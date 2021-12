Sarita de Bedout hace parte del equipo de la startup colombiana Melonn, que abrió una nueva sede de operaciones en Ciudad de México en 2021. Daniela Barberi es coordinadora del programa Casa Libertad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, una iniciativa que apoya a aquellas personas que salen de los centros penitenciarios para prevenir la reincidencia. Diego Camelo es docente en Queensland University of Technology, una de las universidades más grandes de Australia. Jonathan Malagón es ministro de Vivienda.

Lo que une a estos cuatro profesionales es que todos pudieron hacer sus posgrados en las universidades más reconocidas del exterior, gracias a la financiación que les dio Colfuturo. “Fue el empujoncito que necesitamos los estudiantes para tomar la decisión de irnos al exterior, y después abrirnos a un mundo de posibilidades e ideas nuevas”, afirma De Bedout.



“Poder ir a aprender nuevas herramientas en otros países, recopilarlas y traerlas para aplicarlas en Colombia es para mí una enorme responsabilidad, pero también algo que me llena de mucho orgullo”, declara Barberi sobre su formación de alto nivel en el exterior. “Estudié en Londres y conocí la Universidad de Warwick gracias a Colfuturo. El programa que escogí era muy innovador, también me daban una beca y todo se alineó. Hubo muchas facilidades para hacerlo realidad”, señala Camelo.



Al igual que estos profesionales, en los 30 años de operación de Colfuturo poco más de 13.000 colombianos han podido tener acceso a las mejores universidades del mundo para hacer maestrías y doctorados en 12 áreas de conocimiento tan diferentes como ingeniería, artes o ciencias de la salud, lo cual no solo ha tenido un impacto en sus vidas, sino en el país.



Aunque en la literatura económica hay estudios sobre el efecto que tienen las inversiones en educación tanto en el aumento de los ingresos laborales como en un mayor crecimiento económico debido al incremento de la productividad y de la estabilidad social, había muy poca evidencia en Colombia sobre los beneficios de la educación de posgrado y, mucho menos, de la que se cursa en el exterior. Por eso, el estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría sobre el impacto del Programa Crédito Beca (PCB) de Colfuturo da las primeras luces reales sobre el retorno que tiene invertir en el desarrollo de los profesionales.



El estudio encontró que invertir en educación posgradual de calidad tiene un retorno social muy superior al de otras inversiones sociales. Cada peso que el sector privado y el Gobierno han invertido a través de Colfuturo para apoyar a un profesional en sus estudios de posgrado en el exterior ha significado un beneficio de 1,65 veces. La rentabilidad social del Programa Crédito Beca es del 18,8 % (tasa interna de retorno social), representada en mayores ingresos, remesas e ingresos fiscales.



El modelo de crédito beca, que permite condonar hasta el 80 % de la deuda, premiando a quienes regresan, trabajan en ciudades distintas a Bogotá, en el sector público o la academia, “genera una contribución al país, ya que se evidencia que los beneficiarios están aportando con una mayor probabilidad a dos sectores estratégicos en Colombia: el sector educativo y el sector público”, explica el estudio. Según cifras de la fundación, el 73 % de los beneficiarios regresan al país.



“Colfuturo no solo tiene un modelo de gestión eficiente para la financiación de créditos educativos condonables para estudios de posgrado en el exterior, sino que el PCB genera retornos sociales positivos para el país, de una forma sostenible financieramente en el largo plazo”, concluye el estudio, dirigido por Fabio Sánchez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.



La evaluación incluye recomendaciones para el programa, como fortalecer la comunidad de becarios de Colfuturo para potencializar las conexiones nacionales e internacionales y desarrollar una estrategia de apoyo a mujeres beneficiarias, que les permita maximizar los retornos de su educación posgradual en el exterior.



De acuerdo con Jerónimo Castro, director de Colfuturo, “la fundación ha cumplido con su objetivo original de apoyar la educación posgradual de excelencia de profesionales colombianos a través de un programa sostenible en el largo plazo, resultado que no sería posible sin el apoyo del Estado y la empresa privada, y de los beneficiarios que durante estos años han confiado en la fundación y han cumplido con el pago de la parte del apoyo que no es beca”.

Impacto en beneficiarios

Si bien el sueño de muchos colombianos es estudiar en el exterior, para tener exposición a otras culturas y mejorar sus perspectivas de desarrollo, la pregunta es si el esfuerzo económico vale la pena.



Según el estudio, que encuestó a 2.859 personas, de las cuales 74 % eran profesionales seleccionados, y 26 % restante, personas que no, hacer un posgrado con Colfuturo le representa al beneficiario ingresos laborales anuales 47,6 % más altos que quienes no estuvieron en el programa. Además, registran más días cotizados al Sistema de Seguridad Social, trabajan en empresas más grandes y tienen probabilidades más altas de vincularse al sector público y a la academia.



El incremento en los ingresos, desde el punto de vista cuantitativo, se explica tanto por el posgrado en el exterior como por los años totales de posgrado y la calidad de la universidad donde dicha formación fue realizada. Según el estudio, este factor explica el 52 % del diferencial en ingresos laborales entre quienes fueron elegidos y quienes no.



Desde el punto de vista cualitativo, se encontró que el haber sido beneficiario otorga características que son valoradas y recompensadas por los empleadores, como el haber pasado por un proceso de selección riguroso, actuar con determinación al asumir un crédito considerable y ser responsable en el cumplimiento.



Al analizar el tipo de programas que eligieron los beneficiarios de Colfuturo, se pudo establecer que estos profesionales pudieron tener acceso a programas de mayor excelencia académica y tener más años de estudio posgradual en comparación con quienes no se beneficiaron del PCB.



Entre las razones encontradas por el estudio se evidencia que los beneficiarios del crédito beca destacaron la importancia de tener dedicación exclusiva a los estudios de posgrado gracias al PCB, lo que les permitió cumplir con deberes académicos debido al respaldo de los desembolsos. Por el contrario, en el segmento de no beneficiarios hubo menciones sobre casos en los que debían dividir su tiempo para estudiar y trabajar. Algunos manifestaron que tuvieron que cursar estudios en universidades que se ajustaran a sus posibilidades financieras más que a las educativas.



Otro punto destacado es que los beneficiarios hicieron menciones reiterativas a sus trabajos de investigación de posgrado, los cuales han sido reconocidos académicamente con calificaciones de laureado y meritorio. Además, consideran que por medio de sus investigaciones logran aportar con conocimientos para entender y solucionar problemáticas del país. Incluso, algunos trabajos de grado fueron financiados por las universidades y recibieron apoyos para publicar sus monografías.



El modelo de Colfuturo ha ayudado a democratizar los estudios en el exterior, al apoyar a profesionales meritorios en sus programas de maestrías y doctorados. Colfuturo nació con la apertura económica de César Gaviria como una alternativa para preparar talento globalizado que ayudara con la transformación de país que se estaba dando. En ese momento, financió 46 estudiantes, cifra que fue creciendo hasta llegar a más de 1.000 beneficiarios por año. De los poco más de 13.000 estudiantes que han obtenido el Crédito Beca, 11.558 cursaron maestrías, y 1.511, doctorados.



El aumento significativo del número de candidatos a las diferentes convocatorias ha permitido tener una diversificación en el perfil de los aspirantes y contar con mayor pluralidad entre los seleccionados, de forma que no solo hay más presencia de egresados de universidades públicas (32 %), sino de personas provenientes de regiones diferentes a la ciudad capital (55 %) y de mujeres –llegando en las últimas convocatorias a la paridad en la selección–, así como una multiplicación de universidades elegidas y de campos disciplinarios de interés, y del número de países y ciudades destino.



Contar con información clara y pertinente sobre los efectos del PCB permitirá que el modelo de Colfuturo se siga ajustando para continuar apoyando a los profesionales, en beneficio del país.

¿Qué es el Programa Crédito Beca (PCB)?

Colfuturo nació en 1991 por iniciativa de Ana Milena Muñoz de Gaviria y los principales empresarios del país, para financiar la formación de posgrado de profesionales en universidades de alta calidad.



Con una inversión inicial de US$ 13 millones, de los cuales el sector privado aportó US$ 8 millones, se dio inicio al Programa Crédito Beca (PCB), basado en selección meritocrática.



Los aspirantes deben presentar sus credenciales y competir sobre criterios como excelencia académica de los candidatos (promedio del pregrado, puesto en su promoción y ensayo) y calidad de los programas seleccionados (ranking de programa escogido). Se asigna un puntaje de 1 a 5 a cada candidato. Quienes resultan elegidos obtienen una calificación por encima de un punto de corte, que se determina de acuerdo con los recursos disponibles por año. El programa es un crédito sujeto a condonación, que fomenta el regreso al país de sus beneficiarios. Hoy , estos pueden obtener hasta un 80 % de beca de su préstamo, dependiendo del cumplimiento de los requisitos: 20 % si se gradúa de estudios de MBA, maestría en Administración y Derecho; 40 % del resto de áreas de estudio; 20 % si se vincula laboralmente como funcionario de tiempo completo o docente o investigador en una entidad educativa, y 20 % si trabaja fuera de Bogotá y su área metropolitana.



MARCELA ESCOBAR - ESPECIAL PARA EL TIEMPO