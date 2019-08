El cerebro sí importa: beneficios del aprendizaje temprano

El aprendizaje de los niños desde que nacen hasta que entran al colegio o jardín infantil es fundamental y determina cómo será toda su vida. Para ayudarles a desarrollar el cerebro no es suficiente la intuición de los padres o creadores: la ciencia explica los pasos que se deben dar.

Genesis Foundation impulsa una iniciativa que se centra en esos primeros años de vida. Ahora se lanza internacionalmente Brain Matters, un documental que resume la importancia del aprendizaje temprano, en el que se plantean los hallazgos científicos al respecto.



También se prepara el portal de internet que servirá de puente para conectar a los interesados con la institución y que dará pautas prácticas para enseñar a aprender a los pequeños.



El documental, escrito y dirigido por Carlota Nelson, se grabó en Colombia, España, Inglaterra, Estados Unidos, India y México. Narra experimentos exitosos y da a conocer la opinión de expertos como las profesoras de Harvard Pia Britto y Al Race; la surafricana Linda Richter, colaboradora de la revista The Lancet; Alicia Lieberman, de la Universidad Johns Hopkins; y Patricia Kuhl, de la Universidad de Washington.



EL TIEMPO habló con Nelson en España, donde reside.



¿Por qué es importante el mensaje del documental?



Brain Matters busca crear consciencia sobre el período crítico de los primeros años en la vida de todo ser humano y en los beneficios que tiene no solo para el niño y su familia sino la sociedad. Si escuchamos la ciencia y todo lo que se cuenta en el documental, podríamos lograr que todos los niños del mundo lleguen al colegio con lo necesario para seguir aprendiendo. Nos permite entender las correlaciones entre lo que pasa en la primera infancia y cómo eso ayuda a determinar actitudes, habilidades y coeficiente intelectual. Mucha gente presta



atención a la parte educativa a partir de los seis años (dependiendo del país) o la universidad, pero si los niños ya llegan con retraso antes de empezar el colegio es mucho más difícil corregir cualquier aspecto negativo.



¿Qué podemos hacer los padres y los cuidadores para que se potencie la capacidad cerebral de los niños antes de entrar al colegio?



Los neurocientíficos y expertos en esta materia han detectado cuatro experiencias clave que necesita el cerebro del bebé: alimentación saludable y variada, sentirse protegidos, interacción cara a cara y hablarles muchísimo.



Narrarles lo que están haciendo ("Ahora te voy a poner el pañal", "Mira esa casa tan bonita", "Esto es de color rojo") y aprovechar de esta manera las oportunidades que se presentan todos los días para que el bebé vaya asociando y escuchando. También hay un par de habilidades que se pueden enseñar en los primeros años que son fundamentales para el resto de la vida: el control o gestión de sus emociones y el desarrollo del juego intencional y libre.



A lo mejor nos parece obvio o simple divertimento, pero todas estas experiencias van creando conexiones, van preparando el cerebro para aprender, es la base para comunicarse, para hablar, para ser un pensador crítico. Lo más revolucionario para mí es que nada de esto requiere ni dinero ni tener cosas. Solo se necesitan el tiempo y el compromiso de los padres y que ellos sepan lo que tienen que hacer.



La ciencia está demostrando que no basta con tener un hijo para saber lo que debes hacer, que no basta con seguir tu intuición maternal o paternal para ayudar a construir un buen cerebro, sino que hay que escuchar a la ciencia y las implicaciones sociales que esto tiene. Los economistas y expertos están hablando de que si se implementa estas prácticas se puede reducir la pobreza, la desigualdad e incluso los índices de encarcelamiento. Es brutal.

No existe un colegio para padres. ¿Cómo se pueden preparar para esas tareas?



Brain Matters no es solo una película; va a ser una página web, con herramientas. Cualquiera que reúna siete o diez personas puede descargar la película gratuitamente, junto con una guía de discusión para que puedan tener un coloquio después. Brain Matters es un puente que ya está conectando a expertos, científicos y gente del campo educativo con familias y comunidades. También es una serie de cortas piezas adicionales visuales, que tocan cada tema importante del documental.



Por ejemplo, hay una pieza que se llama Cinco cosas que todos los padres deberían hacer todos los días. El documental muestra lo que dice la ciencia, la teoría, y a través de estas piezas los padres ya pueden saber qué es o es lo que tienen que hacer a diario.



¿Qué beneficios le pueden traer a Colombia este programa de Genesis Foundation?



Genesis Foundation no busca con este proyecto ningún propósito comercial. Nació por el interés de crear consciencia sobre lo críticos que son los primeros tres años. En este documental Colombia se muestra de una manera que muchos expertos de otros países desconocían.



¿Qué está haciendo bien Colombia? ¿Por qué escogieron los centros de Santa Marta y Chocó que figuran en el documental?



Están haciéndolo bien todo. Los centros no solo tratan el cuidado y la nutrición del bebé, sino que realmente trabajan junto con las familias y los líderes de la comunidad. No es gente que viene de fuera y llega a ordenar qué tienen que hacer y se van, sino que personas de la fundación están viviendo en esos sitios.



Allí hablan con las familias y con los líderes de la comunidad, a los que respetan porque cada cultura tiene su idiosincrasia y su forma de educar y criar a sus hijos. Sin embargo, muchas veces por costumbre y por cultura no hacen lo que la ciencia considera que se debería hacer. Ahí se instala un médico, un nutricionista, un pediatra, un pedagogo… Es muy completa toda la ayuda. Lo más bonito es que muchos de los niños ya adultos que han pasado por estos programas quieren devolver a la sociedad lo que han recibido y crean sus proyectos en ese sentido.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en Colombia?



Magnífica. Fuimos a Santa Marta y a la región del Chocó. Yo llevaba ocho o nueves meses de viajes viendo otros modelos y programas de alta calidad y me impactó lo holístico que es Mis primeros pasos de Genesis Foundation. Me llamó mucho la atención su forma de organizarse. Ellos van a la región y trabajan junto con los líderes de comunidad; no es como una ayuda asistencial. Fue maravilloso. Fue mi primer viaje al país y pude ver Colombias diferentes: la Colombia de Bogotá, la de Santa Marta y la del Chocó.



Lo que más nos impactó al equipo y a mí fue el viaje al Chocó. Para llegar a las comunidades indígenas a las que fuimos a entrevistar, con las que pasamos varios días, tuvimos que coger un vuelo, un autobús, un jeep y luego un barco y con todo el material que llevábamos de vez en cuando teníamos que arrimarnos a tierra. Fue toda una aventura solo para llegar allí.



De Colombia, Nelson destaca, sobre todo, la Ley de Estado de la Primera Infancia. Cree que es un ejemplo que deberían seguir todos los países. Porque el cerebro de nuestros niños importa.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO en Madrid, España