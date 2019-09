El lío jurídico que empeora la construcción de colegios en el país

Al menos 184 proyectos de infraestructura educativa adjudicadas a la empresa portuguesa Mota-Engil están totalmente detenidas, luego de que esta firma le notificara al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) su decisión de no continuar con el proceso de construcción.

"En nuestra declaraciones le hemos informado al FFIE que está decisión está acompañada de una suspensión inmediata de los trabajos. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es una desmovilización de los contratos porque entendemos que es la intensión del FFIE. No queremos ser un obstáculo", indicó Pedro Teixeira, presidente de Mota-Engil.



Estas declaraciones se suman a un problema que se viene gestando desde hace varios meses. A principios de este año, el Ministerio de Educación informó que de 541 proyectos de infraestructura educativa (construcción y adecuación de aulas, laboratorios y bibliotecas, entre otros), apenas se han entregado 117, es decir, que de cada 10 obras dos están concluidas.



Dicha situación, como lo reveló EL TIEMPO, tiene afectados a más de 100.000 estudiantes del territorio nacional. Las zonas con mayores incumplimientos de los contratistas son Antioquia y Valle del Cauca.

Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Foto: Mineducacion

Estas demoras, según la cartera, se debe a la concentración de contratos que radica en dos firmas: Mota-Engil y Germán Mora Insuasti. Por este motivo, el FFIE decidió emprender acciones jurídicas para dar finalización anticipada a esos contratos.



Durante ese proceso, Mota-Engil registra 57 contratos con finalización anticipada, lo que significa que el FFIE ya puede adjudicarlos a otros contratistas. De hecho, el Mineducación adelantó una invitación abierta a la cual se presentaron 58 firmas constructoras, de las cuales 41 están habilitadas para la asignación de proyectos en 17 departamentos.



Sin embargo, Adriana González, gerente del Fondo, dice que "no existe ninguna cláusula en el contrato que hable de retiro, por lo que en este momento el resto de proyectos siguen vigentes. La empresa debe esperar una respuesta jurídica de nuestra parte".



Teixeira explica que son varias las razones por las que la compañía portuguesa no ha podido cumplir con lo pactado. "En estos contratos hay dos fases: diseño y construcción. Para cada uno de esos procesos es necesario que el contratante expida una orden de inicio y, a partir de una determinada fecha, el Fondo dejó de emitirlas. Hay 56 proyectos sin órdenes de inicio", advierte el empresario.



Según la compañía, los departamentos con mayor número de proyectos sin órdenes de inicio son: Valle del Cauca (16), Antioquia (10), Cauca (5) y Chocó (5).

Institución educativa Bosques de Pinares, en Armenia. Foto: Mineducación

Ante estas afirmaciones, la gerente del Fondo dijo que esas órdenes no se han expedido por "el nivel de desempeño del contratista y si bien cada caso es particular, lo cierto es que se ha obrado con apego al contrato y a los hechos presentados".



Mota-Engil dice, además, que muchos de estos proyectos no tuvieron el mínimo de personal obligatorio para realizar las interventorias durante la ejecución de las obras. "Hay más de 56 obras en donde no se aseguró que estuvieran las personas para supervisar los contratos", agrega Teixeira. En este punto, el Ministerio de Educación señala que "los recursos de las interventorías han estado disponibles en la medida del avance de la ejecución de los proyectos".



El FFIE señala que el consorcio Mota-Engil registra una "falta de capacidad técnica y financiera" para cumplir con los contratos.



"Al contratista, a la fecha, se le ha cancelado la totalidad de los pagos conforme se encuentra establecido en los contratos, esto es hito cumplido y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo que permite señalar que, dado que no hay hitos terminados y recibidos a satisfacción, por la parálisis de las obras, a la fecha el estado colombiano no tiene pagos pendientes al contratista", señala el Mineducación.

El 69 por ciento de los proyectos están en riesgo medio-alto, según Mineducación. Foto:

Entre tanto, el presidente de la firma portuguesa señala que "tenemos más de 100.000 millones de pesos puestos que no hemos recibido del FFIE. Contamos con una cartera de proveedores y contratistas acá en Colombia a los cuales les enviamos unas notificaciones con el compromiso de pago (...). Nosotros hoy tenemos 261.000 millones de pesos ejecutados y de ese monto hemos recibido 149.000 del FFIE".



Finalmente, Mota-Engil señaló que el Fondo no ha tenido la disposición para reunirse y encontrar una solución, a tal punto que si el 2 de octubre el FFIE no responde a la convocatoria de acuerdo directo, la firma procederá a demandar al Estado. Adriana González informó que la petición de la compañía está en análisis jurídico.



"Se debe aclarar que no es cierta la afirmación del contratista, relacionada con la ausencia de disposición del FFIE para reunirse con el contratista, debido a que no solamente el FFIE ha estado dispuesto a ello, sino que adicionalmente se han tenido múltiples reuniones con este propósito que están debidamente soportadas", dice el Ministerio de Educación.



