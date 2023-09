Raquel Bernal, rectora de la Universidad de Los Andes, protagonizó un intercambio de declaraciones con el presidente Gustavo Petro con respecto al recientemente radicado proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar la educación en Colombia como un derecho fundamental.



Y es que después de la radicación de la iniciativa, las voces que se han pronunciado al respecto de su contenido han sido muchas, desde aquellas que lo apoyan en su totalidad, hasta aquellos que han notado puntos preocupantes.

En este último grupo figuran los rectores de las universidades privadas, quienes ven con preocupación lo que ellos catalogan como un desconocimiento del sistema mixto de educación superior, en especial del papel de las universidades privadas.



De acuerdo con Bernal, según declaró en un reciente pronunciamiento, la ley estatutaria de la educación, en combinación con otras iniciativas del Gobierno como la gratuidad en la educación superior pública y la reforma al Icetex “marchitará a las universidades privadas”.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, durante la radicación del proyecto de ley.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió diciendo que parte de la financiación del Estado a la educación superior termina en más de las instituciones privadas, lo cual, asegura, reforzaría las desigualdades de acceso.



“Se dedica enormes recursos públicos a financiar la universidad privada, pero se desfinancia la pública, lo cual equivale a que el 50 por ciento de los jóvenes se queda sin educación superior y el país profundiza su desigualdad y la violencia”, expresó el mandatario.



Al respecto, y con cifras en mano, la rectora Bernal defendió el papel de las universidades privadas y aseguró que no es cierto que los recursos estatales terminen en manos de este sector y afecten los esfuerzos por reducir las brechas.



“Presidente: de cada 100 jóvenes colombianos, 25 reciben este servicio público en las instituciones de educación superior no oficiales (privadas), gracias a los aportes de sus familias, créditos educativos, esfuerzos propios de estas instituciones, y, en menor medida, a algunos recursos estatales. Otros 30 lo reciben a través de instituciones oficiales financiadas por el Estado”, señaló Bernal.



Y añadió: “Nos preocupan los 45 jóvenes que siguen estando por fuera. Debemos trabajar conjuntamente, instituciones oficiales y no oficiales, quienes trabajamos sin ánimo de lucro por un bien público que es la educación, para que los 100 tengan una oportunidad dentro de un sistema de educación posmedia”.



Cabe recordar que, de acuerdo con las últimas cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) la cobertura actual en este nivel formativo es del 54 por ciento. El sector oficial presenta el 54,4 por ciento de la matrícula, mientras que los privados el 45,6 por ciento.



Por último, la académica destacó: “Estoy segura de que el trabajo colaborativo entre todas las instituciones de educación superior del país, es la manera más rápida y eficiente de lograrlo con oportunidad y calidad”.

¿Cómo funciona realmente la financiación estatal en la educación superior?



Cabe recordar que el sistema de educación superior en el país es mixto, es decir, con instituciones públicas y privadas. Las universidades públicas tienen asignación dentro del Presupuesto General de la Nación, siendo este uno de los puntos clave en la reforma al sector que alista el Ministerio de Educación, dado que actualmente estas instituciones presentan un desfinanciamiento estructural.



En cambio, por ley, las universidades privadas son sin ánimo de lucro y no pueden recibir asignación presupuestal y recursos directos del Estado, por lo que suelen financiarse por medio del cobro de matrícula, venta de servicios, inversión de terceros, entre otros.



Sin embargo, muchos de los estudiantes que acceden a la universidad privada sí son financiados con recursos estatales, como aquellos que reciben becas o hacen parte de programas gubernamentales como lo fueron en su momento Ser Pilo Paga y Generación E. En estos casos, el dinero es dado a manera de crédito condonable al estudiante, quien responde por la deuda en caso de no cumplir con los requisitos de condonación, que por lo general son el terminar sus estudios.



Otro método de financiación, que muchas veces es interpretado como realizado por medio de dinero del Estado, son los créditos del Icetex. Sin embargo, esta entidad tampoco recibe dinero del presupuesto para financiar los créditos educativos reembolsables (en los que el estudiante debe pagar). Por el contrario, busca fuentes externas, como es el caso del Banco Mundial.



Icetex también maneja los fondos (como los mencionados Ser Pilo Paga y Generación E), así como otros programas en los que gobiernos locales también destinan dinero para financiar becas. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, esta financiación es a los estudiantes más no a las universidades privadas.



