El Parque de la Vida en Medellín, una institución aplaudida por la OMS

Hace seis años, sobre un área construida de 4.000 metros cuadrados y 2.900 adicionales en áreas públicas, se creó un parque para la vida en Medellín. Curiosamente, para la fecha, la ciudad empezaba a ser reconocida por su innovación en el mundo. El desarrollo de la capital antioqueña, según el exalcalde Aníbal Gaviria, era en infraestructura y equidad social.

Aquel reconocimiento que durante décadas fue utópico, se convirtió en una realidad con nuevos proyectos. El Parque de la Vida abrió sus puertas para promover la salud, y hoy, entre un grupo de 13, es la única institución colombiana reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una experiencia significativa en educación para la salud en América. Sumado a ello, la Red Latinoamericana de Innovación Social (Lasin) la seleccionó como una de las diez iniciativas de mayor innovación en el continente.



“El Parque de la Vida es un proyecto en el que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín han trabajado para la promoción de la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población, a partir de estrategias pedagógicas que transforman de manera positiva el orden social”, aseguró Carlos Palacio, decano de la facultad.



“Desde que se le dio apertura al parque se han utilizado metodologías trabajadas de manera interdisciplinaria por personas que tienen conocimientos en diálogo de saberes, eduentretenimiento, educación vivencial y experiencial y el proceso vital humano. A través de la movilización social se interviene en las comunidades”, agregó.

El parque, ubicado en el norte de la ciudad, está integrado por un sobrio edificio de cuatro niveles. Desde el primero hasta el último nivel, la palabra vida está por todas partes y en diferentes formatos. Allí no hay espacio para la discriminación. Con programas como Estilos de vida saludable, Cuidadores, Telesalud y En Plural hablan de inclusión gracias a la participación de jóvenes, adultos mayores, indígenas, madres en gestación y miembros de la población LGBTI.



Según Julián Restrepo, líder de Gestión de Programas, el Parque de la Vida ha sido reconocido por el desarrollo de sus procesos, “que parten de una lectura del contexto en el que se identifican las necesidades, condiciones y características de las personas que se van a impactar con la creación de propuestas que transforman los comportamientos de las comunidades intervenidas”.



Uno de los programas más importantes se desarrolla con Empresas Públicas de Medellín (EPM). La iniciativa, denominada ‘Recreado para la paz y la convivencia’, llega a 23 municipios antioqueños donde trabajan con población infantil y adolescente para que adquieran habilidades para la vida en comunicación, capacidades adaptativas, tolerancia a la frustración y niveles de relacionamiento con los otros. En el Parque de la Vida también se ofrecen diplomaturas, talleres artísticos, aeróbicos y clases de yoga y danza contemporánea.

Por otra parte, con el programa Cuidadores han acompañado a los cuidadores no formales de personas mayores dependientes de la ciudad, en un proceso que posibilita compartir experiencias intercambiar saberes para fortalecer las redes de apoyo entre estas personas y los adultos mayores en varias comunas.



“Este surgió como una iniciativa de delegados de Planeación Local y el Presupuesto Participativo (PP) de la comuna 4, quienes vieron la necesidad de dignificar la labor del cuidador, buscando generar un impacto positivo en su calidad de vida y en la del adulto mayor. Continúa haciendo parte del PP y atiende a personas de las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 12, enmarcándose en la formación grupal y familiar”, reseña el Parque de la Vida.



Varios participantes de Cuidadores manifestaron que gracias a este proceso han aprendido sobre el buen trato y el cuidado. “La idea de perder a mi mamá me tenía en el psicólogo, no resistía que se enfermara. Con el acompañamiento de la gerontóloga, la médica y la psicóloga, he aprendido demasiado. Estoy tranquila en cuanto al cuidado que le doy a mi mamá. Hasta les enseño a mis hermanas”, comentó Gladys de Socorro.

Mediante una llamada semanal se monitorea la salud del adulto mayor, se dan recomendaciones y se hace seguimiento a la salud mental del cuidador. “Para mí la llamada fue lo máximo. Es que no parecía que me estuvieran preguntando por un enfermo, porque me daban recomendaciones, me animaban, sentía mucho acompañamiento. Valoré muchísimo más esta estrategia cuando a una compañera se le cayó la mamá y se pudo comunicar con la consola para recibir indicaciones de qué hacer”, añadió.



En los procesos han participado activamente cerca de 207.000 personas, se han cocreado y ejecutado 15 proyectos con entidades públicas y privadas, se han generado más de 1.000 empleos dignos, las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín han recibido actividades, han hecho presencia académica en 14 departamentos de Colombia y, en lo que va del año, más de 3.000 personas han asistido a cursos, talleres y charlas. Todo esto con el propósito de educar en salud con información y entretenimiento.



Por lo pronto, en este lugar se continúan realizando nuevas ideas y se vinculan a otras, como lo es el Laboratorio de Creación para la población LGBTI, diseñado para que grupos, mesas y colectivos de la capital antioqueña formulen proyectos dirigidos a mejorar sus condiciones y fortalezcan los procesos organizativos direccionados a la generación de proyectos innovadores.



El laboratorio es liderado por la Alcaldía de Medellín y contará con el acompañamiento de organizaciones como el Parque Explora, el Museo de Antioquia, Ruta N y el Laboratorio de Medios 10-12 de la Universidad de Antioquia. Será orientado por profesionales del Parque de la Vida.



En el sistema de salud colombiano, la existencia de un parque que cuenta con auditorio, sala múltiple, aula interactiva, aulas taller, ludoteca, restaurantes de comida saludable y grandes paredes dedicadas al arte ya es algo innovador.



Para Julieta Mosquera, coordinadora del Parque de la Vida, el buen funcionamiento del establecimiento se sustenta en el desarrollo de los programas y de cómo estos llegan a las comunidades. El reto de este proyecto es mejorar lo logrado y llegar a más personas y territorios con un completo mensaje de bienestar.



