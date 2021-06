El Instituto Cervantes se instala en la ciudad de El Paso, Texas

El próximo 23 de junio El Paso (Texas, Estados Unidos) contará con una nueva sede del Instituto Cervantes que dependerá del centro Cervantes de Albuquerque (Nuevo México) con la que esta institución "avanzará un paso más" en su estrategia para reforzar el prestigio de la lengua española.



Lea también: ​¿Por qué hundimiento de proyecto no afecta la matrícula cero?

Según ha informado hoy el Instituto Cervantes, su director, Luis García Montero, abrirá dicha extensión acompañado por el embajador de España en EE.UU., Santiago Cabanas, y la cónsul general en Houston, Julia Olmo.



Esta nueva sede (no se denomina centro porque no tendrá director propio, sino que dependerá del centro Cervantes de Alburquerque) se ubicará en unas instalaciones cedidas de manera gratuita, han explicado, por la Universidad de Southwest, con la que podrá compartir otras dependencias para celebrar actividades culturales.



Instalarse en la ciudad de EE.UU. con mayor porcentaje de hispanohablantes (un 83%, según el censo 2019), en la que empezó a construirse el muro que lo separa de México, responde para el Cervantes a un objetivo primordial: que la nutrida población hispana "conozca la riqueza de la cultura en español y se sienta orgullosa de su lengua y de sus raíces".



Así, el Instituto Cervantes avanza en su labor para que el español deje de considerarse como un idioma "de segunda" en Estados Unidos, y se combata con diplomacia el "English first".



Le puede interesar: Universidad de Canadá ofrece becas para colombianos



"Una pretensión -han matizado- que no se limita al estado de Texas, sino que se extiende a California, Nuevo México o Florida, estados todos ellos donde el español forma parte del día a día de sus habitantes".



En concreto, en El Paso -la segunda ciudad fronteriza más transitada del mundo- el Instituto Cervantes ofrecerá a partir de septiembre cursos generales de español en los que tendrá gran importancia el componente cultural, y que incidirán en lo chicano y el legado español, "muchas veces desconocido para los hispanos de segunda y tercera generación".



Y es que, El Paso es un lugar "especialmente significativo" para la institución en su objetivo de que el español "se considere una lengua de cultura y también de

ciencia".



Para ello, ha preparado también programas como el "Pride and Heritage" (Orgullo y herencia), dirigido a adolescentes que puedan conocer sus raíces gracias al club de lectura en español, talleres sobre escritura creativa, charlas sobre literatura chicana o información sobre la lengua heredada de sus predecesores hispanos.



También: Estas son todas las instituciones públicas que tendrán matrícula cero



A los cursos generales se sumarán otros cursos específicos para estudiantes y profesionales de la Medicina (la Southwest University tiene entre sus carreras estrella Medicina y Enfermería), ya que los futuros sanitarios deben prepararse para tratar a pacientes que apenas dominan el inglés.



Antes de inaugurar la extensión de El Paso, cuya apertura aprobó el Consejo de Administración del Instituto el pasado 3 de marzo, Luis García Montero visitará el Cervantes de Albuquerque (la ciudad más poblada del estado de Nuevo México), al que esta extensión estará adscrita.



Será la primera vez que un director del Instituto visita este centro, que dirige la periodista y escritora Silvia Grijalba. Asimismo, García Montero viaja hoy a Zacatecas (México) para intervenir en los actos del centenario la muerte del poeta mexicano Ramón López Velarde que organiza el Gobierno de ese país.



EFE

Más noticias de ciencia

-¿En qué destacan las mejores universidades del país en el ranquin QS?



- Examen de inglés Ielts: ¿Qué es y para qué sirve?



-Icetex anuncia convocatoria académica entre Suiza y Colombia