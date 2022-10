En la mañana de este viernes W Radio logró establecer que Educardo Espinosa no tomará posesión del cargo de director de Protección del ICBF, uno de los puestos más cruciales de la entidad.



El nombramiento había sido cuestionado en los últimos días debido a la falta de experiencia de Espinosa en temas de niñez, puesto que su trayectoria pública proviene de ocupar cargos en la Alcaldía de Chía.



Actualmente Espinosa se desempeña como director general del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial del municipio, teniendo experiencia tanto en el sector público como privado en temas urbanísticos, según se puede ver en su hoja de vida publicada en la página web del ICBF.



Sobre la polémica, Concepción Baracaldo, la nueva directora del ICBF, defendió este y otros nombramientos al asegurar que se trata de personas con las que ha trabajado anteriormente y en las que confía: "He asumido un gran reto de proteger los recursos de la niñez y adolescencia de Colombia. Para dar cumplimiento a ese objetivo he decidido rodearme de personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria y en quienes también encuentro aliados para responder al mandato que me otorgó el presidente".



Y agregó: "He elegido un grupo cercano que me rodee y en quienes confío; esta es una práctica absolutamente natural y legítima. Una cosa más, criticar por un equipo de 10 o 15 personas donde hay más de 11.000 servidores públicos denota el interés de querer generar ruidos mediáticos".



Según informó Juan Pablo Calvás, quien dio a conocer originalmente el caso por medio de su columna publicada en EL TIEMPO, Espinosa envió un mensaje informando que no iba a tomar posesión de ningún cargo en el ICBF.



"No es cierto lo que han informado algunos medios. No he tomado posesión de cargo alguno en el ICBF, ni lo voy a tomar. La tranquilidad de mi familia y la propia es lo más importante para mí", señaló Espinosa en el mensaje entregado a W Radio.