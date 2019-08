¿El rol de los rectores debe replantearse? Esto dicen los expertos

Los rectores de colegios deben replantear su rol con miras a convertirse en personas más sociales y más cercanas a sus estudiantes, teniendo en cuenta la llegada de nuevas generaciones que demandan otro tipo de enseñanza.



Esta fue la conclusión de los expertos que hicieron parte del quinto Congreso de Directivos Santillana Compartir, que se realizó la semana pasada en Cartagena.

"En investigaciones que se han hecho en América Latina se dice que después del docente el rol del rector es definitivo para liderar un cambio institucional. De la forma cómo se comunica y del tipo de gestión, depende el funcionamiento de un colegio. El rector no es un decorado administrativo sino un eje de calidad", plantea Fernando Vásquez, licenciado en Literatura y Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.



Para el especialista hay tres factores que determinarán el nuevo trabajo de los rectores. "El primero, implica tener voluntad de confianza en su equipo para ganar autoridad. Luego está el papel de animador, motivador y colaborador. Yo concibo al rector no como un burócrata, sino como alguien que sale de la oficina y conoce lo que hacen sus docentes y sus alumnos. Y la tercera, tiene que ser un ejemplo de honestidad y transparencia en los procesos".

Es necesario prepararse para ser rector, pues muchos están en ese cargo sin haber estudiado para dirigir una institución académica FACEBOOK

TWITTER

Pero estos cambios no son fáciles de ejecutar, advierte Vásquez, pues implica implementar otro tipo de gobernanza. "Es necesario prepararse para ser rector, pues muchos están en ese cargo sin haber estudiado para dirigir una institución académica. La gran mayoría saben cómo trabajar en un aula, pero eso no es dirigir un colegio. Uno no puede tratar a su equipo como si fueran alumnos. Un rector tiene que prepararse para un cargo directivo y para eso se necesita saber tomar decisiones, manejar conflictos y conocer estrategias de comunicaciones".



Una reciente investigación de la Ocde reveló la formación académica de los rectores en Colombia: el 45 por ciento completaron un programa o curso de administración escolar o capacitación para rectores (promedio Ocde 54 por ciento), y un 61 por ciento ha completado un programa o curso de capacitación en liderazgo instructivo (promedio de la Ocde 54 por ciento), antes de asumir su posición como rector.



Elena Santa Cruz Magíster en Familia y Licenciada en Educación Inicial de Argentina, coincide con el especialista colombiano y señala que el trabajo del rector va más allá de administrar. "Tienen el papel de sostener y contener a una comunidad completa. Es una rol titánico porque deben acompañar a los docentes, a los niños y a los padres en distintas formas".



Los especialistas afirman que los rectores deberían impartir una nueva metodología de trabajo a través de la confianza. "Deben conquistar a sus equipos de trabajo (profesores) y más que tener poder es necesaria la autoridad", añade Cruz.



EDUCACIÓN