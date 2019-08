'Al finalizar la semana se reanudaría la licitación': Sena

Luego de que el Sena suspendiera la millonaria licitación -supera los 720.000 millones de pesos -para modernizar su infraestructura tecnológica y de comunicaciones, Carlos Mario Estrada, el director de la entidad, explicó que trabajarán en conjunto con la Procuraduría para revisar y aclarar todas las dudas existentes sobre el proceso.

"Lo que había dicho el señor procurador, a través de los medios de comunicación, ya me fue precisado (...). Las inquietudes (de la entidad de control) básicamente son el techo presupuestal, pues hay algunas firmas (oferentes) que argumentan que es muy bajo. La otra inquietud es cómo garantizamos la pluralidad de oferentes y también nos preguntaron por qué no hicimos todo el proceso de contratación, inicialmente, a través de Compra Eficiente (el sistema electrónico de contratación pública en Colombia)", explicó Estrada.



Esas tres inquietudes, según el funcionario, se resolverán en conjunto con la Universidad Nacional, institución que está haciendo asesoría y acompañamiento para la licitación, y esperan tener una solución al terminar esta semana.



El director también se defendió de las acusaciones de algunos oferentes que reclaman que los pliegos y condiciones están hechos para que el contrato sea adjudicado a una empresa en particular.



"El Sena no contrata con Huawei. A mi me importa un comino si es Huawei o el que sea. Lo que pasa es que Huawei contrata es con el integrador, quien agrupa los 11 servicios. El integrador negocia y define cuál será la marca que prestará el servicio. Por otro lado, le exigí a la Universidad Nacional un certificado de que acá hay pluralidad de oferentes", agregó.



La licitación es una de las más grandes de América Latina en materia de tecnología. El Sena busca modernizar servicios como energía eléctrica renovado, redes de internet, telefonía fija y móvil, centro de datos y seguridad, entre otros, para la operación de las 33 sedes y 117 centros de esa entidad en todo el país.

El integrador negocia y define cuál será la marca que prestará el servicio. Por otro lado, le exigí a la Universidad Nacional un certificado de que acá hay pluralidad de oferentes

Claro, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes del país, le envió una carta al director del Sena en la cual dice que analizando las condiciones de los pliegos no es viable presentar alguna oferta que cumpla con las condiciones técnicas.



"Desde ningún punto de vista resulta viable presentar oferta alguna que cumpla las condiciones técnicas de la licitación (...) El presupuesto asignado para la licitación no es suficiente para cubrir los requerimientos de orden técnico mínimo exigidos y, menos aún, sumando los ítems ponderables", se lee en la carta, en la que Claro solicita "se proceda a suspender" el proceso.



La empresa Carvajal Tecnología y Servicios, por su parte, dijo estar interesada en participar de la licitación, siempre y cuando se solucionen algunos errores que pueden poner en grave peligro la seguridad del proceso.



"Queremos manifestar que con nuestro conocimiento del mercado y de sus agentes, los pliegos pueden limitar la posibilidad de oferentes en cada uno de los servicios a prestar (por ejemplo, uno para cableado estructurado; uno para conectividad, uno para LAN-WLAN etc…), a tal punto que podrían comprometer la libertad de los proponentes, la libre competencia y la pluralidad de potenciales fabricantes de la tecnología exigida en los pliegos de condiciones", explica la compañía en una carta enviada a la comunidad educativa.



En una línea similar se encuentra el operador TigoUne, debido a que afirma que "algunos cambios realizados por parte de la entidad a los requerimientos, contienen nuevos alcances a los servicios que no estaban previstos en el estudio de mercado y cuyos costos no fueron tomados dentro del presupuesto del proceso (...). Esto impacta la libertad de configuración de la oferta (...) obligando a los posibles oferentes a requerir cotizaciones a empresas específicas.



De acuerdo con un documento de la universidad -encargada de estructurar el modelo tecnológico de la licitación-, se está garantizando la pluralidad y participación de todos los interesados.



"La estructura de la solución tecnológica, la implementación de los acuerdos de niveles de servicio, propios y únicos de esta solución, y las reglas contenidas en los pliegos contractuales consultan la transparencia, la libre concurrencia y participación de todos los jugadores del mercado de los servicios TIC y aseguran la planeación y los programas misionales de la entidad", señala uno de los cuatro apartes del documento entregado por la universidad.



Fuentes consultadas por este diario aseguran que el Sena no acudió en primera instancia a Colombia Compra Eficiente (CCE) porque "para el integrador no hay acuerdo marco de precio, solo para productos y servicios específicos. Y como el Sena fue directamente al integrador, este no está obligado a usar CCE".



El director del Sena advirtió que la firma del contrato y la migración de los nuevos equipos se debe realizar antes del 31 de diciembre de este año, de lo contrario es posible que la entidad se quede, por ejemplo, sin internet y sin conectividad.



"Más de 40 firmas nos dijeron que estaban listas para participar de la licitación", puntualizó Estrada.



