'Es triste ver que se pierden becas porque no hay aplicantes': Icetex

En su primera aparición en medios, el nuevo presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, aseguró que muchas becas para estudiar en el exterior se están perdiendo porque no hay personas que apliquen.

"Los Gobiernos amigos de Colombia son muy generosos con nuestros jóvenes. Actualmente el país tiene un amplio catálogo de becas, pero con tristeza vemos que algunas se pierden porque no hay suficientes aplicantes o no cumplen con los requisitos", dijo Jaramillo.



El funcionario señaló que se encuentran trabajando en un sistema para asesorar a los jóvenes en este tema.



"Hemos encontrado que muchas personas que tienen un crédito educativo, cumplen con los requisitos de las becas, pero no se enteran. Por eso, estamos haciendo un ejercicio piloto en una universidad del Caribe colombiano, que nos ayudará a identificar quiénes aplican a las condiciones de la beca y les vamos a decir usted está precalificado".

Actualmente el país tiene un amplio catálogo de becas, pero con tristeza vemos que algunas se pierden porque no hay suficientes aplicantes FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Icetex dijo que actualmente hay becas disponibles para China, Chile, Brasil, India, Turquía, Hungría y Australia.

"Trabajaremos para que los 650.000 jóvenes, que hoy utilizan Icetex, sean los primeros en conocer las becas (...). Estamos felices porque el año pasado casi 1.000 colombianos salieron al exterior con nuestros incentivos y este año ya vamos en 600. Normalmente se piensa que solamente las becas relevantes son las de Estados Unidos y Europa, pero no se imaginan las oportunidades que existen en Brasil o en India", aseguró el funcionario.



Añadió además que: "Vemos por ejemplo que no están viajando tantos estudiantes a China como quisiéramos y como el Gobierno de ese país le gustaría. Muchas veces es el idioma, pero también hay diferencias de corte cultural. Parte de nuestra consejería académica es mostrarle al estudiante cómo es vivir en otra cultura".



El funcionario recalcó que en su mandato hará del Icetex una entidad más cercana al usuario, repensará la fuentes de fondeo e implementará nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los procesos tanto internos como externos. Además, hizo un llamado a visitar la página de la entidad para conocer todas las becas disponibles.



Consulte las convocatorias vigentes del Icetex aquí.



EDUCACIÓN