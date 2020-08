EE. UU. acusa a Yale de discriminación contra blancos y asiáticos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el jueves a la Universidad de Yale de violar la ley de derechos civiles al discriminar a solicitantes blancos y asiático-estadounidenses.



La acusación, que Yale consideró "sin mérito", se produjo tras una investigación de dos años sobre el proceso de admisión de estudiantes en la prestigiosa Universidad Ivy League en New Haven, Connecticut.



La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las universidades pueden considerar la ascendencia de un solicitante al decidir las admisiones, pero el Departamento dijo que debe ser "en circunstancias limitadas como uno de varios factores" a tomar en cuenta.



"El Departamento de Justicia descubrió que el uso de la raza en Yale es cualquier cosa menos limitado", y fue utilizado en varios pasos de sus proceso de admisión, asegura.



Los estadounidenses de origen asiático y los blancos "tienen solo entre un décimo y un cuarto de la probabilidad de ser admitidos como solicitantes ante afroestadounidenses con credenciales académicas comparables", dijo el Departamento.



El secretario de Justicia adjunto, Eric Dreiband, dijo que "no existe una forma agradable de discriminación racial" y "la división ilegal de los estadounidenses en bloques raciales y étnicos fomenta estereotipos, amargura y división".



La administración Trump abrió la investigación sobre Yale hace dos años tras una denuncia de un grupo de asiático-estadounidenses de que se estaba violando una ley de 1964 que prohíbe la discriminación por raza, color y origen nacional por parte de destinatarios de fondos federales.



El hallazgo podría impactar en las políticas diseñadas por las universidades para brindar representación a los grupos marginados.



El Departamento de Justicia solicitó que Yale aceptara no utilizar la raza ni el origen nacional en su próximo ciclo de admisiones de pregrado 2020-2021.



En un comunicado, Yale negó "categóricamente" las acusaciones y dijo que sus prácticas de admisión cumplen con las normas. "Estamos orgullosos de las prácticas de admisión de Yale, y no las cambiaremos sobre la base de una acusación tan apresurada y sin mérito".



AFP