muy complejos desde el punto de vista técnico. Por eso, mi recomendación es que hagan un alto en el camino, que miren todas las variables y las observaciones que ha hecho la Procuraduría General de la Nación, la mayoría de las cuales no han sido tenidas en cuenta", dijo Carrillo en un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter.



Además, se tuvo en cuenta las opiniones de algunos interesados que reclaman que los pliegos y condiciones están hechos para que el contrato sea adjudicado a una empresa en particular.



EDUCACIÓN