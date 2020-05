El reto de la presencialidad en las universidades

El primer semestre de 2020 está terminando en una modalidad de educación mediada por la tecnología, remota, alejada de las aulas y laboratorios de clase. La causa: el coronavirus. En una pandemia donde una de las principales reglas para contenerla es evitar el contacto con las demás personas, las universidades están buscando soluciones para que poco a poco, y con todos los protocolos de bioseguridad, se vaya aumentando la presencialidad en segundo semestre. Sin embargo, ven muchos retos para lograrlo.

Durante el conversatorio virtual 'Aprender a reaprender: retos de la educación superior en tiempos de coronavirus', el rector de la Universidad Central, Jaime Arias, y el rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Germán Anzola, conversaron con EL TIEMPO sobre lo que significa para las instituciones de educación superior buscar la semipresencialidad.



“La anhelada presencialidad en la universidad se constituye en un reto muy importante porque las universidades tenemos una capacidad de atender a los estudiantes y con esta situación tenemos que modificar dichas capacidades. Lo fundamental será el tema de bioseguridad. Las universidades tenemos que adaptarnos para ofrecer esas nuevas condiciones en nuestros espacios", explica Anzola.

De acuerdo con el rector de la UDCA, el aspecto "más delicado" dentro de los protocolos de bioseguridad que se deben aplicar para el retorno de los estudiantes a las aulas, "es el relacionado con el distanciamiento social, ya que los salones tienen unas capacidades que ahora debemos acomodar a la situación actual lo que va a significar una menor capacidad para admitir a los estudiantes en las aulas y en los laboratorios".



Para Jaime Arias el distanciamiento social de los estudiantes va más allá: "Hace un mes hicimos un listado de lo que debe hacerse (para volver a la presencialidad). Lo primero que notamos es el transporte de los estudiantes. Si la universidad toma todas las medidas pero los muchachos se movilizan en transporte público sin tapabocas, ahí se está perdiendo el trabajo hecho. A nosotros nos gustaría que la mayoría de estudiantes pudieran llegar en bicicleta, que en este momento es el mejor vehículo".

“Todas las universidades estamos ansiosas de poder culminar nuestro primer periodo académico del año, porque por medio de la educación remota hemos atendido todos los aspectos teóricos; pero universidades como la nuestra (que se caracterizan por profesiones de una alta actividad práctica que no pueden ser sustituidas por las modalidades a distancia) tendríamos que dedicarnos en los próximos meses a atender los aspectos prácticos”, explica Anzola, rector de la UDCA.



Además, sin duda, la vida social y universitaria de los estudiantes se verá afectada por las normas de distanciamiento social que dictan los protocolos de bioseguridad. Para Arias, rector de la Universidad Central, cuando los estudiantes regresen al campus se van a encontrar con que “posiblemente no va a haber cafeterías, se va a evitar todo espacio donde pueda existir aglomeración. Debemos adoptar medidas para darle la seguridad a los estudiantes y a los padres de familia de que los muchachos van a la universidad y allí no se van a contagiar".