‘No podemos seguir con las reglas tradicionales de financiación’

La dirección de la Universidad del Rosario está ahora en manos de José Alejandro Cheyne, un economista rosarista con una amplia vocación docente.



Cheyne, quien está próximo a cumplir 30 años como rosarista, se define a sí mismo como una persona sensible a la educación. "Amo la educación y considero que es un acto de amor", le dijo a EL TIEMPO durante una entrevista.

Dice que su objetivo es lograr que la Universidad del Rosario sea reconocida a escala mundial. Además, afirma que le preocupa la pedagogía actual, debido a que los jóvenes están demandando nuevos criterios de enseñanza. "Por eso es importante innovar", asegura.



El economista, que se ha desempeñado como rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y gerente de construcción y director de la Unidad de Asesoría Empresarial del Rosario, fue elegido rector el primero de octubre. Es el director número 120 de la institución.



¿En qué momento se da cuenta de su vocación por la educación?



Cuando estaba terminando mi carrera profesional fui a donde el decano de la época y le dije: "Tenemos problemas con un profesor porque él no tiene las competencias para ser un buen docente". Después de una reflexión muy larga con el decano, él me dijo que lo iban a cambiar. Pero la condición era que yo fuera el nuevo docente. Asumí, en aquel momento, con toda la dedicación la preparación de la clase Historia Económica. Gracias a esa oferta, comencé la clase, y desde entonces llevo 25 años sin parar y nunca he tenido un semestre que no dicte una clase.



¿Cuál es su percepción sobre la educación en Colombia?



Tiene varios retos. El primero es que no solamente la educación debe cumplir con estándares nacionales de calidad, también estamos llamados a cumplir con estándares internacionales. El segundo reto es de acceso.

La educación superior debe estar disponible para todos, pero, desafortunadamente, en Colombia no es así. Y el tercer punto es la incorporación de tecnología en el proceso de enseñanza. Los jóvenes demandan la incorporación de la tecnología en los procesos educativos, y aunque se ha avanzado, nunca será suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes.



¿La tecnología y la educación se pueden complementar?



La tecnología en el proceso educativo permite optimizar el talento de nuestros jóvenes. Tenemos que descubrir los talentos de los muchachos, e insisto, gracias a la tecnología, maximizar sus resultados. En la actualidad, la tecnología en la educación es el único camino.



¿Qué nuevos modelos de pedagogía se necesitan hoy?



Si bien el docente debe acompañar al alumno, el protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje es del estudiante. Los jóvenes deben asumir con toda responsabilidad ese compromiso. Pero reitero en que las instituciones deben innovar y probar nuevas pedagogías, y para ello son necesarias las nuevas tecnologías.

¿Qué opina de la situación actual de las universidades públicas?



Tenemos que garantizar una educación de alta calidad para todos. Desafortunadamente, el acceso es para pocos. Por eso, lo que tenemos que hacer las universidades públicas y privadas es ser creativos de la mano del Gobierno y las autoridades pertinentes, para descubrir nuevos instrumentos de financiación para los jóvenes; ahí es donde está el debate. No podemos seguir haciendo más de lo mismo con los métodos tradicionales de financiación.



¿Cómo recibe la Universidad del Rosario?



Mi tarea es convertir nuestro escenario académico en un espacio universitario de talla mundial. Siempre respetando nuestra esencia, que es un humanismo que se ha destacado a lo largo de nuestra historia.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN EDUCACIÓN

campen@eltiempo.com