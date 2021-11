Una iniciativa para mejorar la situación educativa de la niñez migrante

Durante el foro Foro Nacional Educación sin Fronteras, que se lleva a cabo hasta hoy en el Hotel Habitel de Bogotá, fue presentado el proyecto La Educación no Puede Esperar, fruto de una alianza entre Unicef, Save the Children, World Vision, el Consejo Noruego para Refugiados, la Fundación Plan y la financiación de Education Cannot Wait.



Este proyecto busca mejorar la situación educativa de la niñez migrante en el Magdalena, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

Partiendo del principio de que la escuela es un espacio protector y, a su vez es el escenario del desarrollo integral y aprendizaje de los niños y adolescentes, el proyecto promueve el acceso inclusivo y equitativo a una educación de calidad para los menores de edad provenientes de Venezuela y de las comunidades que los acogen.



A julio de este año el proyecto había logrado apoyar al Gobierno nacional en acciones que contribuyen a la inclusión educativa de cerca de 11.000 niños y adolescentes migrantes y de comunidades de acogida mediante la generación de condiciones para que continúen su vínculo con las escuelas, priorizando la nivelación de aprendizajes, el acompañamiento psicosocial y la entrega de materiales educativos.

Se busca fortalecer las estrategias de política educativa impulsadas por el Gobierno para la garantía del derecho a la educación de 150.000 niños y adolescentes migrantes, en un periodo de tres años. FACEBOOK

Además, adaptó sus actividades a las necesidades de las instituciones educativas para el regreso seguro a clases y así dar continuidad al aprendizaje de forma remota.



Durante el foro se puso en el centro de la discusión a los actores clave de la comunidad educativa de los departamentos de frontera (secretarías de Educación, rectores, docentes, niñas y niños) a través de las intervenciones de representantes de varias instituciones involucradas, como Save the Children, Unicef, la embajada del Canadá, la Fundación Plan y el Ministerio de Educación.

El fondo multianual es el resultado del trabajo conjunto entre el equipo del Ministerio de Educación, Save the Children, representantes de Education Cannot Wait y Unicef Colombia.



Con este proyecto se busca fortalecer las estrategias de política educativa impulsadas por el Gobierno para la garantía del derecho a la educación de 150.000 niños y adolescentes migrantes y de comunidades de acogida en un periodo de tres años, a través del acceso a espacios de aprendizaje, formación a profesores en igualdad de género, implementación de estrategias de apoyo psicosocial y fortalecimiento de la gestión de información de la situación educativa de los niños y niñas migrantes.

