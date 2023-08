El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2307 del 31 de julio del 2023, por medio de la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior, la también llamada matrícula cero.



Se trata de una ley muy esperada, al ser esta una petición desde hace años del movimiento estudiantil. Con la norma se establece que a partir de ahora “el Gobierno nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública".

“La presente ley establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa”, dice el primer artículo de la norma.



Por otro lado, también se establece que el Ministerio de Educación se encargará de establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula. Asimismo, establecerá las medidas a imponer a los estudiantes que abandonen su proceso de formación y hayan sido beneficiarios de la gratuidad en la matrícula.



Así las cosas, a partir de ahora el Gobierno Nacional tiene seis meses para reglamentar la ley. Por este motivo, todavía no se conocen detalles importantes de esta política, como los requisitos para acceder a este beneficio ni las causales por las que el mismo se podría perder.



El monto y frecuencia de este subsidio tendrá que reglamentarse, así como los mecanismos de focalización del mismo, con el fin de que llegue a población priorizada por su ubicación en el Sisbén IV, pertenencia a comunidades étnicas o por ser población víctima del conflicto.



Respecto a cuándo empezará a operar, el articulado final de la nueva ley establece que “la política pública de gratuidad en la matrícula será de forma progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional”.

¿Luego no hay ya matrícula cero?



Actualmente el beneficio de gratuidad en la matrícula ya está disponible, aunque la forma en que está estructurada la política ha sido cuestionada. Esto se debe a que, inicialmente, durante 2022 efectivamente se garantizó la gratuidad para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.



Pero a partir de 2023, el beneficio se limitó en su alcance, por lo cual ya no se cubría a todos los jóvenes de pregrado en estos niveles socioeconómicos, sino solo a aquellos que cumplieran ciertas condiciones, como estar registrados en ciertos niveles del Sisbén.



La norma permitiría al gobierno a ampliar la cobertura de quienes son beneficiarios de la matrícula cero, dado que esta se adapta a la política y las metas del gobierno de turno.



Y es que el modelo actual afectaría a muchos jóvenes, según explicó Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) : “Cuando se revelen las cifras de este año de matrículas seguramente va a haber una reducción en el número de beneficiados de esta política, porque cambiaron los requisitos para acceder, basados en los grupos A, B y C del Sisbén VI, o sea, ya no es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sino solo los sisbenizados. Esto aumenta las barreras de acceso y la deserción estudiantil".



A estos reparos, se suman los de Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Estatal Universitario, la organización que agrupa a todas las universidades públicas del país.



En diálogo con EL TIEMPO, Torres aseguró que “la política de gratuidad del Gobierno tiene algunos problemas. Primero, que no es gratuidad de la educación pública, sino solo de la matrícula. No contempla otros costos universitarios, como los derechos de grado o los costos de inscripción”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación