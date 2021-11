Colombia mejoró su desempeño en inglés, pero todavía el nivel es bajo

En materia de inglés las calificaciones de Colombia siguen siendo malas. Así lo muestra el Índice del Dominio del Inglés (EPI por sus siglas en inglés) de la firma Education First, que cada año se da a la tarea de medir el desempeño que tienen en este idioma naciones no angloparlantes.



Este año el análisis incluyó a 112 países -12 más que el informe del año pasado- y

consideraron los resultados de dos millones de adultos que realizaron las pruebas de inglés de Education First en 2020.

A partir de esta información se hace una clasificación del dominio del idioma en las categorías de Muy alto, Alto, Moderado, Bajo y Muy Bajo dependiendo del puntaje obtenido por las naciones en una escala cuya máxima calificación es 800.



En la edición 2021 del EPI, Colombia obtuvo 465 puntos -una ligera mejoría en comparación con el informe de 2020 en la que su calificación fue de 448-. Con este puntaje el país logró pasar de la categoría de dominio Muy bajo en la que se ubicó el año pasado a Bajo, colocándose en el puesto número 81 entre 112 países.

Para Giorgio Lemmolo, director de gestión académica de EF para Europa, Sudáfrica y Costa Rica, esta mejoría podría deberse a que Colombia ha hecho un progreso en los estándares de educación de los profesores en los últimos años.



"Esto claramente es un factor fundamental. En general creo que falta un proceso de evaluación continua y sistemática de los docentes y asegurar que los estándares de educación que existen se cumplan, falta también la medición del desempeño estudiantil y de la formación total de los profesores, pero el hecho de tener estándares ha mejorado el nivel del país, eso tendría que dar más impulso".



De acuerdo con Lemmolo, a nivel de habilidades lingüísticas, "una persona con un nivel Muy bajo se puede presentar y decir información sencilla. En el nivel Bajo ya estamos hablando casi de un intermedio entre el A2 y el B1 del Marco Común Europeo, entonces se puede leer, por ejemplo, artículos de un periódico no complicados y se puede comunicar con mas vocabulario".



​De acuerdo con el informe, la media mundial no ha cambiado significativamente desde el año pasado. Sin embargo, 16 países subieron una banda de competencia, como Colombia, mientras que solo uno bajó, y ninguno experimentó un descenso significativo de la puntuación (más de -20 puntos en una escala de 800 puntos).



La incorporación de 12 países que no figuraban el año pasado, así como la alta densidad de puntuación en la parte media del índice, provocaron una remodelación de la clasificación mayor de lo habitual. Por este motivo, pese a que Colombia ocupó en el informe de 2020 el puesto 77 en el listado y este año se ubica en el 81, lo hace con una mejor puntuación, aunque aun está entre los países de dominio Bajo y en los últimos lugares entre los países latinoamericanos.



De hecho, en la región es el último de los países en el nivel Bajo y solo se encuentra por encima de Ecuador, México y Haití, cuyo nivel de inglés fue Muy Bajo. Además, el país está 91 puntos por debajo de Argentina, la nación latina que obtuvo mejor desempeño y la única en la categoría de dominio Alto, puesto 30 en el mundo.



De acuerdo con el informe, los resultados de este año muestran que casi todos los países de América Latina han mejorado su nivel de inglés entre los adultos durante la última década y, aunque el progreso no ha sido siempre espectacular, ha sido regular.



Mientras tanto, los países europeos continúan al frente de la medición. Países Bajos, Austria y Dinamarca ocupan los tres primeros lugares de la tabla. En el cuarto lugar entró Singapur, como el país asiático mejor posicionado, y el top 10 del nivel Muy alto lo completan Noruega, Bélgica, Portugal, Suecia, Finlandia y Croacia.

Los países europeos continuan al frente de la medición. Foto: iStock

¿Cómo están las ciudades colombianas?

Este año el EPI también brindó detalles sobre cómo está el dominio del inglés en 10 ciudades y 22 departamentos el país. Atlántico es la única región que logró con 503 puntos un dominio Moderado, los demás departamentos de la lista se dividen entre las categorías de Bajo y Muy bajo y solo Quindío, Bogotá D. C., Antioquia, Bolívar, Risaralda y Cundinamarca obtuvieron una puntuación superior al promedio nacional.



En cuanto a las ciudades, se destacan Bucaramanga y Barranquilla con 506 y 505 puntos respectivamente y un nivel Moderado, una mejora respecto al análisis del año pasado, en el que ninguna de las ciudades colombianas alcanzó a entrar en esta categoría. Medellín, Bogotá, Cartagena, Pereira y Cali siguen la lista en el nivel Bajo y Neiva, Cúcuta y Tuluá están en el Muy bajo.

Se debe continuar mejorando

Desde el informe se hace un especial énfasis en el vínculo que se ha identificado entre el dominio del inglés y el avance de los países en temas como la competitividad, la equidad, la libertad y el desarrollo económico. Por eso es un tema en el que Colombia debe continuar mejorando.



"El inglés aumenta la competitividad económica. Es la lengua más común de intercambio de información a través de las fronteras, lo que lo convierte en un componente clave para acceder al conocimiento y la experiencia. Si bien en Colombia presentamos una mejora, debemos seguir trabajando por incrementar el dominio del inglés. En el informe se ofrecen valiosas recomendaciones para que los responsables de la formulación de políticas evalúen y fortalezcan la capacidad de aprendizaje de idiomas en sus organizaciones y gobiernos”, asegura Catalina Arteaga, Country Manager de EF Education First Colombia.



Entre las recomendaciones que incluyen para gobiernos y autoridades educativas están aspectos como usar una evaluación de base amplia tanto para docentes como para estudiantes para tener un punto de referencia en el inicio y dar seguimiento al progreso con el tiempo, establecer un nivel mínimo requerido para enseñar inglés, examinar a los instructores con regularidad y formar a los que no alcancen el nivel.

La edad no es excusa

El análisis de Education First también muestra que desde 2015, los adultos de 30 años han mejorado su inglés tres veces más que los de 21 a 25 años, y, este año, la media mundial de los adultos mayores de 40 años los sitúa por primera vez en la franja de dominio moderado.



Estas tendencias son contrarias a la idea de que existe una edad de oro en la juventud para aprender idiomas, después de la cual resulta imposible progresar. Para la firma, cuando los adultos están motivados por las ganancias sociales y económicas, y se

exponen regularmente al inglés en una variedad de situaciones prácticas, también

pueden mejorar sus habilidades.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

