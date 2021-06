El 15 de junio o el 15 de julio: ¿Cuándo regresa a clases Fecode?

Este fin de semana la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) emitió un comunicado en el que expresaban que, desde este 15 de junio, levantaban el cese de actividades en el marco del paro nacional y regresarían a sus actividades pedagógicas como las venían realizando de manera virtual. Sin embargo, advirtieron que si el Comité del paro los convocaba a masivas manifestaciones, estarían allí para apoyarlos.

Esto generó una serie de malentendidos, pues, para algunos esto significaba que desde el 15 de junio Fecode regresaría a clases presenciales; y por otro lado, para otros fue extraño, porque desde esta semana algunos colegios públicos del país están en vacaciones y otros más estarán en receso desde este viernes (18 de junio).



EL TIEMPO habló con el sindicato, y efecto confirmaron que quienes no estén en vacaciones (cada Secretaría de Educación tiene lineamientos diferentes), el pedido de Fecode es que desde este 15 de junio se regrese a las clases virtuales como cada maestros lo ha hecho.



En caso de que un colegio haya decidido tomar las vacaciones típicas de mitad de año, no tendrían que regresar a clases hasta dentro de dos o tres semanas (que es el tiempo estipulado según la norma).



Ahora, lo que también le dijeron a este diario es que por obligación deben regresar a dictar clases de manera presencial este 15 de julio, fecha en la que empieza a regir la Resolución 777 del Ministerio de Salud en la que se estipula que los docentes ya vacunados pueden volver a las aulas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad que consisten básicamente en uso de tapabocas, distanciamiento de un metro, ventilación, lavado de manos y desinfección.



"El mensaje que envió el ministro de Salud es que en julio debemos retornar. Consideramos que no es el momento por el estado de la pandemia, pero igual la orden es que debemos volver”, manifestó Christian Rey, presidente (e) de Fecode.



Este 15 de julio coincide con la fecha en la que se tiene previsto que finalice el esquema de vacunación de profesores.



No obstante, Fecode sigue advirtiendo que para que se de ese regreso a clases se deben cumplir con las condiciones de bioseguridad en los colegios, así como los plazos establecidos por el Gobierno respecto a la vacunación de los maestros.

