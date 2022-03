La organización internacional Aldeas Infantiles SOS alertó a los padres, madres, cuidadores y sociedad en general, sobre la responsabilidad que se tiene para informar debidamente a los niños y niñas, sobre la guerra y la situación de tensión que se libra entre Rusia y Ucrania.



A través de un comunicado, la ONG de atención a la niñez, asegura que el exceso de información al respecto, que en ocasiones se escala como una posible tercera guerra mundial, puede ocasionar inseguridades, traumas y miedos en los niños y niñas. Esto, sumado al impacto en la salud mental que ya ha tenido la niñez por cuenta de la pandemia.



(Le puede interesar: El preocupante panorama de la niñez colombiana)

Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia, dijo que “invitamos a los padres, madres y cuidadores a ser cautelosos con la exposición que tengan los niños y niñas sobre este tema de gran tensión, porque puede conllevar a afecciones psicológicas innecesarias".



La organización internacional hizo el llamado pues se han publicado en redes sociales múltiples videos y fotos de ciudades devastadas, bombardeos aéreos, cuerpos sin vida en las calles, y niños y niñas en desolación.



"Convocamos a las familias, colegios y centros educativos a ayudar a los niños, niñas y adolescentes a comprender la realidad, tomando en cuenta sus edades e intereses. Los adultos debemos ser un filtro frente a la información que se exhibe en los medios de comunicación y redes sociales, para que las niñas, niños y adolescentes no tengan que interpretar solos esa información y pierdan su sensación de seguridad", dice Rosales.

Lea también: 200 organizaciones pedirán que niñez sea prioridad en elecciones

Así mismo, Aldeas Infantiles SOS recordó que la niñez de Colombia vive un momento complejo, pues la pandemia dejó muchas afectaciones psicológicas, el país vive internamente una situación constante de vulneración de derechos y se suman ahora noticias internacionales preocupantes.



"Nuestro rol como adultos es acompañarlos en todas las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida, y ser conscientes de que su bienestar depende de nuestra capacidad adulta de proveerles de un entorno protector”, asegura Rosales.



Aldeas Infantiles SOS recordó que la niñez en Colombia vive un momento complejo, pues la pandemia por el que atraviesan los niños y niñas del país, quienes apenas están sobresaliendo de las afectaciones psicológicas producto de la pandemia.

Lea también: ¿Qué señales pueden indicar que los niños son víctimas de abuso?

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes como esta, que muestra el desplazamiento y ruptura de las familias, pueden generar en los niños miedo o angustia. Foto: Bloomberg



Un análisis reciente de Aldeas Infantiles SOS en Colombia sobre las consecuencias de la pandemia en las familias del país reveló que los sentimientos de soledad y tristeza aumentaron hasta en un 30% en los niños y niñas, además de la afectación económica de los hogares a causa del Covid-19, que trajo consigo desnutrición y desescolarización.

¿Cómo manejar la información de la guerra con los niños y niñas?

Nuestro rol como adultos es acompañarlos en todas las situaciones a las que nos enfrentamos en la vida. FACEBOOK

TWITTER



Aldeas Infantiles SOS Colombia dio varias recomendaciones para que la información de la situación actual en Europa sea manejada con responsabilidad con los niños y niñas:



• No es necesario que los niños y niñas pequeños se informen al respecto. Siempre es aconsejable que evitemos que ellos permanezcan mucho tiempo frente a una pantalla, e incluso es sano promover retrasar su uso de celulares y tabletas lo máximo posible.



• Los niños y niñas en edad escolar seguramente conocerán de la situación, por medio de su interacción en la familia o en los entornos a donde asisten, y para ello es necesario explicar y conversar sobre lo que ocurre. Los adultos debemos siempre estar atentos a conversar sobre el tema cuando los niños y niñas nos hacen preguntas, o quieren alguna explicación. Ssiempre es recomendable que los niños y niñas no accedan solos a redes sociales y páginas de internet.



• Como adultos, debemos estar atentos a los sentimientos que viven los niños y niñas. Preguntarles si la situación les genera miedo o angustia, y estar dispuestos a conversar sobre las emociones que sentimos, tanto adultos como niños.

¿Cómo hablar con los niños y niñas frente a la guerra?

• Dedica tiempo a hablar con tus hijos e hijas sobre lo que sucede en su entorno. Ayudarles a comprender la realidad es parte fundamental del rol parental, siempre teniendo en mente la edad de los niños y niñas, y dándoles información que sea fácil de comprender. Hay que ser cuidadosos para no dar información en exceso o detalles que no sean necesarios.



• En un país como Colombia, debemos siempre mantener conversaciones con los niños y niñas sobre el respeto a la diversidad, la resolución de las diferencias con los demás, el valor de llegar a acuerdos, y la importancia de la paz. Un contexto como éste nos ofrece un momento ideal para enfatizar los valores positivos y promover la convivencia.



• Cuando los niños y niñas planteen ideas sobre cómo debería ser el mundo, o cómo ayudar a los demás, podemos tomar una actitud positiva para ayudarles a llevarlas a cabo. Acciones significativas como escribir una carta a personas afectadas por la violencia, hacer un dibujo, o participar en actividades de donación, le permiten a los niños y niñas sentirse útiles y valiosos, y a sentir que pueden ayudar a transformar su contexto.



• Explícale a los niños y niñas que no solo hay personas que promueven la guerra, sino que hay muchas personas también promoviendo la paz y la solución al conflicto. Aprovecha el momento para hablar de líderes positivos que han generado cambios a favor de la humanidad.



• Mantén siempre una conversación abierta sobre las emociones. Pregúntales cómo se sienten, qué les da miedo o rabia. Ayúdales a expresar sus sentimientos y a entender que está bien sentirse triste o bravo frente a lo que pasa. También ofrece actividades divertidas en familia en donde los niños y niñas puedan compartir contigo, con tiempo de calidad.



• Mantén una actitud alerta para identificar los casos en los que los niños y niñas presenten ansiedad o estrés por la situación, por ejemplo cuando han perdido la capacidad de dormir bien, o se retraen de sus actividades, pierden el gusto por el juego o por compartir con amigos. Es importante solicitar ayuda de un profesional, activando los servicios de salud mental en el régimen de salud en el que estés inscrito.



Información de Sobre Aldeas Infantiles SOS Colombia

Lea también: Mineducación aclara qué hacer en caso de abuso sexual en colegios