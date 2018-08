El celular es una herramienta de educación / Opinión

Conozco muchos educadores que prohíben el uso de celulares en el aula, y hasta colegios, con reglas muy firmes, que no permiten su uso en ningún momento; incluso países, como Francia, que acaban de adoptar esta prohibición.

Sinceramente, no estoy de acuerdo con esta medida, en parte porque vivía en Colorado cuando sucedió la matanza en Colombine High School, en 1999, y sé que un celular, en una emergencia, puede salvar vidas.



Además, creo que los celulares deben estar en uso la mayor parte del tiempo por lo que le aportan al estudiante como herramientas del siglo XXI.



Esta prohibición está basada en un concepto antiguo del colegio como un lugar de clases magistrales y pura memorización. Aunque sí es cierto que el celular puede ser usado para distraer y engañar, y que hay que tener mucho cuidado durante exámenes tradicionales, la educación hoy en día no es solamente eso. Como dice el líder educacional Tony Wagner, lo importante hoy no es lo que sabes (o puedes recordar sin celular), sino lo que puedes hacer con lo que sabes.



Si pensamos así sobre la educación, el celular se convierte en una herramienta de investigación, colaboración y comunicación educacional, no solamente con los compañeros más cercanos, sino también con expertos y otros jóvenes en todo el mundo.



Si nuestros estudiantes utilizan celulares en sus experiencias educativas, esto también nos da la oportunidad de enseñarles el uso responsable de los medios de comunicación.



Aunque decimos que ahora los estudiantes son ‘nativos digitales’, nuestros jóvenes aún necesitan mucha formación con los medios tecnológicos. El pensamiento crítico es una habilidad clave que hay que desarrollar por medio de un andamiaje intencional, incluyendo la capacidad de saber filtrar mentiras de verdades, de reconocer perspectivas y de tomar buenas decisiones acerca de sus interacciones en internet.



Estas no son cosas que nuestros hijos sepan hacer si no los formamos, y el uso de medios tecnológicos en el aula nos da la oportunidad de fomentar estas capacidades.

​

La verdad es que los adultos utilizamos nuestros celulares en todos los contextos, tanto laborales como personales, cuando nos falta conocimiento o necesitamos crear una conexión provechosa. Creo que la educación debe reflejar el mundo fuera del aula y que debemos cambiar la educación en lugar de quitar de las manos de nuestros hijos la herramienta informática más importante de su generación, por lo menos hasta el momento.



Algún día me encantaría imaginar un ambiente educativo –y hasta exámenes nacionales– donde los jóvenes resuelvan problemas usando todas las herramientas actuales a su alcance, en lugar de seguir manteniendo un sistema de memorización que no refleja la realidad.

JENNIFER D. KLEIN

Rectora Gimnasio Los Caobos