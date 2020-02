La defensa del profesor expulsado de los Andes por supuesto acoso

Luego de que EL TIEMPO revelara la decisión -en primera instancia- de la Universidad de los Andes de expulsar al profesor Adolfo Amézquita por supuestos actos de acoso sexual, el docente se refirió sobre el tema y advirtió que se trata de una decisión injusta.

"Los cuatro comités diferentes que me juzgaron tuvieron los documentos y testimonios para reconocer la naturaleza falsa de estas afirmaciones. El proceso es además abiertamente inconstitucional y tendencioso. Se cambiaron tres veces las reglas de juego, incluso documentos oficiales de la universidad, para juzgarme de otra manera. Al final, pudieran armar algo", le indicó el profesor a este diario a través de un correo electrónico.



La decisión de expulsar al docente se conoció este 6 de febrero, luego de que el Consejo Académico se reuniera y determinara que Amézquita incurrió en varias faltas que violan el estatuto profesoral.



"Faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica, atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes, desatender normas asociadas a conflicto de intereses, y negligencia en el cumplimiento de deberes y responsabilidades", señala la institución.



El docente afirma que se trata de "un proceso mediático, en el que parece más fácil deshacerse de un profesor atacado por las redes y medios, que perder unos cuantos 'likes' por las redes sociales".

Además, indica que el Consejo Académico no tiene pruebas contundentes en su contra. "Ninguna (prueba). Todo lo que podía ser falseado como documentos, conversaciones de WhatsApp y testimonios que puedo compartir. Lo único que quedó fueron afirmaciones que supuestamente hice en privado y sobre las que no puedo aportar evidencia de que no se dieron", continúa con su defensa el profesor.



Entre tanto, Amézquita dice que no descarta instaurar acciones legales. "Más allá del profundo respeto y cariño que he tenido durante 35 años de vida en la universidad, debo decir que la actuación de algunos de sus funcionarios ha sido torpe, injusta y altamente tendenciosa. Completamente indigna de la reputación que la universidad ha construido en su historia. Mi trabajo ahora es recuperar algo de la dignidad propia, que me han destrozado como profesor e investigador".



Y continúa: "Utilizaré todos los recursos legales para hacerlo. Infelizmente, algunos funcionarios de la institución animaron y 'respaldaron' a un grupo de personas que se organizaron para procurar y rendir falsos testimonios, muy fáciles de contrastar".



