‘No hubo choque con Uribe porque no hubo oportunidad de debate’

En los círculos académicos y estudiantiles de la Universidad de Caldas reconocen a Enrique Jaramillo, de Trabajo Social, como un joven juicioso, estudioso, que apunta cada dato sobre la crisis de las instituciones públicas de educación superior en una libreta que carga en su mochila. También le endilgan un carácter conciliador que, en todo caso, no merma la pasión a la hora de ser vocero de otros estudiantes en su región.

Con el mismo fervor y respeto que suele demostrar al hablar, Jaramillo se paró este martes ante los senadores de la República para exponer tanto los motivos del paro estudiantil que ya completa 56 días como la razón que le llevó a realizar el reto más grande de su vida: una travesía de más de 300 kilómetros a pie desde el eje cafetero hasta la capital junto a otros jóvenes que exigen garantías para la educación superior.



El grupo de casi 300 jóvenes, cuenta Enrique, coronó el alto de La Línea, llegó a Ibagué, Girardot y Fusagasugá. Desde ese lugar abordaron buses hasta Soacha porque el cuerpo no les dio más. Y de allí caminaron hasta el centro de Bogotá.

En su intervención ante el Congreso, Jaramillo fue enfático, dio los argumentos de los estudiantes en paro, recalcó que la movilización no tiene un carácter vandálico, ni violento ni terrorista y cuestionó duramente a los gobiernos anteriores que, a su juicio, no han hecho mayor cosa por la educación superior.



“Trajimos palabras que queríamos dejar como caminantes por la educación y un mensaje claro: estamos ejerciendo presión para que en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación haya soluciones a nuestras exigencias”, afirma.



“El ejercicio en el Congreso lo hicimos a nombre de los estudiantes que caminaron por el país, para que nuestro caminar tuviera eco en un espacio tan importante”, recalca.

Y si bien su discurso señaló a Gobiernos pasados, Jaramillo aclara que no se centró en Uribe, y por eso se sorprende por lo que algunos han llamado un rifirrafe. “No fue un choque con el expresidente porque ni siquiera hubo oportunidad de un debate. Cada uno habló a su turno”, indicó.



A su turno, Uribe le dijo a Jaramillo que quizás era muy joven para recordar su gestión y temas como la financiación de la educación superior y el salvamento de varias instituciones universitarias.



Sin embargo, Enrique Jaramillo hoy dice que le hubiese gustado responderle al senador varios puntos, con el mismo tono respetuoso que hubo en el Congreso.



“Uribe dijo que cuando llegó a la Presidencia era totalmente insuficiente el presupuesto de la Universidad Nacional. Y realmente cuando se fue él del cargo el presupuesto seguía siendo insuficiente y al día de hoy el déficit proyectado es de 84.000 millones.

Esto no es un ataque al presidente Uribe, del presidente Gaviria hasta hoy ningún presidente ha hecho algo importante por la defensa de la universidad pública”, argumenta.



También asegura que aunque tanto Gobierno como estudiantes están de acuerdo con el aumento de la base presupuestal de las instituciones, “para no depender de la fortuna o infortuna presupuestal de cada año”, ese esfuerzo en plata real sería algo como 536.000 millones “versus nuestra exigencia que son 3.2 billones, que es lo que necesitan las universidades públicas para el 2019”.



Por otra parte, le recuerda a Uribe que el aumento en el presupuesto de 37 a 41 billones de pesos para el sector de la educación no es un logro de la presidencia de Iván Duque sino de las comisiones tercera y cuarta del Senado que fueron los que construyeron el presupuesto.



“Uribe dijo que siempre tuvo mucho respeto por los rectores, estudiantes y profesores. Pero en campaña presidencial en un pueblo de Caldas se refirió a los profesores como personas que llevaban una ideología tenebrosa a los estudiantes. Eso deja claro que no ha habido mucho respeto por parte de él hacia las instituciones”, concluye.



Jaramillo seguirá unos días más en Bogotá. Este jueves saldrá a marchar nuevamente con los estudiantes para exigir respuestas del Gobierno. Y el 13 de diciembre lo harán nuevamente. “Si no hay respuestas, que no nos pidan mucho porque estamos exigiendo lo que es necesario”, sentencia.





REDACCIÓN EDUCACIÓN