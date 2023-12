El ingeniero de Páez, Cauca, que busca derribar las barreras de la química

Francisco Quintero, ingeniero químico y doctor en ciencia e ingeniería de materiales, fue hace poco a un café en la localidad de Chapinero en Bogotá. A su mesa llegó una aromática de color azul, a la que echaron un limón que hizo que cambiara su color a rojo.



La primera reacción de Quintero fue apreciar la belleza de ese simple truco. Luego, su químico interior empezó a analizar lo que había pasado y concluyó que la bebida seguramente tendría una sustancia que cambia de color según qué tan ácido es el PH.



Siga leyendo: (¿Tiene proyectos de transición energética? Gobierno lanza convocatoria para apoyarlos).

“Siento que en ese tipo de cosas, que ni siquiera son experimentos, pues solo te están sirviendo una aromática, logras ver la química en acción. Eso me parece fascinante”, asegura Quintero, quien nació en el municipio de Páez (Cauca).



Quintero estudió Química en la Universidad Nacional de Colombia, en donde también hizo su maestría, y realizó su doctorado en ciencia e ingeniería de materiales en la Universidad de Georgia gracias a una beca del programa Fulbright Colombia. Tanto su sendero académico como el profesional han estado marcados por el objetivo de plantear una nueva mirada sobre la química y encontrar una manera de generar un impacto positivo con ella.



Lo anterior se ha traducido en proyectos sociales como ‘DeVolver Conciencia’ y en la empresa Capacitor Foundry, que Quintero lideró en California (Estados Unidos).

“Es común que haya una barrera con la química, la física o las matemáticas. Yo tenía ese miedo de memorizarme la tabla periódica y cosas de estilo. Pero, más que depender de la memoria, la química te permite tener una intuición acerca de cómo funciona la materia, de cómo funciona el mundo a tu alrededor”, asegura.



Volviendo la vista a sus primeros contactos con la química, Quintero recuerda que en secundaria solo tuvo un profesor de química que les impartió clases durante cuatro meses entre décimo y undécimo grado. Esto, debido a complicaciones de orden público que han marcado la historia de Páez.



Incluso fue su madre quien lo animó a estudiar ingeniería química, porque Quintero tenía como primera opción matemáticas. “Aunque me costó muchísimo la química desde el comienzo, lo que me fascinó fue el cambio de perspectiva, verla en todos lados: en los materiales de las monedas, en el cuerpo humano, en las cosas que consumo. Es esa pasión de ver el mundo más allá de lo obvio”, asegura.

Química responsable

Quintero cuenta que el punto de quiebre de su carrera llegó en sexto semestre, cuando entró al laboratorio con la idea de hacer su propio proyecto de investigación. El profesor que les impartía la clase de introducción a la ciencia de materiales le abrió el telón de un mundo fascinante, en el que a través de un microscopio electrónico podía ver los átomos de las cosas.



Uno de los intereses de Quintero era lograr algún tipo de contribución a la problemática de cambio climático, así que su profesor le propuso que investigara sobre fotólisis de agua con nanomateriales.



“Eso lo que traduce es utilizar la energía de la luz para separar la molécula de agua (dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno). El hidrógeno es otra pieza clave en la transición de energía típica como combustible limpio y la tarea que me dio el profesor fue leer sobre cómo producir hidrógeno a partir de agua y radiación solar utilizando nanomateriales”, recuerda Quintero.



En ese proceso de investigación que realizó junto a un compañero que hoy es su esposo -Pedro Arias-, trabajaron con nanotubos de dióxido de titanio, que pueden transformar la energía solar, a través de radiación, en energía química.



A Quintero y a Arias les dieron la tarea de producir hidrógeno a partir de esos nanotubos, que pueden llegar a ser 20.000 veces más delgados que un cabello. Y, por otro lado, también hicieron experimentos para tratar aguas residuales.



“Dejábamos los nanotubos de dióxido de titanio en un agua con colorantes, le aplicábamos un voltaje y lo dejábamos dentro de una cámara con unas lámparas. Al comienzo, el agua se veía como una gaseosa, anaranjada completamente, y al otro día llegábamos y ya estaba transparente”, apunta Quintero.

Facebook Twitter Linkedin

Quintero fundó el proyecto 'DeVolver Conciencia', que se propone ser multiplicador de oportunidades en la población juvenil de esta zona del país. Foto: Cortesía Francisco Quintero

Desde ese momento, Quintero vio en la nanotecnología una herramienta que se puede utilizar para responder a las problemáticas ambientales. Es una preocupación que de hecho responde a lo que él llama un “mea culpa histórico” que la química se ha venido haciendo como gremio: asumir la responsabilidad del estado ambiental al que ha llegado el planeta como causa del desarrollo industrial.



Lea también: (¿Ayudas para estudiar? Las becas y descuentos en las mejores universidades de Colombia).



“Cuando formamos nuevos ingenieros y nuevos químicos, desde el comienzo les decimos: piensen qué van a hacer con los residuos, tal vez usted quiere producir el producto A, pero al hacer eso también está contaminando. Puede llamar el residuo producto B e imaginarse qué hacer para que no le haga daño al medio ambiente”, dice Quintero.



Quintero, becario Fulbright Colombia de la cohorte 2016, justamente hizo su doctorado en baterías de litio, un material que está en el corazón de la transición energética y de los vehículos eléctricos. Según él, el gran desafío en este escenario es cómo dejar de utilizar litio y cobalto, que son materiales escasos y que tienen problemas medioambientales e incluso de justicia social.

En ese trabajo, que tuvo como resultado algunas publicaciones científicas, Quintero trabajó con un material que sirve para almacenar electricidad, que permite que se cargue y que libere la energía más rápidamente y que se conoce como capacitor. En 2020, a Quintero y a los otros autores de esas publicaciones los contactaron de una empresa en Estados Unidos que estaba interesada en tecnologías novedosas de almacenamiento de electricidad.



Gracias a eso, Quintero fundó su empresa Capacitor Foundry, en la que hacía investigación en materiales para almacenamiento de electricidad, que según él es fundamental de cara al cambio climático. Quintero relata que, cuando se piensa en cambio climático y en transición energética, tal vez lo primero que se viene a la cabeza son los paneles solares o las turbinas eólicas. Y cuando hay sol se produce electricidad para estos, pero ya en noche no es posible, así que su investigación se centró en almacenar esa electricidad solar para poder utilizarla posteriormente.



“Hay muchas investigaciones sobre cómo hacer eso de la manera más barata y más amigable con el medio ambiente. Y de nuestra investigación salieron algunas patentes y uno entiende que es un proceso bastante largo ir desde la idea de lo que haces en el laboratorio hasta que se vuelva una realidad comercial, pero, siento que estamos en el camino que conduce hacia allá”, añade.

Fulbright y el regreso a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Quintero también busca empoderar a estudiantes de grados décimo y undécimo en Páez, Tumaco y Buenaventura. Foto: Cortesía Francisco Quintero

Además de sus investigaciones, Quintero asegura que un punto clave de su carrera ha sido la experiencia en Fulbright Colombia, programa al que se presentó junto a su esposo. Ambos ganaron la misma convocatoria y tuvieron la posibilidad de estudiar en Georgia Tech, que según Quintero es una de las mejores universidades en ciencia e ingeniería de materiales, lo que le cambió la perspectiva sobre qué tipo de problemas podría resolver.



“Desde el lado puramente profesional, Fulbright me puso en un lugar privilegiado para avanzar en el tema de las baterías del almacenamiento de electricidad. Me puso en contacto no solo con los científicos que están a la vanguardia de esas tecnologías, sino también con industrias que están interesadas en seguir avanzando en ellas.”, asegura Quintero.



Le puede interesar: (Becas de posgrados e intercambios del Icetex para estudiar en el exterior en el 2024).



A lo anterior se suma el impacto personal, mucho más difícil de dimensionar, pues Quintero recuerda que gracias a este programa pudo conocer a personas de todo el mundo. Y es que Fulbright suele llevar a cabo un seminario de una semana con todos los estudiantes que llegan a Estados Unidos, en el que el ingeniero colombiano compartió con personas de más de 70 países. Además, durante sus estudios de doctorado Quintero fue presidente de la asociación de estudiantes de Fulbright de su universidad.



“Seguí conociendo gente de más países, aprendí a verme como un ciudadano del mundo y ahora soy capaz de reconocer y celebrar las diferencias culturales, de entender que la manera en la que yo hago las cosas no es la única y no es necesariamente la correcta”, agrega.



Ahora, una de las tareas de Quintero es traer recursos de investigación a Colombia e incentivar a empresas extranjeras para que inviertan en investigación científica y aprovechar así los talentos nacionales. La idea además es traer profesionales del mundo para que compartan su cultura y sus conocimientos técnicos con el objetivo de desarrollar la tecnología en el país.

En otra arista, la social, Quintero fundó el proyecto 'DeVolver Conciencia', que se propone ser multiplicador de oportunidades en la población juvenil de esta zona del país.



“Cuando yo estaba terminando el doctorado tuve la pregunta de qué tanta gente hay como yo, de un pueblo como el mío, que haya hecho un doctorado en ciencias. Ahí me encontré a Angélica Escobar, que hizo un doctorado en química y actualmente vive en Argentina. Y luego transformamos esa pregunta en cómo hacemos para que haya más gente como nosotros”, cuenta Quintero.



‘DeVolver Conciencia’ empezó con charlas virtuales en las que profesionales de diversas áreas, incluidos becarios de Fulbright de todo el mundo, contaban sus experiencias. Ahora, el proyecto tiene un programa de televisión en Buenaventura, llamado ¿Y yo qué estudio?, un programa de radio en Páez y una serie de conversaciones mensuales en colegios de la zona.



Además, gracias a una financiación de la Embajada de Estados Unidos, el proyecto está en el proceso de empoderar a estudiantes de grados décimo y undécimo en Páez, Tumaco y Buenaventura para la realización de proyectos que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.



“En este lugar (Páez) aprendí lo que significa esa entrega que tiene la gente a nivel de comunidad. Eso a nosotros, para bien o para mal, nos lo dieron los desastres naturales y vivir en el conflicto y yo creo que esos atributos están a lo largo del país, en zonas que aún hoy están azotadas por la violencia, por la pobreza, por la desigualdad. Pero, en medio de todo eso, siempre aflora ese compromiso por el otro”, finaliza Quintero.



YHONATAN LOAIZA

Para EL TIEMPO

Más noticias aquí