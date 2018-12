Se han cumplido 15 acuerdos con Fecode, según Mineducación

El ministerio de Educación informó que hasta el momento se han cumplido 15 de 24 acuerdos que pactaron con Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) en junio de 2017.

Según el Ministerio de Educación, se han realizado más de 25 reuniones con integrantes del Comité Ejecutivo de Fecode para dar cumplimiento a esos acuerdos, que se pactaron bajo la administración de Juan Manuel Santos.



El presidente del gremio, Nelson Alarcón, ha sostenido que si el Gobierno Nacional no cumple con los consensos, más de 350.000 profesores de colegios públicos entrarían en anormalidad académica en 2019.



"A esto me refiero que pensaríamos en paros de 24, 48 o 72 horas. No es el escenario que buscamos, porque estamos dispuestos al diálogo. Sin embargo, necesitamos que el Gobierno cumpla los acuerdos, pues desde hace más de ocho meses en el Ministerio de Hacienda reposan varios actos administrativos, como por ejemplo el borrador de derecho sobre la bonificación pedagógica, y no se le dan trámite", añadió Alarcón.



Durante las reuniones adelantadas con Fecode, el Gobierno Nacional "resalta" el cumplimiento de los siguientes acuerdos:



Nivelación salarial: Para el año 2019 se cumplirá lo acordado equivalente a tres puntos porcentuales de nivelación salarial para los docentes y directivos docentes, por encima del aumento que se decretó para los demás servidores públicos.



Bonificación pedagógica: Se acordó una bonificación a los docentes o directivos docentes que será pagada una sola vez al año y constituye factor salarial, con el Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018 así:



En 2018 será de 6 por ciento y se reconocerá en diciembre.



En 2019, del 11 por ciento al cumplir el año continuo.

A partir de 2020, del 15 por ciento al cumplir el año continuo.



Financiación de la educación: El Gobierno Nacional reactivó la mesa de alto nivel para gestionar en equipo las reformas que requiere la educación en el país y "atender con responsabilidad social, fiscal y técnica los acuerdos sindicales".



Reconocimiento y dignificación docente: Se realizará el curso de formación para el 12 por ciento de los docentes que se inscribieron en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), a través del Decreto 2172 del 28 de noviembre de 2018.



Protección a la vida: El Ministerio de Educación, en equipo con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, creó lineamientos para dar respuesta oportuna a la protección de los profesores oficiales docentes amenazados.



Convocatoria de la tercera cohorte de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa: Para el ascenso de grado o reubicación de nivel salarial de los maestros se emitió la Resolución 18407 del 29 noviembre de 2018 que establece las reglas, requisitos y cronograma de la tercera cohorte de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa.



